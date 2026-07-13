"Kỳ quan sân khấu" do tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư: Hơn 10.000 giờ tập luyện, có nhiều chi tiết viral khắp MXH

"Tôi hối hận vì suýt không đi xem".

“Khuyên mọi người đi xem để trải nghiệm được xuyên không chứng kiến 4.000 năm hào khí dân tộc bằng sân khấu cơ khí hoành tráng và công nghệ tối tân ngay tại Việt Nam!”.

"Xem xong chỉ muốn quay lại lần nữa để cảm nhận hết".

Những chia sẻ như vậy bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên Threads sau những suất diễn đầu tiên của "Đất Nước Thiên Hùng Ca". Với hàng loạt video và hình ảnh về màn trình diễn, sân khấu, hiệu ứng thị giác khiến khán giả đồng loạt thốt lên "wow", chương trình nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội.

Khi lịch sử không chỉ được kể bằng sách giáo khoa

Ngay từ khi công bố, "Đất Nước Thiên Hùng Ca" đã hiện lên một cách khác biệt với những chương trình nghệ thuật thông thường. Thay vì lấy cảm hứng từ lịch sử và kể theo lối tuyến tính, chương trình lựa chọn hình thức sân khấu nhập vai (immersive show). Khán giả không chỉ ngồi xem, mà còn được dẫn dắt bước vào từng không gian, từng lát cắt của hành trình dựng nước và giữ nước.

Trong khoảng 75 phút, câu chuyện hơn 4.000 năm lịch sử Việt Nam được thể hiện thông qua sự kết hợp của nghệ thuật biểu diễn, công nghệ trình chiếu, âm thanh, ánh sáng, sân khấu cơ khí và hàng loạt hiệu ứng đặc biệt.

Mỗi chương là một không gian khác nhau, đưa người xem đi từ thuở khai thiên lập địa, thời đại Hùng Vương đến những cột mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc.

Cách tiếp cận này khiến lịch sử không còn là những mốc thời gian khô cứng, mà trở thành trải nghiệm giàu cảm xúc. Đó cũng là lý do nhiều khán giả trẻ cho biết, họ bất ngờ khi một chương trình tái hiện lịch sử lại có thể cuốn hút theo cách rất hiện đại.

Hơn 10.000 giờ chuẩn bị cho từng chi tiết

Nếu trên TikTok hay Threads, người xem chỉ bắt gặp những video dài vài chục giây ghi lại các phân cảnh ấn tượng thì phía sau những khoảnh khắc ấy lại là một quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng.

Theo ê-kíp sản xuất, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, tính đến nay, hơn 10.000 giờ tập luyện đã được thực hiện để hoàn thiện chương trình. Con số này cũng chỉ là một phần thể hiện thời gian luyện tập của các diễn viên. Đằng sau đó, cả quá trình phối hợp giữa đạo diễn, biên đạo, đội ngũ kỹ thuật và các chuyên gia vận hành sân khấu cũng kéo dài không kém.

Bởi với một chương trình có sự kết hợp đồng thời giữa hàng trăm nghệ sĩ, hệ thống sân khấu cơ khí, trình chiếu đa lớp, âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng đặc biệt, chỉ cần một mắt xích lệch nhịp cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ màn trình diễn.

Đó cũng là lý do mỗi phân cảnh đều được tính toán kỹ lưỡng, từ chuyển động của diễn viên, nhịp thay đổi của sân khấu cho đến thời điểm ánh sáng và âm nhạc được đẩy lên cao trào.

Những chi tiết khiến mạng xã hội "dậy sóng"

Có lẽ, điều thú vị nhất là hành trình của "Đất Nước Thiên Hùng Ca" không khép lại khi màn nhung hạ xuống. Ngay sau các suất diễn đầu tiên, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện dày đặc những video, hình ảnh và cảm nhận của khán giả.

Trên Threads, có người hài hước viết rằng, điều khiến họ "hối hận" nhất là từng định không đi xem. Có người gọi đây là trải nghiệm "xuyên không" qua hơn 4.000 năm lịch sử bằng sân khấu hiện đại. Cũng có những khán giả trẻ chia sẻ rằng, chương trình khiến họ nhìn lịch sử theo một cách hoàn toàn khác, gần gũi và dễ chạm đến cảm xúc hơn.

Một trong những phân cảnh được chia sẻ nhiều nhất là khoảnh khắc lá Quốc kỳ từ từ được kéo lên trong điểm nhấn cao trào kết thúc chương trình, giữa tiếng nhạc và hiệu ứng ánh sáng. Nhiều video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên TikTok, Facebook và Threads với hàng loạt bình luận như "nổi da gà", "xúc động", "đáng xem một lần trong đời"...

Bên cạnh đó, những màn chuyển cảnh bằng sân khấu cơ khí, hiệu ứng thị giác quy mô lớn hay các đại cảnh có sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ cũng liên tục được chia sẻ. Không ít người xem cho biết, họ bất ngờ trước cách công nghệ được ứng dụng để tái hiện lịch sử, tạo nên trải nghiệm khác biệt so với những gì họ từng hình dung về một chương trình sân khấu.

Điểm đáng chú ý là phần lớn nội dung lan truyền trên mạng xã hội đều đến từ chính trải nghiệm của khán giả, thay vì những đoạn giới thiệu từ ê-kíp sản xuất. Chính điều này đã góp phần tạo nên hiệu ứng truyền miệng đầy thuyết phục chỉ sau suất diễn đầu tiên.

Tham vọng tạo nên một dấu ấn mới cho nghệ thuật biểu diễn Việt Nam

Đằng sau "Đất Nước Thiên Hùng Ca" không chỉ là một chương trình biểu diễn mà còn là tham vọng tạo ra một sản phẩm văn hóa có khả năng chạm tới nhiều thế hệ khán giả. Việc đầu tư một đại cảnh sân khấu quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại để kể câu chuyện lịch sử cho thấy xu hướng mới của ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam, nơi yếu tố công nghệ không thay thế nội dung mà trở thành công cụ để đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Đây cũng được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm nhấn mới trong hệ sinh thái trải nghiệm của Vinpearl Theatre, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm văn hóa - giải trí dành cho du khách trong nước và quốc tế.

Có thể trong tương lai sẽ xuất hiện thêm nhiều chương trình được đầu tư với quy mô lớn hơn. Nhưng điều khiến "Đất Nước Thiên Hùng Ca" tạo được sức hút ngay từ những ngày đầu không chỉ nằm ở những con số, mà đó là cách một câu chuyện lịch sử kéo dài hơn 4.000 năm đã được kể bằng ngôn ngữ đủ hiện đại để người trẻ muốn chia sẻ lên mạng xã hội, muốn giới thiệu cho bạn bè cùng trải nghiệm và muốn quay trở lại thêm một lần nữa.