'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với sự góp mặt của 34 “anh tài” thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Trong số những gương mặt mới, Lê Xuân Tiền nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao 1,85 m cùng phong thái điềm tĩnh. Đây cũng là lần đầu nam diễn viên thử sức ở một sân chơi kết hợp ca hát, trình diễn.

Lê Xuân Tiền là một trong những gương mặt nhận được sự chú ý trong show ‘’Anh trai vượt ngàn chông gai“ 2026.

Ở những tập đầu, Lê Xuân Tiền ghi điểm với hình ảnh chỉn chu, giọng hát giàu cảm xúc và tính cách hài hước phía sau vẻ ngoài lạnh lùng. Tuy nhiên, sau tập 2, anh bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi một số đoạn cắt liên quan đến phần lập đội của Duy Khánh được chia sẻ rộng rãi.

Một bộ phận khán giả cho rằng nam diễn viên chưa thực sự được chào đón hoặc bị ”lép vế“ trong đội hình. Dẫu vậy, đây chủ yếu vẫn là suy đoán của cộng đồng mạng dựa trên những gì được phát sóng. Đến nay, cả Lê Xuân Tiền và Duy Khánh đều chưa lên tiếng về những tranh luận này.

Lê Xuân Tiền sinh năm 1996 tại Đắk Lắk. Trước khi bước chân vào làng giải trí, Lê Xuân Tiền từng là vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp. Anh bắt đầu luyện tập môn võ này từ khi học lớp 8. Những năm tháng tập luyện giúp nam diễn viên hình thành tính kỷ luật, sức bền và tinh thần vượt qua giới hạn bản thân.

Ít ai biết, trước khi bước chân vào làng giải trí, Lê Xuân Tiền từng là vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp.

Để theo đuổi con đường thể thao, Lê Xuân Tiền từng chuyển đến Đà Nẵng tập luyện cùng đội tuyển trẻ Việt Nam. Cuộc sống của một vận động viên gắn liền với những buổi tập cường độ cao, chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt và áp lực duy trì phong độ thi đấu.

Nam diễn viên từng chia sẻ gia đình ban đầu không ủng hộ anh theo nghiệp võ. Mẹ anh lo con trai gặp chấn thương hoặc việc luyện tập khắc nghiệt sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình. Chỉ sau thời gian dài thuyết phục và chứng minh quyết tâm, Lê Xuân Tiền mới được gia đình đồng ý cho theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp.

Bước ngoặt đến vào năm 2015 khi Lê Xuân Tiền đăng ký casting Vietnam’s Next Top Model khu vực miền Trung. Dù chỉ dừng chân ở top 20, ngoại hình nổi bật cùng chiều cao 1,85 m đã giúp anh lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

Lê Xuân Tiền là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang.

Không lâu sau, anh được lựa chọn trình diễn trong show Love và quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực thời trang, khép lại sự nghiệp võ thuật dù đang sở hữu nhiều huy chương vàng, bạc cùng phong độ tốt.

Từ sàn catwalk, Lê Xuân Tiền tiếp tục lấn sân sang điện ảnh. Sau nhiều lần casting không thành công, anh dành gần một năm học diễn xuất trước khi được giao vai chính đầu tiên trong Gái già lắm chiêu 2.

Kể từ đó, nam diễn viên góp mặt trong nhiều dự án như Gái già lắm chiêu 3, Trại hoa đỏ, Thẩm mỹ viện âm phủ và Nụ hôn bạc tỷ. Nhiều bộ phim anh tham gia đều đạt doanh thu cao, trong đó Gái già lắm chiêu 3 vượt mốc 165 tỷ đồng, còn Nụ hôn bạc tỷ do Thu Trang đạo diễn đạt hơn 200 tỷ đồng tại phòng vé. Thành tích này khiến Lê Xuân Tiền được nhiều khán giả gọi là “nam thần trăm tỷ’‘.

Lê Xuân Tiền lấn sân sang điện ảnh, ghi dấu với loạt phim trăm tỷ.

Thế nhưng Lê Xuân Tiền không xuất hiện dày đặc mà ưu tiên những vai diễn phù hợp, đồng thời liên tục trau dồi kỹ năng để thoát khỏi định kiến ”người mẫu đóng phim“.

Bên cạnh điện ảnh, nam diễn viên cũng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế nhằm mở rộng hình ảnh. Khán giả nhận xét ngoài đời anh gần gũi và hài hước hơn nhiều so với vẻ lạnh lùng thường thấy trên sàn diễn hay màn ảnh.

Nền tảng võ thuật cũng được xem là lợi thế giúp Lê Xuân Tiền thích nghi với những chương trình đòi hỏi thể lực, sức bền và khả năng phối hợp.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lê Xuân Tiền còn đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giải trí - thể thao. Những năm gần đây, anh duy trì hình ảnh kín tiếng, tránh ồn ào đời tư và tập trung phát triển song song sự nghiệp diễn xuất, người mẫu cũng như các dự án kinh doanh riêng.