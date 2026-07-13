Ca sĩ Việt được tuyên dương Thanh niên Tiên tiến: Làm show miễn phí cho cả nghìn người, 2 lần diễn Đại lễ A50 - A80

Cuối tháng 6/2026, Phương Mỹ Chi tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026. Tại Đại hội, nữ ca sĩ được tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026 theo quyết định của UBND Thành phố. Đây được xem là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của Phương Mỹ Chi trong quá trình hoạt động nghệ thuật, đặc biệt với định hướng kiên trì gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt thông qua âm nhạc.

Phương Mỹ Chi vừa được tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026

Suốt nhiều năm qua, Phương Mỹ Chi lựa chọn con đường phát triển gắn liền với chất liệu văn hóa truyền thống. Xuất thân từ dòng nhạc dân ca, cô từng bước mở rộng màu sắc âm nhạc bằng việc kết hợp yếu tố dân gian với phong cách sản xuất hiện đại, hướng đến việc đưa các giá trị văn hóa tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.

Năm 2013, Phương Mỹ Chi trở thành hiện tượng sau khi giành ngôi Á quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên

Năm 2013, Phương Mỹ Chi trở thành hiện tượng sau khi giành ngôi Á quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Với ca khúc Quê Em Mùa Nước Lũ , cô bé 10 tuổi khi ấy nhanh chóng được khán giả yêu mến và gọi bằng cái tên thân thuộc "chị Bảy". Trong gần một thập kỷ sau đó, nữ ca sĩ kiên trì theo đuổi dòng nhạc dân ca, đều đặn phát hành sản phẩm mới, tham gia nhiều chương trình truyền hình và xây dựng chỗ đứng riêng trong lòng công chúng.

Năm 2023, Phương Mỹ Chi phát hành album phòng thu đầu tay Vũ Trụ Cò Bay

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2023 khi Phương Mỹ Chi phát hành album phòng thu đầu tay Vũ Trụ Cò Bay. Dự án đánh dấu sự chuyển mình rõ nét khi nữ ca sĩ vẫn giữ chất liệu dân ca làm nền tảng nhưng kết hợp với tư duy âm nhạc hiện đại. Các ca khúc như Buôn Trăng , Vũ Trụ Có Anh , Bóng Phù Hoa ... giúp cô tiếp cận nhóm khán giả trẻ, đồng thời mở rộng hình ảnh vượt khỏi khuôn mẫu của một ca sĩ chuyên hát dân ca.

Phương Mỹ Chi chuyển mình từ cô bé dân ca thành ca sĩ thế hệ mới làm nhạc về giá trị truyền thống Việt Nam

Sự thay đổi này giúp Phương Mỹ Chi vừa giữ được thế mạnh về chất giọng và khả năng xử lý âm nhạc truyền thống, vừa tạo nên sự kết nối với thế hệ khán giả Gen Z thông qua cách làm mới các giá trị văn hóa Việt.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi của nữ ca sĩ trên nhiều lĩnh vực. Ở mảng điện ảnh, cô đảm nhận vai chính trong phim Nhà Gia Tiên , tác phẩm đạt doanh thu 100 tỷ ấn tượng và giúp tên tuổi Phương Mỹ Chi xuất hiện rộng rãi trên truyền thông.

Thành tích áp đảo của Phương Mỹ Chi khi tham gia Sing! Asia

Ở lĩnh vực âm nhạc, Phương Mỹ Chi là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Sing! Asia 2025 tại Trung Quốc và giành hạng 3 chung cuộc. Những tiết mục như Rock Hạt Gạo , Lạc Trôi hay Chopstick gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả quốc tế nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và các yếu tố văn hóa Việt. Hai nghệ sĩ Trung Quốc là Tô Hữu Bằng và Trương Lương Dĩnh cũng dành nhiều lời khen cho bản lĩnh sân khấu của nữ ca sĩ.

Cùng năm, Phương Mỹ Chi tiếp tục ghi dấu tại chương trình Em Xinh Say Hi khi vượt qua 29 thí sinh để giành ngôi quán quân. Ca khúc solo Ếch Ngoài Đáy Giếng của Phương Mỹ Chi trong chương trình hiện đạt hơn 93 triệu lượt xem, sắp tiến đến cột mốc 100 triệu.

Phương Mỹ Chi là Quán quân đầu tiên của Em Xinh Say Hi

Ếch Ngoài Đáy Giếng sắp chạm mốc 100 triệu views

Bên cạnh hoạt động giải trí, Phương Mỹ Chi còn xuất hiện tại nhiều sự kiện mang ý nghĩa quốc gia. Năm 2025, cô biểu diễn ca khúc Mùa xuân trên TP.HCM tại Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục góp mặt trong chương trình đồng diễn tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra ở Quảng trường Ba Đình. Việc liên tiếp được lựa chọn tham gia hai chương trình quy mô lớn cho thấy hình ảnh tích cực và sự ghi nhận dành cho nữ ca sĩ trong các hoạt động văn hóa.

Phương Mỹ Chi là gương mặt trẻ hiếm hoi được diễn ở Đại lễ A50

lẫn A80 vào năm 2025

Khép lại năm 2025, Phương Mỹ Chi được vinh danh trong Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025. Giải thưởng phản ánh sức ảnh hưởng của cô không chỉ thông qua các sản phẩm nghệ thuật mà còn từ hành trình theo đuổi hướng đi riêng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Khép lại năm 2025, Phương Mỹ Chi được vinh danh trong Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025

Vừa bước sang năm 2026, Phương Mỹ Chi tiếp tục tạo dấu ấn bằng fanmeeting Lò Cò với quy mô khoảng 5.000 khán giả vào tháng 1. Toàn bộ chương trình được tổ chức miễn phí, vé phát hành theo hình thức đăng ký trực tuyến và được đặt hết chỉ sau khoảng 3 phút mở cổng.

Dù không bán vé, sự kiện vẫn được đầu tư với quy mô tương đương một đêm diễn chuyên nghiệp, có sự tham gia của ca sĩ Khả Lâu cùng nhiều tiết mục kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Theo chia sẻ từ nữ ca sĩ và ê-kíp, việc tổ chức chương trình theo hình thức "0 đồng" nhằm tạo điều kiện để người hâm mộ có thể thưởng thức âm nhạc mà không phải chịu áp lực về chi phí.

Vừa bước sang năm 2026, Phương Mỹ Chi tiếp tục tạo dấu ấn bằng fanmeeting Lò Cò với quy mô khoảng 5.000 khán giả vào tháng 1, hoàn toàn miễn phí cho người đến xem

Từ danh hiệu Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026 đến những dấu ấn trong nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng, Phương Mỹ Chi tiếp tục xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ theo đuổi con đường phát triển bền vững, đồng thời kiên trì đưa văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trong và ngoài nước.