Mỹ nhân U35 cá tính nhất showbiz: Mặc đẹp không trượt phát nào, lúc cool lúc hóa bánh bèo chúa

Mới đây, Han So Hee tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi chia sẻ loạt ảnh đời thường trong chuyến du lịch. Không cần váy áo cầu kỳ hay những set đồ "đóng cây" sang chảnh, nữ diễn viên vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ khả năng biến hóa đa dạng giữa nhiều phong cách khác nhau. Từ denim cá tính, sporty năng động đến những chiếc váy mềm mại, nữ tính hay outfit tối giản đầy chất điện ảnh, mỗi lần xuất hiện của Han So Hee đều mang đến nguồn cảm hứng mặc đẹp khiến hội mê thời trang không thể rời mắt.

Mùa hè này, xu hướng phối bikini cũng đồ casual đang viral và Han So Hee không nằm ngoài trend. Cô nàng chọn phối thiết kế bikini trắng, khoác ngoài là áo nỉ đen dáng cực rộng. Tổng thể là sự pha trộn hoàn hảo giữa cá tính và quyến rũ.

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Không cần phụ kiện nổi bật, Han So Hee vẫn thu hút mọi ánh nhìn khi diện chiếc váy maxi trắng hai dây với phom dáng xòe nhẹ. Thiết kế tối giản giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai của nữ diễn viên. Kết hợp với túi xách trắng và đôi sandals cao gót đồng điệu, outfit mang đến cảm giác vừa cổ điển, vừa lãng mạn.

Một trong những outfit nổi bật nhất của Han So Hee là chiếc váy satin màu hồng đào với phom dáng suông nhẹ, chất liệu bóng mềm tạo hiệu ứng bắt sáng tinh tế. Nữ diễn viên kết hợp cùng đôi sandal quai mảnh đính nơ màu đen, giữ tổng thể thanh lịch mà không quá cầu kỳ. Tông màu ngọt ngào giúp vẻ ngoài của cô thêm phần nữ tính, rất phù hợp cho những buổi dạo vườn, picnic hay ngắm hoàng hôn.

Trong một khoảnh khắc dạo phố dưới nắng, Han So Hee lựa chọn công thức denim-on-denim với áo sơ mi jeans oversized phối cùng chân váy mini cargo đồng chất liệu. Thiết kế ngắn giúp khoe trọn đôi chân thon dài, trong khi đôi sandals cao gót mũi vuông màu đen tạo điểm nhấn thanh lịch, cân bằng sự bụi bặm của chất liệu denim.

Rời khỏi hình ảnh nữ tính quen thuộc, Han So Hee chuyển sang diện áo polo racing oversized kết hợp quần short bermuda dáng rộng. Cô hoàn thiện outfit bằng boots cổ ngắn đế chunky cùng tất trắng cao cổ, tạo nên tổng thể khỏe khoắn và phóng khoáng. Đây là kiểu phối đồ đậm chất streetwear đang rất được giới trẻ Hàn Quốc yêu thích bởi vừa thoải mái khi di chuyển, vừa lên hình cực "chất".



