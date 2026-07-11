Việt Nam vừa có một xã vùng cao sánh ngang Thái Lan, Nhật Bản tại giải thưởng du lịch danh giá nhất châu Á

Đó chính là Tà Xùa, xã vùng cao của tỉnh Sơn La, nơi vừa ghi dấu ấn khi lần đầu tiên góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục Asia's Leading Emerging Tourism Destination (Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á) tại Giải thưởng World Travel Awards - WTA 2026.

Điều ấn tượng nhất là đại diện của chúng ta đang đứng chung mâm với hàng loạt tọa độ đình đám của khu vực như Koh Kood của Thái Lan, Melaka của Malaysia hay Morioka của Nhật Bản. Nếu Ninh Bình, đại diện thứ hai của Việt Nam trong danh sách này, đã khẳng định vị thế bằng hệ thống di sản quy mô, thì Tà Xùa lại là một hiện tượng hoàn toàn khác biệt. Một xã vùng cao nguyên sơ, không có những công trình hoành tráng, lại dùng chính sự mộc mạc và hùng vĩ của mình để chinh phục giới chuyên môn quốc tế.

Kỳ quan vươn lên từ "đại dương mây"

Giải mã sức hút của Tà Xùa, điều đầu tiên khiến thế giới phải ngước nhìn chính là cảnh sắc thiên nhiên siêu thực.

Nằm ở độ cao 1.500 đến 2.000 mét trên sườn Đông Nam của dãy Hoàng Liên Sơn, địa hình lòng chảo và khí hậu đặc thù đã biến những áng mây trở thành đặc sản. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, các thung lũng tại đây luôn được lấp đầy bởi đại dương mây trắng xóa. Bình minh lên, những đỉnh núi nhô ra khỏi biển mây tựa như những hòn đảo bồng bềnh lơ lửng giữa trời.

Nhưng để cạnh tranh ở tầm vóc châu Á, mây thôi là chưa đủ. Địa hình hiểm trở đã ban tặng cho Tà Xùa những kỳ quan mang đậm dấu ấn nguyên sơ. Đó là Sống lưng khủng long Háng Đồng chênh vênh với hai bên là vực thẳm sâu hun hút. Đó là Mỏm Cá Heo kiêu hãnh vươn mình ra không trung rộng lớn. Hay với những ai đam mê mạo hiểm, đỉnh Sa Mu mang đến một thảm rừng nguyên sinh phủ rêu xanh ma mị như bước ra từ cổ tích. Không gian nơi đây còn biết cách biến hóa theo mùa, từ thảm lúa chín vàng óng ả uốn lượn tại Xím Vàng vào mùa thu, đến dải Ngân Hà rực rỡ vắt ngang trời vào những đêm quang mây.

Sống lưng khủng long Háng Đồng

Đỉnh Sa Mu

Lấy sự nguyên bản làm vũ khí chinh phục thế giới

Sau một thập kỷ chuyển mình từ một điểm đến tự phát thành tọa độ du lịch bùng nổ, Tà Xùa vẫn giữ được thứ tài sản quý giá nhất: nhịp sống chậm rãi và bản sắc vùng cao. Giữa lúc không ít danh thắng bị cuốn vào vòng xoáy bê tông hóa, Tà Xùa chọn cách tỏa sáng bằng thiên nhiên thuần khiết.

Thế giới đang khát khao những trải nghiệm du lịch bền vững và Tà Xùa chính là câu trả lời hoàn hảo. Du khách quốc tế đến đây không tìm kiếm sự xa hoa. Họ muốn thức giấc trong một căn nhà gỗ lưng chừng núi, mở cửa là thấy mây ùa vào tận giường. Họ thích theo chân đồng bào người Mông lên nương hái trà Shan Tuyết cổ thụ, rồi ngồi sưởi ấm bên bếp lửa bập bùng nghe chuyện bản làng.

Chính sự chân thực, mộc mạc và tôn trọng tự nhiên ấy đã giúp một xã vùng cao Tây Bắc lọt vào mắt xanh của hội đồng giải thưởng quốc tế. Tà Xùa không chỉ vinh danh vẻ đẹp Sơn La, mà còn là minh chứng tự hào cho việc du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục thế giới bằng những giá trị nguyên bản nhất.

Đề cử World Travel Awards là cơ hội để Tà Xùa bước ra thế giới

Lâu nay, khi nhắc về dải đất hình chữ S, du khách quốc tế thường nhớ ngay đến những biểu tượng quen thuộc như vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, cố đô Huế hay đảo ngọc Phú Quốc. Nhưng sự góp mặt của Tà Xùa tại giải thưởng World Travel Awards 2026 đã đánh dấu một bước ngoặt hoàn toàn mới. Đây là một tín hiệu đầy kiêu hãnh, chứng minh du lịch vùng cao Việt Nam đang thực sự trỗi dậy mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển hướng sang mô hình phát triển bền vững.

Đứng chung sân chơi với các đối thủ nặng ký ở hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á, đại diện của Sơn La không hề dùng những khu nghỉ dưỡng xa hoa hay hạ tầng đồ sộ để làm vũ khí cạnh tranh. Sức mạnh của Tà Xùa nằm trọn trong sự thuần khiết của thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái miền núi đa dạng và nhịp sống văn hóa nguyên bản chưa bị phai mờ. Đây chính là thỏi nam châm thu hút dòng khách quốc tế thời đại mới, những người luôn khao khát tìm về các giá trị chân thực, hòa mình vào tự nhiên và kết nối sâu sắc với cộng đồng bản địa thay vì chỉ tận hưởng các chuyến nghỉ dưỡng truyền thống.

Với Tà Xùa, việc lọt vào danh sách đề cử uy tín bậc nhất thế giới này mang ý nghĩa lớn lao hơn cả một cuộc đua danh hiệu. Đó là cơ hội vàng để hình ảnh núi rừng sương giăng của Việt Nam kiêu hãnh sải bước tới các thị trường quốc tế, đồng thời định vị vững chắc sức hấp dẫn không thể chối từ của mô hình du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng mà xã vùng cao này đang nỗ lực xây dựng.