Bên trong trại hè 7 tuần của "khối nghỉ hè" giới nhà giàu: Bay chuyên cơ riêng, ở phòng hạng sang, mức phí lên tới 459 triệu đồng

“Trại hè là một trong những khoản đáng để đầu tư"

Đối với Elizabeth Weprin, số tiền hơn sáu con số mà bà đã chi trong gần một thập kỷ để hai con gái tham gia các trại hè kéo dài 7 tuần tại Raquette Lake Camp ở vùng Adirondacks là hoàn toàn xứng đáng.

Không chỉ vì những tình bạn mà các con có thể xây dựng tại chương trình có mức học phí khởi điểm từ 17.450 USD (khoảng 459 triệu đồng) mỗi em, hay vì khoảng thời gian tránh xa các thiết bị công nghệ, mà còn bởi những cơ hội kết nối xã hội mà trại hè mang lại.

"Theo tôi, giá trị lớn nhất của các trại hè nội trú chính là mạng lưới phụ huynh cựu học viên mà bạn có thể kết nối", Weprin, 55 tuổi, nhà sáng tạo nội dung sống tại Boca Raton, bang Florida và có chồng là luật sư, chia sẻ với New York Post.

Những mối quan hệ được xây dựng thông qua Raquette Lake Camp đã trở thành nguồn lực hữu ích đối với hai con gái của bà là Marlie (26 tuổi) và Allie (23 tuổi) khi họ chuyển từ những cô bé đi trại hè thành sinh viên đại học rồi bước vào thị trường lao động.

Và Weprin không phải là phụ huynh duy nhất coi đây là một khoản đầu tư dài hạn cho tương lai con cái.

Rachael Braunschweiger Potash hiện chi hơn 40.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng) mỗi năm để hai con gái theo học tại Camp Vega, trại hè dành riêng cho nữ bên hồ Echo ở Fayette, bang Maine. Tại đây, các con bà đã xây dựng được một vòng tròn bạn bè có sức ảnh hưởng.

Năm nay, sau khi đã chi số tiền gần tương đương học phí một năm trường tư cho trải nghiệm trại hè, Potash tiếp tục dành thêm ngân sách cho một món quà đặc biệt dành cho hai con gái 13 và 15 tuổi cùng nhóm bạn thân.

Sau khi rời ngôi nhà tại Boca Raton để tới New York, Potash sẽ đưa các con đến Westchester, nơi nhóm bạn của các em cùng lên một chuyến bay riêng tới trại hè ở Maine.

Đây là lần đầu tiên các em được trải nghiệm hình thức di chuyển này, món quà được Potash cùng một nhóm phụ huynh khác quyết định dành tặng cho các con.

Chi phí máy bay riêng không nằm trong khoản học phí khoảng 20.000 USD (khoảng 500 triệu đồng) mỗi trẻ mà chỉ là một trong rất nhiều đặc quyền xa xỉ mà các gia đình có điều kiện tài chính dành cho con khi tham gia những trại hè cao cấp. Một số chương trình thậm chí có tổng chi phí hàng năm vượt 150.000 USD (khoảng gần 4 tỷ đồng).

"Các con tôi vô cùng yêu thích việc đi trại hè mỗi năm", Potash, một influencer về phong cách sống, cho biết. "Tiền bạc rồi cũng đến rồi đi. Nếu phải chi tiền cho điều gì đó, tôi nghĩ trại hè là một trong những khoản đáng để đầu tư."

Trải nghiệm không dành cho số đông

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có khả năng tiếp cận loại hình trải nghiệm này.

Theo một nghiên cứu công bố tháng 5/2026, có khoảng 24,6 triệu trẻ em, thiếu niên tại Mỹ mong muốn được tham gia các chương trình trại hè tương tự. Tuy nhiên, 38% gia đình cho biết chi phí quá cao là rào cản lớn nhất.

Điều này không khó hiểu khi một số chương trình có mức phí lên tới 4.500 USD (khoảng 118 triệu đồng) mỗi tuần. Trong đó có những trại hè ứng dụng AI tại Hamptons, nơi trẻ em được học các "kỹ năng xây dựng cuộc sống" thông qua những hoạt động đặc biệt như lớp học omakase hay workshop chế tạo mô hình ngựa thành Troy.

Do chi phí quá đắt đỏ, chỉ khoảng 13% trẻ em thuộc các gia đình thu nhập thấp và trung bình có cơ hội tham gia trại hè, trong khi tỷ lệ này ở nhóm gia đình thu nhập cao lên tới 45%, theo nghiên cứu.

Đối với Potash, khoản tiền lớn bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

"Tôi không lớn lên cùng các trại hè, nhưng chồng quá cố của tôi thì có. Anh ấy luôn mong các con gái được trải nghiệm điều đó", bà chia sẻ.

"Theo tôi, các con đang có một mùa hè đúng nghĩa của tuổi thơ. Các em trượt nước, chèo kayak, bơi lội, tập thể dục dụng cụ, nhảy múa, học nghệ thuật, nướng bánh marshmallow bên lửa trại.

