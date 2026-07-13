Hoa hậu “nghèo nhất Việt Nam” vừa mua tới 2ha đất tặng người thân

Sáng 13/7, trên trang Facebook cá nhân, H'Hen Niê đăng tải bài viết với tiêu đề "Câu chuyện gia đình", kể lại sự việc xảy ra khi một người bạn ở Hà Nội nhờ cô tìm giúp vài ha đất ở Tây Nguyên để trồng sầu riêng và cà phê.

Dòng chia sẻ của hoa hậu H'Hen Niê trên trang cá nhân.

Theo lời H'Hen Niê, cô đã nhờ em trai đi xem đất. Tuy nhiên, em trai lại hiểu nhầm rằng chị gái muốn mua đất nên rủ thêm anh trai cùng đi khảo sát. Sau khi xem được mảnh đất phù hợp, hai anh em chủ động đặt cọc rồi gọi điện thông báo để H'Hen Niê chuyển nốt số tiền còn lại.

Điều khiến nàng hậu bất ngờ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại được đứng tên... hai người anh em.

"Câu chuyện gia đình. Năm 2024 Hen gần như làm mẹ bỉm toàn thời gian, ấy mà có duyên với việc chi tiền quá.

Một ngày đẹp trời, bạn ở ngoài Hà Nội gọi điện bảo 'Hen tìm dùm đất cỡ vài ha để trồng sầu, cafe..' mình nghe thì vui lắm... Thế rồi em mình gọi điện kêu đặt cọc này nọ kia, mình cũng gửi cho cọc mà hời ơi, 2 ông đích thị là điền tên 2 ông vào sổ.

Cuối cùng là mình dính chưởng là mua cho 2 anh em mỗi người 1 ha đất cả nhà ạ. Chuyện đã lỡ, thôi chúc mừng 2 anh em ạ, chúc 2 anh em trồng trọt tốt, mùa màng bội thu", H'Hen Niê hài hước chia sẻ.

Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước câu chuyện gần gũi của nàng hậu, đồng thời dành lời khen cho sự hào phóng khi sẵn sàng mua mỗi người một ha đất để các anh em phát triển kinh tế.

H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và sau đó tạo nên cột mốc lịch sử khi lọt Top 5 Miss Universe 2018, thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường này tính đến thời điểm cô dự thi.

Tại thời điểm đăng quang, H'Hen Niê gây nhiều bất ngờ khi có một cuộc sống rất giản dị, không hào nhoáng. Cô từng sống ở căn nhà trọ chật hẹp, từng đi rửa bát thuê và làm nhiều việc chân tay khác để trang trải cuộc sống. H'Hen Niê cũng là hoa hậu đầu tiên đi công nông về làng, mặc váy truyền thống của dân tộc, đi chân đất nhảy múa cùng người dân.

Thời điểm sắp kết thúc nhiệm kỳ, cô chia sẻ vẫn chưa có nhà riêng, tiếp tục thuê nhà để ở và cho biết nếu hết nhiệm kỳ vẫn sẽ đi thuê nhà như bình thường. Nàng hậu khi đó cho rằng điều quan trọng nhất không phải sở hữu tài sản giá trị mà là được làm việc, được cống hiến và có thể hỗ trợ gia đình.

H'Hen Niê từng chi 2,5 tỉ đồng sửa nhà và 1,5 tỉ mua xe cho bố mẹ.

Không chỉ vậy, H'Hen Niê cũng từng thẳng thắn thừa nhận sau khi đăng quang, cô chưa mua được món đồ hiệu đắt tiền nào. Người đẹp cho biết bản thân không có nhu cầu chạy theo hàng hiệu, thay vào đó ưu tiên chi tiêu cho gia đình, công việc và các hoạt động cộng đồng. Cô từng nói mình vẫn sử dụng những món đồ phù hợp với điều kiện tài chính, miễn cảm thấy thoải mái và tự tin.

Chính lối sống giản dị, tiết kiệm cùng hành trình vươn lên từ cô gái Ê Đê nghèo đến một trong những hoa hậu truyền cảm hứng nhất Việt Nam đã giúp H'Hen Niê nhiều năm qua luôn nhận được sự yêu mến của công chúng.

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, H'Hen Niê đã gặt hái được nhiều thành công vang dội. Cô trở thành một trong những hoa hậu đắt show quảng cáo và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn. Dù sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, người đẹp vẫn duy trì lối sống giản dị và luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc báo hiếu cha mẹ.

Hiện H'Hen Niê đang tích cực tham gia vào các hoạt động của cộng đồng

Đáng chú ý, H'Hen Niê đã nhiều lần gây xúc động khi chia sẻ hình ảnh mua vàng tặng mẹ hay sửa sang lại ngôi nhà sàn tại tỉnh Đắk Lắk cho gia đình. Từ danh xưng "Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam" do khán giả thân thương đặt cho vì sự mộc mạc, cô đã vươn lên thành công, giúp gia đình có được cuộc sống an nhàn với những món quà giá trị. Bên cạnh đó, cô còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, xây dựng thư viện và hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học tại các vùng khó khăn.