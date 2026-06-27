Việt Nam sắp sở hữu 1 vật liệu có khả năng lưu trữ carbon, rút ngắn thời gian thi công một cách đáng kể

Ngày 23/6, trong khuôn khổ Net Zero Summit 2026, Tập đoàn Trần Đức và Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm cùng nghiên cứu và xây dựng nền tảng tiêu chuẩn cho ngành xây dựng gỗ Việt Nam.

Tập đoàn Trần Đức và Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) ký kết hợp tác

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, xây dựng nền tảng tiêu chuẩn cho ngành xây dựng gỗ; triển khai các nghiên cứu về khả năng ứng dụng CLT (Cross Laminated Timber) và Glulam (Glue Laminated Timber) trong điều kiện khí hậu Việt Nam; đồng thời thúc đẩy ứng dụng các giải pháp vật liệu xanh nhằm góp phần giảm phát thải carbon trong ngành xây dựng.

CLT và Glulam hiện được xem là hai dòng vật liệu cốt lõi của Mass Timber – xu hướng xây dựng phát triển mạnh tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Đức, Canada và Australia. Với khả năng lưu trữ carbon, rút ngắn thời gian thi công và giảm phát thải trong suốt vòng đời công trình, các giải pháp này đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các công trình dân dụng và công cộng trên thế giới. Tuy nhiên, để có thể triển khai tại Việt Nam trên quy mô lớn, việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và cơ sở khoa học phù hợp với điều kiện trong nước được xem là một trong những yêu cầu quan trọng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Viện trưởng IBST Nguyễn Hồng Hải cho rằng, đây không chỉ là sự kết nối giữa một đơn vị nghiên cứu và một doanh nghiệp, mà là sự đồng hành mang tính chiến lược nhằm giải quyết những bài toán cốt lõi của ngành xây dựng. Ông kỳ vọng việc cùng nghiên cứu và xây dựng nền tảng tiêu chuẩn sẽ tạo tiền đề để các giải pháp Mass Timber từng bước được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Trần Đức, ông Nguyễn Huy Hiển – Giám đốc Kỹ thuật cho biết, để ngành xây dựng gỗ phát triển bền vững, bên cạnh công nghệ và năng lực sản xuất, điều quan trọng là cần có một hệ thống tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Theo ông, hợp tác với IBST sẽ góp phần kết nối doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu và các đối tác trong nước, quốc tế để từng bước xây dựng nền tảng đó.

Lễ ký kết là một trong những hoạt động nổi bật của Net Zero Summit 2026 – chuỗi sự kiện quốc tế do Tập đoàn Trần Đức tổ chức với chủ đề "Kiến tạo tương lai xây dựng xanh". Chương trình diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, An Lâm Saigon River và JW Marriott Hotel & Suites Saigon, quy tụ các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển các giải pháp xây dựng phát thải thấp.

Trong khuôn khổ chương trình, Tập đoàn Trần Đức cũng ra mắt TD Tech Hub – trung tâm kết nối quốc tế về xây dựng gỗ và xây dựng công nghiệp hóa tại Đông Nam Á; ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Mass Timber Korea và MAVRIX (Canada); giới thiệu TD ShieldWood và tổ chức trao giải Mass Timber Design Awards 2026.