Quan trọng hơn, các con học được cách trở thành những cô gái độc lập và tự tin trước khi bước vào đại học."

Từ máy bay riêng đến dịch vụ vận chuyển hành lý tận nơi

Dù Camp Vega áp dụng quy định đồng phục nghiêm ngặt với quần áo mang logo của trại, yếu tố thể hiện đẳng cấp vẫn tồn tại thông qua những món đồ cá nhân mà các em mang theo.

Hai con gái của Potash đặc biệt yêu thích các sản phẩm chăm sóc cá nhân của Method cùng đồ ngủ từ các thương hiệu như Brandy Melville, Eberjey và Roller Rabbit.

Sau khi mua sắm đầy đủ, Potash biến phòng ăn trong nhà thành "trung tâm hậu cần trại hè", nơi cả gia đình dán nhãn và đóng gói hành lý cho các con. Bà còn chi thêm tiền cho dịch vụ vận chuyển cao cấp để chuyển những chiếc hòm và túi đồ tới tận khu ký túc xá của trại.

"Ngay cả khi hành lý đã được gửi đi, chúng tôi vẫn tiếp tục mua thêm đồ. Tôi lúc nào cũng còn một danh sách những thứ cần mua vì chẳng bao giờ đủ thời gian", bà cười nói.

Với những gia đình lần đầu cho con tham gia các trại hè cao cấp, cửa hàng chuyên bán đồ trại hè Denny's & Lester's là địa chỉ quen thuộc.

Theo Spencer Klein, chủ chuỗi cửa hàng, phụ huynh từ New York tới Florida thường đặt lịch tư vấn riêng từ tháng 1 hằng năm và vẫn tiếp tục mua sắm cho đến sát ngày con lên đường.

"Chúng tôi cố gắng ghép mỗi đứa trẻ với nhân viên phù hợp nhất dựa trên nhu cầu riêng. Cửa hàng cung cấp từ chăn ga, gối đệm, vật dụng giường tầng cho tới quần áo, phụ kiện và thiết bị cần thiết", Klein cho biết.

"Các món đồ đều được gắn nhãn, thêu tên lên hòm hành lý. Đây là mùa bận rộn nhất trong năm của chúng tôi."

Đối với Dani Cohen, mẹ của ba cậu con trai đang theo học tại Camp Walt Whitman ở dãy White Mountains thuộc bang New Hampshire, chi phí mua sắm tại Denny's & Lester's mỗi năm dao động từ 1.500 đến 3.000 USD (khoảng gần 40 - 80 triệu đồng)

Khoản này chỉ là phần nhỏ bên cạnh mức học phí hơn 15.000 USD (khoảng gần 400 triệu đồng) cho mỗi đứa trẻ trong chương trình kéo dài 7 tuần.

"Tôi thường đặt lịch mua sắm từ tháng 11. Họ lo toàn bộ mọi thứ, còn tôi chỉ cần thanh toán", Cohen cho biết "Đến khi nhìn hóa đơn mới thực sự giật mình. Mọi thứ được bỏ vào thùng rồi tính tiền, và bạn chỉ biết tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra."

Chi tiêu cũng chưa dừng lại khi các con lên đường. Ngay sau đó, Cohen tiếp tục đặt vé máy bay, khách sạn hoặc thuê xe RV để cùng chồng tham dự Visiting Day (Tạm dịch: Ngày thăm gặp gia đình) dịp đặc biệt giữa mùa hè khi gia đình được gặp lại các con.

Trong những lần đoàn tụ này, phụ huynh thường mang theo rất nhiều quà tặng và món ăn yêu thích.

"Chúng tôi luôn mang theo đồ ăn, quà và những món nhỏ xinh. Có đứa muốn dưa chua, cháu gái tôi lại muốn sushi", Cohen kể "Từ dưa chua, đồ chơi cho tới các trò chơi mới nhất, bọn trẻ đều có thể nhận được."

Với Weprin, tất cả số tiền đã chi trong nhiều năm qua đều hoàn toàn đáng giá.

Không chỉ vì những lợi ích đến từ việc giao lưu với tầng lớp thượng lưu, mà còn bởi những tình bạn lâu dài mà các con bà có được.

"Những đứa trẻ này yêu quý nhau vô cùng. Họ có thể không học cùng trường hay lớn lên trong cùng khu phố, nhưng luôn ở bên nhau trong mọi dịp, từ sinh nhật, lễ tốt nghiệp cho tới khi một người phải trải qua mất mát trong gia đình", Weprin nói "Đó mới là lợi ích lớn nhất. Chính là tình bạn ấy."

Bà cho biết dù đã chi rất nhiều tiền trong suốt những năm qua, hai con gái vẫn luôn háo hức gặp lại những người bạn quen từ trại hè mỗi khi có cơ hội.

Nguồn: NYP