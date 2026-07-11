Số phận kỳ lạ của căn biệt thự 500 tỷ của Ngân Collagen ở Cần Thơ

Ngân Collagen tên thật là Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995, quê Cà Mau. Cô được biết đến là người kinh doanh mỹ phẩm, thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh trên các nền tảng MXH. Tuy nhiên, hình ảnh của Ngân Collagen cũng không ít lần gây tranh cãi bởi các màn khoe tài sản với kim cương, đồng hồ, túi hiệu, xe sang và nhiều món đồ có giá trị lớn.

Trong số những tài sản được cô nhiều lần khoe công khai, căn biệt thự được cho là trị giá khoảng 500 tỷ đồng tại Cần Thơ từng khiến dư luận xôn xao vì quy mô đồ sộ và mức độ xa hoa.

Ngân Collagen thường xuyên livestream, quay clip tại tòa lâu đài của mình

Theo những hình ảnh được chính chủ chia sẻ, biệt thự có diện tích khoảng 1.000m2, sở hữu hai mặt tiền, được xây dựng trong gần 5 năm trước khi hoàn thiện. Căn dinh thự được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu với nhiều chi tiết chạm trổ.

Nội thất bên trong sử dụng nhiều vật liệu như đá tự nhiên, gỗ, pha lê và các chi tiết mạ vàng. Không gian gồm nhiều phòng chức năng, khu vực tiếp khách rộng, cầu thang lớn cùng gara chứa nhiều ô tô hạng sang. Không những thế, từ ngoài cổng vào đến bể bơi hay trong một số góc của tòa lâu đài, Ngân Collagen đều để tên mình hoặc đặt những hình ảnh cá nhân để “đánh dấu chủ quyền”.

Loạt hình ảnh về căn dinh thự được Ngân Collagen khoe trên MXH

Trong lễ tân gia, Ngân Collagen từng giới thiệu đây là căn nhà mà gia đình dành nhiều năm đầu tư, đồng thời thường xuyên quay video giới thiệu từng góc trong biệt thự. Hình ảnh lâu đài này từng xuất hiện dày đặc trên TikTok, Facebook, trở thành chủ đề được netizen bàn tán.

Điều khá đặc biệt là sau khi vợ chồng Ngân Collagen vướng nhiều ồn ào vào giữa năm 2025, căn biệt thự lại tiếp tục khiến nhiều người tò mò. Thời điểm đó, Ngân Collagen vướng tin đồn “phông bạt”, thuê biệt thự để flex cuộc sống khiến nhiều người tìm đến tận nơi để quay video, chụp ảnh, thậm chí livestream.

Có thời điểm, lượng người đứng trước căn nhà khá đông khiến khu vực xung quanh trở nên nhộn nhịp. Một số người còn sử dụng flycam để ghi hình từ trên cao, làm dấy lên tranh cãi về việc xâm phạm quyền riêng tư của gia chủ. Theo thông tin từ cơ quan chức năng được báo chí đăng tải khi đó, chồng của Ngân Collagen nhiều lần phản ánh tình trạng người dân tụ tập trước nhà và đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ đảm bảo an ninh khu vực.

Nhiều người từng tìm đến chụp ảnh, quay phim, thậm chí gây tranh cãi khi bay flycam soi căn biệt thự và gọi đây là địa điểm checkin hot tại Cần Thơ

Ngoài ra thời điểm vướng drama, căn biệt thự trị giá 500 tỷ đồng này của Ngân Collagen còn lại nơi cô thường xuyên livestream “đấu tố”, đáp trả với antifan. Chính vì vậy nhiều người bày tỏ, một số góc trong nhà gần như trở nên quen thuộc với cộng đồng mạng.

Song hiện tại, Ngân Collagen và gia đình vẫn sinh sống, hoạt động bình thường trong căn biệt thự này. Thế nhưng, cô không còn duy trì tần suất chia sẻ nhiều về cuộc sống xa hoa như trước.

Trên trang cá nhân của mình, Ngân Collagen vẫn quay các clip ăn uống, mukbang trong tòa lâu đài. Ngoài ra, cô cũng thường xuyên di chuyển giữa 2 căn nhà của mình để quay các clip hái quả, khoe khu vườn ngập cây ăn trái của mình.