Tiệm vàng của Á hậu Hoàng Thanh Nga thông báo tạm ngừng hoạt động 2 tuần để "nâng cấp hệ thống" trước khi giám đốc bị khởi tố

Ngày 14/7, thông tin bà Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA - đơn vị sở hữu tiệm vàng Ngọc Châu Âu - bị khởi tố về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự thu hút sự quan tâm của dư luận. Bà cũng chính là doanh nhân từng được biết đến với danh xưng Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022.

Đáng chú ý, trước khi thông tin này được công bố, fanpage chính thức của Ngọc Châu Âu đã đăng thông báo tạm ngừng hoạt động cửa hàng trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 11/7.

Thông báo được đăng tải thu hút sự chú ý của dư luận

Theo nội dung thông báo, doanh nghiệp cho biết sau những biến động của thị trường, dù đã nỗ lực duy trì hoạt động và phục vụ khách hàng, đơn vị nhận thấy cần có thời gian để sắp xếp lại công tác nội bộ, hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Vì vậy, Ngọc Châu Âu thông báo cửa hàng sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 11/7 đến hết ngày 24/7/2026, dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 25/7/2026.

Thông báo cũng cho biết các vấn đề phát sinh trong thời gian cửa hàng tạm ngừng hoạt động sẽ được doanh nghiệp ghi nhận và xử lý sau khi hoạt động trở lại. Đại diện doanh nghiệp bày tỏ đây là quyết định "rất trăn trở", đồng thời gửi lời xin lỗi tới khách hàng và đối tác vì những bất tiện có thể phát sinh.

Thông báo cụ thể được đăng tải như sau:

THÔNG BÁO V/v: Tạm ngưng hoạt động cửa hàng để nâng cấp hệ thống Kính gửi: Quý Khách hàng và Quý Đối tác, Thời gian vừa qua, trước những biến động của thị trường, dù tập thể Ngọc Châu Âu đã luôn nỗ lực duy trì hoạt động và phục vụ Quý Khách một cách tốt nhất, chúng tôi nhận thấy cần có một khoảng thời gian ngắn để sắp xếp lại công tác nội bộ, hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình hoạt động để mang đến chất lượng dịch vụ tốt hơn. Vì vậy, Kim Cương Ngọc Châu Âu xin trân trọng thông báo về việc tạm ngưng hoạt động cửa hàng 2 tuần, cụ thể như sau: Cửa hàng sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian 02 tuần, kể từ ngày 11/07/2026 đến hết 24/07/2026. Những vấn đề phát sinh trong thời gian này sẽ được chúng tôi ghi nhận và xử lý ngay sau khi cửa hàng hoạt động trở lại vào ngày 25/07/2026, rất mong tiếp tục được đồng hành, phục vụ Quý Khách. Đây là một quyết định khiến chúng tôi rất trăn trở, bởi Ngọc Châu Âu hiểu rằng tạm nghỉ có thể gây ra sự bất tiện nhất định cho Quý Khách hàng. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu sự tin tưởng của Quý Khách là điều quý giá đến nhường nào. Chính vì vậy, Ngọc Châu Âu mong được phép dành một khoảng thời gian ngắn để sắp xếp lại mọi công việc một cách ổn định và chu đáo nhất. Chúng tôi tin rằng, sự chân thành và trách nhiệm trong suốt hành trình đã qua sẽ luôn được Quý Khách thấu hiểu. Rất mong nhận được sự cảm thông, sẻ chia và tiếp tục đồng hành từ Quý Khách hàng & Quý Đối tác. Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng.

Á hậu Hoàng Thanh Nga

Được biết, đến ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bổ sung 4 bị can để điều tra về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Trong số này có Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA - chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu. Ba bị can còn lại gồm Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, quá trình điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi: thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng trên đã liên hệ đấu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Các bị can thời điểm khởi tố

Các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương.

Sau khi trao đổi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng.

Các đối tượng sau khi có khách hàng sẽ được phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam; Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam.

Nhóm khách hàng các đối tượng hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các Công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.