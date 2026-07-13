Không phải Hà Nội và TP.HCM, đây mới là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top thành phố tốt nhất thế giới

Đại diện duy nhất của Việt Nam có gì khiến du khách quốc tế yêu thích?

Ngày 7/7, theo công bố của tạp chí du lịch Travel + Leisure trong khuôn khổ giải thưởng World's Best Awards 2026, đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách những thành phố tốt nhất thế giới không phải Hà Nội hay TP.HCM, mà là Hội An. Thành phố này đồng thời đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng các thành phố tốt nhất châu Á, tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch quốc tế.

Trong danh sách năm nay có 15 thành phố châu Á được vinh danh, quy tụ nhiều điểm đến nổi tiếng của khu vực. Việc Hội An tiếp tục xuất hiện bên cạnh những cái tên quen thuộc cho thấy sức hấp dẫn của thành phố không chỉ đến từ danh tiếng phố cổ, mà còn nhờ sự kết hợp hài hòa giữa di sản, văn hóa, ẩm thực và nhịp sống chậm đặc trưng.

Giữa hàng loạt điểm đến nổi tiếng, một đại diện của Việt Nam tiếp tục được du khách quốc tế đánh giá cao nhờ vẻ đẹp vượt thời gian, văn hóa đặc sắc và nhịp sống rất riêng. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Khi nhắc đến Hội An, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới những con phố cổ phủ sắc vàng, Chùa Cầu hay những đêm lung linh ánh đèn lồng. Tuy nhiên, theo Travel + Leisure, điều khiến thành phố này được độc giả toàn cầu đánh giá cao không chỉ nằm ở vẻ đẹp cổ kính mà còn ở những trải nghiệm đời thường mang đậm bản sắc địa phương.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Hội An từ thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) nay trở thành một phần của TP. Đà Nẵng. Dù vậy, nơi đây vẫn giữ được gần như nguyên vẹn giá trị của một đô thị cổ đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Hội An từ thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) nay trở thành một phần của TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Đà Nẵng AZ Travel)

Theo National Geographic, Hội An còn hấp dẫn bởi các làng nghề truyền thống, khu chợ địa phương, quán cà phê nhỏ, bãi biển cùng nhịp sống chậm rãi. Thay vì chỉ ghé thăm những điểm check-in nổi tiếng, du khách có thể cảm nhận rõ hơn đời sống của người dân bản địa thông qua các trải nghiệm thường ngày.

Đến Hội An, nhiều du khách lựa chọn tản bộ qua những con hẻm nhỏ, ghé các xưởng thủ công, thưởng thức cao lầu, mì Quảng, bánh mì Hội An hoặc đạp xe tới làng rau Trà Quế, rừng dừa Bảy Mẫu và những cánh đồng ven đô. Chính những trải nghiệm giản dị ấy đã tạo nên sức hút rất riêng cho đại diện duy nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng năm nay.

Đại diện của Việt Nam nhiều lần được báo quốc tế gọi tên vì điều gì?

Đây không phải lần đầu Hội An được các tạp chí du lịch uy tín thế giới đánh giá cao. Trước đó, đầu tháng 6/2026, Travel + Leisure cũng xếp Hội An vào nhóm những thành phố tốt nhất thế giới dành cho người làm việc từ xa (digital nomads).

Tạp chí Mỹ đánh giá cao chi phí sinh hoạt hợp lý, hệ thống quán cà phê đa dạng, hạ tầng Internet ổn định cùng sự cân bằng giữa không gian làm việc và nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, cộng đồng người nước ngoài sinh sống ngày càng đông cũng giúp du khách dễ dàng kết nối và lưu trú dài ngày.

Đây không phải lần đầu Hội An được các tạp chí du lịch uy tín thế giới đánh giá cao. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Theo Travel + Leisure, World's Best Awards 2026 là mùa giải thứ 31 được tổ chức dựa trên bình chọn của độc giả trên toàn thế giới. Năm nay, hơn 661.000 lượt bình chọn đã được ghi nhận ở nhiều hạng mục như thành phố, hòn đảo, khách sạn, hãng hàng không và đơn vị lữ hành.

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng các thành phố tốt nhất châu Á, Hội An đứng thứ 3, chỉ sau Kyoto (Nhật Bản) và Chiang Mai (Thái Lan), đồng thời xếp trên nhiều điểm đến nổi tiếng như Bangkok hay Tokyo. Kết quả này cho thấy những thành phố có chiều sâu văn hóa và trải nghiệm bản địa ngày càng được du khách quốc tế đánh giá cao.

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng các thành phố tốt nhất châu Á, Hội An đứng thứ 3. (Ảnh: Booking)

Việc trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh hiệu mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tới hàng triệu độc giả trên thế giới. Trong bối cảnh xu hướng du lịch đang chuyển dịch sang những điểm đến giàu bản sắc, ít xô bồ và mang lại trải nghiệm chân thực, Hội An tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn bền vững của mình.

Dù đã là điểm đến quen thuộc với nhiều du khách trong nước, Hội An vẫn luôn biết cách níu chân du khách quốc tế bằng những điều rất giản dị: một buổi sáng đạp xe qua làng quê, ly cà phê bên hiên phố cổ, ánh đèn lồng khi đêm xuống hay những món ăn mang hương vị riêng không dễ tìm thấy ở nơi khác.

Dù đã là điểm đến quen thuộc với nhiều du khách trong nước, Hội An vẫn luôn biết cách níu chân du khách quốc tế bằng những điều rất giản dị. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Giữa rất nhiều thành phố nổi tiếng của Việt Nam, đại diện duy nhất được Travel + Leisure gọi tên trong danh sách những thành phố tốt nhất thế giới năm 2026 không phải Hà Nội hay TP.HCM, mà là Hội An – điểm đến đang tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế bằng chính bản sắc văn hóa và sức sống bền bỉ của mình.



