Song Hye Kyo có chỗ dựa mới

Cuối tháng 6, Song Hye Kyo quyết định rời công ty quản lý AAA, kết thúc mối duyên hợp tác kéo dài 14 năm. Theo thông tin độc quyền do MyDaily đăng tải ngày 12/7, Song Hye Kyo sẽ không thành lập công ty quản lý riêng và trở thành CEO như nhiều đồn đoán trước đó. Cô đã ký hợp đồng đầu quân độc quyền với một công ty quản lý mới thành lập để tiếp tục các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.

Được biết, người hậu thuẫn mới của Song Hye Kyo là Shin Jae Ho, cựu CEO của AAP. Sau khi rời AAP, Shin Jae Ho thành lập công ty riêng. Ngoài Song Hye Kyo, Shin Jae Ho đang lên kế hoạch chiêu mộ thêm nhiều diễn viên khác để phát triển thành một công ty quản lý nghệ sĩ toàn diện. Mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và CEO Shin Jae Ho đã có từ nhiều năm trước. Shin Jae Ho từng hỗ trợ nữ diễn viên hàng đầu trong các dự án nghệ thuật ở Trung Quốc và nước ngoài.

Song Hye Kyo đầu quân cho công ty quản lý mới thành lập của CEO Shin Jae Ho. Cô không trở thành bà chủ, tự thành lập công ty quản lý như những đồng đoán trước đó. Ảnh: Instagram.

Không chỉ vậy, Shin Jae Ho còn là chồng của nữ stylist Kim, người đã đồng hành cùng Song Hye Kyo hơn 20 năm qua. Chính mối quan hệ thân thiết và sự tin tưởng lâu năm này được cho là lý do dẫn đến quyết định hợp tác giữa minh tinh hạng S và Shin Jae Ho. Hiện, Song Hye Kyo là nghệ sĩ chủ lực đầu tiên ở công ty quản lý của Shin Jae Ho, đánh dấu một khởi đầu mới trong sự nghiệp của đôi bên.

Shin Jae Ho - CEO hậu thuẫn cho sự nghiệp của Song Hye Kyo - là chồng của nữ stylist Kim, người đã đồng hành cùng Song Hye Kyo hơn 20 năm qua. Ảnh: Instagram.

Song Hye Kyo sinh năm 1981. Cô bước chân vào làng giải trí từ năm 1996 sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi người mẫu dành cho học sinh và nhanh chóng trở thành gương mặt được các nhà sản xuất chú ý. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Song Hye Kyo đến vào năm 2000 với bộ phim Trái Tim Mùa Thu. Thành công vang dội của tác phẩm đã đưa cô trở thành một trong những ngôi sao tiêu biểu của làn sóng Hallyu, được khán giả khắp châu Á yêu mến. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục khẳng định vị thế qua hàng loạt bộ phim đình đám như Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Gió Mùa Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, Encounter và đặc biệt là The Glory. Mỗi tác phẩm đều giúp cô chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng và sức hút bền bỉ suốt gần 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Không chỉ nổi tiếng nhờ sự nghiệp thành công, Song Hye Kyo còn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo vẫn giữ vững vị thế ngôi sao hàng đầu châu Á với visual hiếm có, sự nghiệp bền vững và khối tài sản kếch xù.

Song Hye Kyo là quốc bảo nhan sắc lẫn diễn xuất của màn ảnh Hàn Quốc nhiều năm qua. Ảnh: Instagram.

Về tình duyên, Song Hye Kyo đã trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài chưa tới 2 năm với nam thần hàng đầu xứ kim chi Song Joong Ki. Sau biến cố tan vỡ, Song Hye Kyo chọn độc thân. Cô tập trung cho sự nghiệp, trở nên trầm lắng và kín tiếng hơn. Không scandal tình ái, không tái hôn, chỉ có hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ đi tiếp sau đổ vỡ.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Song Joong Ki, Song Hye Kyo lẻ bóng. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Osen