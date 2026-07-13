Phát hiện 1 cô gái sinh năm 1997 mua siêu xe như “đi chợ”

Nếu trước đây Lisa được biết đến là biểu tượng thời trang toàn cầu với những thiết kế Haute Couture và trang sức cao cấp, vài năm gần đây, nữ ca sĩ sinh năm 1997 còn gây chú ý bởi niềm đam mê đặc biệt dành cho những cỗ máy tốc độ.

Từ những chiếc Ferrari hiệu suất cao đến các mẫu xe cổ mang giá trị sưu tầm, garage của thành viên Blackpink ngày càng mở rộng, phản ánh hành trình xây dựng một bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng triệu USD.

Đam mê Ferrari có tiếng

Trong những chiếc Ferrari đầu tiên xuất hiện trong bộ sưu tập của Lisa, Ferrari 812 Superfast là cái tên nổi bật. Được trang bị động cơ V12 6.5L cùng tốc độ tối đa khoảng 340 km/h, mẫu coupe này được xem là một trong những đại diện cuối cùng của kỷ nguyên động cơ V12 thuần túy trước khi công nghệ hybrid trở thành xu hướng.

Không lâu sau, nữ ca sĩ tiếp tục bổ sung Ferrari Roma Spider. Mang phong cách "La Nuova Dolce Vita", mẫu xe mui mềm gây ấn tượng với thiết kế thanh lịch, mềm mại và phù hợp với những hành trình dạo phố hơn là đường đua.

Khi Ferrari chuyển mình sang công nghệ điện hóa, garage của Lisa cũng xuất hiện những đại diện mới. Đầu tiên là Ferrari 296 GTB, mẫu xe sử dụng động cơ V6 kết hợp mô-tơ điện, ứng dụng nhiều công nghệ phát triển từ đường đua Công thức 1. Tiếp đó là Ferrari SF90 Spider với hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ V8 tăng áp kép và ba mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 1.000 mã lực và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong khoảng 2,5 giây.

Song song với đó, Lisa cũng lựa chọn Ferrari Purosangue, mẫu xe bốn cửa đầu tiên trong lịch sử Ferrari. Dù hãng xe Italy không gọi đây là SUV, Purosangue vẫn mang đến không gian rộng rãi hơn, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày nhưng vẫn giữ trọn chất thể thao của thương hiệu.

Không dừng lại ở các phiên bản tiêu chuẩn, Lisa tiếp tục thể hiện cá tính khi sở hữu Ferrari 812 GTS Mansory. Sau khi được hãng độ nổi tiếng Mansory nâng cấp với nhiều chi tiết sợi carbon và tinh chỉnh khí động học, mẫu xe mang diện mạo hầm hố và khác biệt hoàn toàn so với nguyên bản.

Tiếp đó là Ferrari 12Cilindri, mẫu Grand Tourer thế hệ mới của Ferrari. Điều khiến chiếc xe của Lisa trở nên đặc biệt là màu sơn Verde Toscana hiếm gặp, thay vì sắc đỏ Rosso Corsa quen thuộc. Động cơ V12 hút khí tự nhiên công suất 830 mã lực cũng giúp đây trở thành một trong những mẫu xe mạnh nhất của Ferrari hiện nay.

Điểm nhấn mới nhất trong garage của Lisa là mẫu Ferrari Testarossa huyền thoại của thập niên 1980. Với thiết kế khe gió hai bên thân xe đặc trưng cùng động cơ Flat-12, Testarossa không chỉ là một chiếc siêu xe mà còn là biểu tượng của lịch sử ngành công nghiệp ô tô. Việc tìm được một chiếc nguyên bản ở thời điểm hiện nay được đánh giá không hề đơn giản, đòi hỏi cả nguồn lực tài chính lẫn sự am hiểu về xe cổ.

Sự xuất hiện của Testarossa cũng nâng số lượng Ferrari mà Lisa sở hữu lên 8 chiếc, với tổng giá trị ước tính khoảng 5,5 triệu USD (khoảng 144 tỷ đồng).

Garage trị giá gần 200 tỷ đồng

Ngoài Ferrari, bộ sưu tập của Lisa còn quy tụ nhiều thương hiệu danh tiếng như Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche, Tesla, BMW và Mercedes-AMG, đưa tổng số phương tiện lên 19 chiếc với giá trị khoảng 7,43 triệu USD (xấp xỉ 196 tỷ đồng).

Trong đó, Rolls-Royce phục vụ những sự kiện cần sự sang trọng và riêng tư; Lamborghini mang đến trải nghiệm tốc độ mạnh mẽ; Porsche, đặc biệt là dòng 911, đại diện cho kỹ thuật Đức và cảm giác lái thuần chất; Tesla đáp ứng xu hướng xe điện, còn BMW và Mercedes-AMG đảm nhiệm vai trò xe hiệu suất cao cho nhu cầu sử dụng thường ngày.

Với khối tài sản nghìn tỷ đồ sộ và lối sống sang chảnh của mình, Lisa cũng phần nào cho thấy sự độc lập tài chính mà cô đã tự gây dựng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Từ việc sở hữu dàn siêu xe gần 200 tỷ đồng, bất động sản đắt đỏ ở nhiều quốc gia cho đến việc thành lập công ty riêng và mở rộng hoạt động toàn cầu, Lisa chứng minh khả năng kiếm tiền đáng nể của mình.

(Tổng hợp)