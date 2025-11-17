Tài sản hiếm có của MC Diễm Quỳnh ở tuổi 53

Trong gần 3 thập kỷ làm truyền hình, nhà báo Diễm Quỳnh đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. Hiện tại dù đã lui về vai trò quản lý ở VTV, hiếm khi trực tiếp lên sóng nhưng cô vẫn là “huyền thoại” trong lòng công chúng.

Trên MXH, Diễm Quỳnh cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh, cuộc sống đời thường để chia sẻ với mọi người. Mới nhất, cô đăng ảnh mặt mộc ở tuổi 53 và nhanh chóng thu hút sự chú ý: “Cung đường khúc khuỷu 49 - 53 vừa trôi qua! Bình an mặt mộc đón những ngày mới!!”.

Hình ảnh mới nhất của MC Diễm Quỳnh

Có thể thấy Diễm Quỳnh vẫn giữ được vẻ tươi tắn quen thuộc: làn da không hoàn hảo tuyệt đối nhưng khoẻ khoắn và nụ cười rạng rỡ “thương hiệu”. Cột mốc tuổi tác cũng được chính cô nhắc đến bằng cách rất tự nhiên.

Điều này cũng khiến nhiều người thích thú, không chỉ bởi việc MC kỳ cựu giữ được nét trẻ trung, mà là sự thoải mái khi đối diện tuổi tác của cô, giúp người xem cảm nhận rõ hơn một Diễm Quỳnh giản dị, trân trọng cuộc sống từng ngày. Tinh thần trẻ trung và sự an nhiên toát ra từ mỗi khung hình có lẽ chính là tài sản lớn nhất mà Diễm Quỳnh đang nắm giữ ở tuổi 53.

Phía dưới bài đăng, bạn bè và người thân để lại nhiều bình luận khen ngợi, nhận xét rằng ngay cả khi để gương mặt mộc mạc nhất thì sếp nữ VTV vẫn xinh: “Mặt mộc vẫn xinh”, “Ai cũng có trận chiến thầm lặng nhưng người trải qua mọi thứ mà vẫn đẹp như này hiếm lắm chị ạ”, “Đẹp thế, cả cảnh và người”, “Núi, hồ thật yên bình và nụ cười thật hiền, an yên”,...

MC Diễm Quỳnh có tên đầy đủ là Đặng Thị Diễm Quỳnh, sinh năm 1972, đang sống ở Hà Nội. Cô học chuyên Văn tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó du học và tốt nghiệp thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh. Về nước, cô không chọn con đường ngoại giao mà gắn bó với vai trò MC.

Sau khi trở thành MC, Diễm Quỳnh được khán giả yêu mến nhờ lối dẫn dắt nhẹ nhàng, thông minh và giọng nói ngọt ngào. Cùng với MC Anh Tuấn, “cặp đôi vàng” của VTV khi cùng dẫn dắt nhiều chương trình quen thuộc với giới trẻ đầu những năm 2000 như Tạp Chí MTV, Quà Tặng Âm Nhạc, Tuổi Đời Mênh Mông, Trò Chơi Âm Nhạc,...

Diễm Quỳnh - Anh Tuấn ngày ấy và bây giờ

Từ năm 2017, Diễm Quỳnh giữ chức Trưởng ban Thanh thiếu niên (VTV6). Đến tháng 10/2021, từng đảm nhận vai trò Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC).

Diễm Quỳnh khá kín tiếng về đời tư. Cô kết hôn với một kiến trúc sư hơn cô 4 tuổi và có 2 con gái. Trên trang cá nhân, Diễm Quỳnh thường chia sẻ về cuộc sống đời thường với các con, thú vui trồng hoa và gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp.

Diễm Quỳnh thường xuyên chia sẻ hình ảnh về thú vui trồng hoa, cắm hoa

Một số hình ảnh khác của "mỹ nhân truyền hình"

(Tổng hợp)