Taylor Swift có tin vui

Tin vui cho dự án bom tấn

Đầu tháng 7 vừa qua, Taylor Swift và Travis Kelce đã tổ chức lễ cưới quy mô lớn tại Madison Square Garden. Theo Page Six, hôn lễ có sự tham dự của hơn 1.000 khách mời là người thân và nhiều ngôi sao nổi tiếng. Trước khi kết hôn, Kelce đã cầu hôn Taylor Swift tại sân sau ngôi nhà của anh ở bang Kansas vào tháng 8/2025. Cặp đôi công khai mối quan hệ từ năm 2023 và thu hút sự chú ý lớn khi thông báo đính hôn vào tháng 8 năm ngoái.

Sau đám cưới, The Eras Tour: The Final Show nhận được nhiều đề cử tại Emmy 2026 chính là tin vui lớn đối với cô dâu mới. Ra mắt trên nền tảng Disney+ trong năm 2025, The Eras Tour: The Final Show ghi lại toàn bộ đêm diễn khép lại chuyến lưu diễn lịch sử The Eras Tour.

Tác phẩm được xướng tên ở 5 hạng mục tại Emmy 2026, gồm Chương trình tạp kỹ đặc biệt xuất sắc (ghi hình trước), Đạo diễn chương trình tạp kỹ đặc biệt xuất sắc dành cho Glenn Weiss, Biên tập hình ảnh xuất sắc, Hòa âm xuất sắc cho chương trình hoặc loạt chương trình tạp kỹ, cùng hạng mục Chỉ đạo kỹ thuật và quay phim xuất sắc. Trong dự án này, Taylor Swift được ghi nhận với vai trò vừa là nghệ sĩ biểu diễn, vừa là nhà sản xuất.

Với doanh thu bán vé vượt 2 tỷ USD từ 149 đêm diễn, The Eras Tour hiện được công nhận là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc. Phiên bản The Final Show được ghi hình tại Vancouver và có nội dung mở rộng hơn so với bản phim từng ra rạp vào năm 2023.

Tại Emmy 2026, bộ phim của Taylor Swift sẽ cạnh tranh với nhiều chương trình nổi bật khác, trong đó có màn trình diễn giữa giờ của Bad Bunny tại Super Bowl LX, cùng các chương trình truyền hình lớn như lễ trao giải Oscar 2026 và Tony Awards.

Sau The Final Show, nữ ca sĩ tiếp tục giới thiệu loạt phim tài liệu gồm 6 tập mang tên The End of an Era, hé lộ những câu chuyện hậu trường và hành trình phía sau chuyến lưu diễn đình đám, đồng thời mang đến góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống của cô.

Gia nhập nhóm những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn

Với khối tài sản ròng chạm mốc 2 tỷ USD, Taylor Swift hiện được xem là nữ nghệ sĩ âm nhạc giàu nhất trong lịch sử, theo dữ liệu được Forbes công bố vào tháng 3/2026.

Đồng thời, trong danh sách "Iconoclast 50" của Forbes, cô cũng tiếp tục được gọi tên bên cạnh nhiều gương mặt nổi tiếng thế giới như Elon Musk, Mark Zuckerberg, Donald Trump, Warren Buffett, cùng các nghệ sĩ Beyoncé, Bad Bunny, The Weeknd, vận động viên Shohei Ohtani và hai nhà sáng tạo chương trình truyền hình Trey Parker, Matt Stone. Danh sách này bao gồm 50 cá nhân được đánh giá là đang tạo ra những thay đổi mang tính đột phá trong các lĩnh vực như kinh doanh, tài chính, công nghệ, truyền thông, giải trí và hoạt động xã hội

Sự tăng trưởng tài sản của nữ ca sĩ đến từ thành công vang dội của chuyến lưu diễn The Eras Tour trong giai đoạn 2023-2024, cùng doanh thu từ các sản phẩm âm nhạc mới như The Tortured Poets Department, Life of a Showgirl và loạt album thu âm lại từ những tác phẩm cũ.

Một cột mốc quan trọng khác là quyết định của Taylor Swift vào năm 2020 khi bắt đầu thu âm lại phần lớn các album đầu tay nhằm giành quyền kiểm soát kho nhạc của chính mình.

Chiến lược này không chỉ giúp toàn bộ tiền bản quyền từ các bản thu mới thuộc về Taylor Swift mà còn tạo ra ảnh hưởng đáng kể trong ngành công nghiệp âm nhạc, thúc đẩy nhiều nghệ sĩ quan tâm hơn đến vấn đề sở hữu bản quyền các tác phẩm của mình.

Đến năm 2024, The Eras Tour đạt doanh thu khoảng 2,2 tỷ USD, trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất lịch sử, đồng thời đưa Taylor Swift chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ phú.

Sau thành công đó, nữ ca sĩ đã chi khoảng 360 triệu USD để mua lại quyền sở hữu các bản ghi âm gốc (master recordings) của những album đầu tiên trong sự nghiệp.

Dù vậy, xét trong số các nghệ sĩ âm nhạc còn sống, Taylor Swift vẫn chưa giữ vị trí dẫn đầu về tài sản. Theo Forbes, người đứng đầu hiện nay vẫn là rapper Jay-Z với khối tài sản ước tính khoảng 2,8 tỷ USD.

(Tổng hợp)