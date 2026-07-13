Mai Phương Thuý và bạn trai bí ẩn gặp trục trặc?

Mai Phương Thúy vốn là một trong những hoa hậu kín tiếng nhất Vbiz khi nhắc đến chuyện yêu đương. Chính vì vậy, chỉ một dòng trạng thái liên quan đến tình cảm cũng đủ khiến cư dân mạng lập tức "đứng ngồi không yên". Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2006 bất ngờ đăng tải bài viết với nội dung: "Hóa ra 'duyên phận' là để giải thích... việc anh đột nhiên không còn yêu em...", nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Dòng chia sẻ đầy tâm trạng khiến nhiều người không khỏi hoang mang, nhất là khi Mai Phương Thúy đang có mối tình kín tiếng kéo dài hơn một thập kỷ với bạn trai doanh nhân. Không ít cư dân mạng lập tức đặt dấu hỏi liệu chuyện tình của nàng hậu có đang gặp trục trặc hay đây là một lời bộc bạch sau quãng thời gian dài giữ im lặng về đời tư.

Tuy nhiên, giữa lúc công chúng đang suy đoán, Mai Phương Thúy đã nhanh chóng lên tiếng đính chính. Cô để lại bình luận ngay dưới bài viết: "Bài hát đấy nhé: Mãi luôn lặng lẽ". Có thể thấy, dòng trạng thái mà nàng hậu chia sẻ thực chất chỉ là một câu hát yêu thích chứ không phải lời trải lòng về chuyện tình cảm của bản thân. Động thái giải thích của Mai Phương Thúy phần nào giúp người hâm mộ yên tâm hơn.

Hoa hậu Mai Phương Thuý gây hoang mang khi chia sẻ dòng trạng thái lạ

Giữa lúc netizen đồn đoán Mai Phương Thuý trục trặc thì cô lên tiếng cho biết đó chỉ là status liên quan đến bài hát

Bạn trai Hoa hậu Mai Phương Thuý là ai?

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi chỉ mới 18 tuổi. Thời điểm đó, bên cạnh nhan sắc nổi bật thì người đẹp gốc Khánh Hòa còn ghi điểm bởi tài năng nên kết quả chung cuộc khiến nhiều người hài lòng. Sau đó, Mai Phương Thúy đại diện Việt Nam thi Miss World và xuất sắc lọt Top 17 chung cuộc. Suốt thời gian đương nhiệm, cô cân bằng việc học với sứ mệnh của một Hoa hậu. Mai Phương Thúy tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, để lại hình ảnh nàng hậu xinh đẹp, giàu lòng nhân ái.

Hoa hậu Việt Nam 2006 khá thoải mái khi nhắc chuyện tình yêu và hé lộ một vài thông tin của "nửa kia". Mai Phương Thúy gọi người yêu là "anh xã", là người đẹp trai và ngọt ngào nên khi yêu cô không cần phải suy nghĩ nhiều. "Người ta trưởng thành mới lấy chồng, mình chưa trưởng thành sao lấy chồng được. Tốc độ trưởng thành của mỗi người khác nhau, giống như câu chuyện thành công ấy, có người 65 tuổi mới khởi nghiệp, có người 75 tuổi mới làm Tổng thống vì độ chín của mỗi người không giống. Độ trưởng thành của tôi trong việc lấy chồng chắc chậm hơn so với bạn bè rất nhiều", Mai Phương Thúy nói.

Mai Phương Thuý đang yêu đương với bạn trai giàu có, kín tiếng

Mai Phương Thúy cho biết cô đã bắt đầu trữ đông trứng từ 1 năm trước và đã thực hiện được 4 lần trữ. Người đẹp cho hay: "Trước đó tôi đã dự định kết hôn và có con trước 34 tuổi nhưng bây giờ tôi đã 35 tuổi, đã ở hoàn cảnh không thực sự hoàn hảo để sinh con rồi. Sau khi trữ đông trứng, tôi đã yên tâm hơn trong việc kéo dài thời gian kết hôn và sinh con. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ cố gắng kết hôn và sinh con sớm nhất có thể vì không có phương pháp khoa học hay y tế nào có thể giúp chúng ta trì hoãn việc này mãi và đảm bảo rằng chúng ta sẽ có thai kỳ khỏe mạnh khi là sản phụ lớn tuổi".

Gần đây, Mai Phương Thuý liên tục lộ hint sang Mỹ định cư

Ảnh: FBBV