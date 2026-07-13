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"Chuyện tình cảm của NSND Hồng Vân, tôi là người nắm hết"

| | Lifestyle

"Tôi và Hồng Vân hợp với nhau đầu tiên từ trong diễn xuất" – nghệ sĩ Minh Nhí nói.

Mới đây, MC Nguyên Khang đã chia sẻ khoảnh khắc giữa NSND Hồng Vân và NSƯT Minh Nhí tại chương trình The Khang Show.

NSND Hồng Vân nói thật về mối quan hệ vài chục năm qua giữa mình và bạn thân Minh Nhí: "Chúng tôi cũng có giận nhau, cãi nhau, có ngắt đoạn không chơi với nhau một thời gian, nhưng toàn là Minh Nhí giận chứ tôi không bao giờ giận Minh Nhí.

"Chuyện tình cảm của NSND Hồng Vân, tôi là người nắm hết"- Ảnh 1.

Hồng Vân và Minh Nhí

Tôi không giận Minh Nhí bao giờ vì tôi rất hiểu ông ấy nhưng ông Minh Nhí không hiểu tôi, nên tôi luôn phải tự đi làm hòa thông qua một người khác.

Người giữ vai trò kết nối để tôi và Minh Nhí làm lành với nhau là cố nghệ sĩ Anh Vũ".

Nghệ sĩ Minh Nhí nói thêm: "Tôi và Hồng Vân hợp với nhau đầu tiên từ trong diễn xuất. Hai đứa tôi diễn rất hợp với nhau, chỉ cần nhìn là biết đứa kia sẽ diễn cái gì, nói cái gì, quăng miếng và chụp miếng được với nhau, rất ăn khớp.

Ở ngoài đời, chúng tôi cũng thân nhau lắm, chuyện gì cũng kể cho nhau và hay đùa giỡn với nhau. Chuyện tình cảm của NSND Hồng Vân từ trẻ tới già, tôi là người nắm hết".

NSND Hồng Vân tiếp lời: "Ông Minh Nhí này bình thường thì rất vui nhưng hay bị buồn, bị suy. Khi nào có chuyện buồn là ông ấy thu mình lại, nên mỗi khi ông ấy buồn là tôi biết liền.

"Chuyện tình cảm của NSND Hồng Vân, tôi là người nắm hết"- Ảnh 2.

Minh Nhí buồn nhìn ngộ lắm, thần thái bơ phờ, đôi mắt lờ đờ. Mới hôm qua còn giỡn hớt, đùa giỡn nhưng tối về bị ai nói câu gì buồn là hôm sau bơ phờ, lờ đờ. Ông Minh này không bao giờ giấu được cảm xúc.

Mỗi lần như thế tôi lại nhờ đến Anh Vũ. Tôi bảo Anh Vũ ra xem ông Minh Nhí có chuyện gì thì Anh Vũ lại lân la hỏi han là biết được hết mọi chuyện. Thế là tối đó về Anh Vũ kể hết cho tôi nghe".

NSND Hồng Vân và NSƯT Minh Nhí là đôi bạn tri kỷ, đồng nghiệp gắn bó hơn 40 năm từ khi còn học chung lớp đạo diễn trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Cả hai cùng trải qua thời kỳ đỉnh cao của sân khấu kịch nói, phối hợp ăn ý trong nhiều vở diễn kinh điển và luôn hỗ trợ, nâng đỡ nhau trong sự nghiệp.

Không chỉ là bạn diễn ăn ý, họ còn là những cộng sự ăn ý trong công tác đào tạo cùng nhau giảng dạy và dìu dắt nhiều thế hệ diễn viên trẻ thành danh cho sân khấu miền Nam.

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Theo Tùng Vân

Thanh niên Việt

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