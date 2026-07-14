1 thương hiệu tăng trưởng mạnh tại Việt Nam và Trung Quốc, giúp tập đoàn mẹ lập kỷ lục doanh thu, lợi nhuận tăng 33,6%

Tập đoàn Fast Retailing vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tài chính 2026 với doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức cao kỷ lục. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh khởi sắc của UNIQLO trên thị trường quốc tế, cùng chiến lược mở rộng hệ thống cửa hàng, nâng cao giá trị thương hiệu và sức hút của các dòng sản phẩm chủ lực.

Dựa trên kết quả tích cực đạt được, tập đoàn cũng quyết định điều chỉnh tăng dự báo doanh thu và lợi nhuận cho cả năm tài chính kết thúc vào ngày 31/8/2026.

Doanh thu vượt 3.000 nghìn tỷ Yên, lợi nhuận tăng hơn 30%

Lũy kế 9 tháng tính đến ngày 31/5/2026, Fast Retailing ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.065,1 nghìn tỷ Yên, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 592,7 tỷ Yên, tăng 33,6%.

Bên cạnh đó, tập đoàn còn ghi nhận 43,8 tỷ Yên thu nhập tài chính thuần, bao gồm 37,8 tỷ Yên thu nhập lãi và 5,9 tỷ Yên lãi chênh lệch tỷ giá từ các tài sản nắm giữ bằng ngoại tệ.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế tăng 26,5%, lên 658,2 tỷ Yên, trong khi lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 426 tỷ Yên, tăng 25,6%.

Sau khi cập nhật kết quả kinh doanh đến hết tháng 6 và điều chỉnh các giả định về tỷ giá cho quý IV, Fast Retailing đã nâng dự báo cho cả năm tài chính 2026.

Theo kế hoạch mới, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 3.970 nghìn tỷ Yên, tăng 16,7% so với năm trước; lợi nhuận kinh doanh đạt 710 tỷ Yên, tăng 28,8%; lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 500 tỷ Yên, tăng 15,5%.

So với dự báo công bố hồi tháng 4, doanh thu được nâng thêm 70 tỷ Yên, lợi nhuận kinh doanh tăng thêm 20 tỷ Yên, lợi nhuận hoạt động tăng 30 tỷ Yên, còn lợi nhuận thuộc về cổ đông tăng thêm 20 tỷ Yên.

UNIQLO quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng

Trong các mảng kinh doanh, UNIQLO International tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi đạt 1.834 nghìn tỷ Yên doanh thu, tăng 25,9%, còn lợi nhuận kinh doanh đạt 345,3 tỷ Yên, tăng tới 45,4%.

Tại Trung Quốc đại lục, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng hai chữ số nhờ chiến dịch tiếp thị hiệu quả cùng nhu cầu mua sắm các sản phẩm mùa hè tăng mạnh từ tháng 5. Những dòng sản phẩm nổi bật gồm quần Easy Pants, áo chống tia UV và áo thun UT.

Ở Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc), doanh số tăng nhờ sức hút của áo thun Mini và quần Barrel Jeans.

Hàn Quốc tiếp tục duy trì tăng trưởng hai chữ số khi các bộ sưu tập thời trang nam, nữ và trẻ em tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội.

Tại Đông Nam Á, Ấn Độ và Úc, các dòng áo thun, áo khoác Parka chống tia UV cùng quần jeans, quần nỉ tiếp tục ghi nhận doanh số khả quan.

Trong khi đó, Bắc Mỹ và châu Âu đều duy trì mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số nhờ mở rộng hệ thống cửa hàng, nâng cấp các sản phẩm cốt lõi và phản hồi tích cực từ khách hàng đối với dòng áo sơ mi linen cùng áo dệt kim ngắn tay.

Riêng trong quý III, UNIQLO đã khai trương thêm nhiều cửa hàng quy mô lớn tại Chicago, New York, Boston, đồng thời mở rộng hiện diện tại Bristol (Anh), Utrecht (Hà Lan) và khai trương cửa hàng flagship mới tại khu Myeongdong (Seoul, Hàn Quốc).

Thị trường Nhật Bản và GU tiếp tục tăng trưởng

Tại Nhật Bản, UNIQLO ghi nhận doanh thu 867,6 tỷ Yên, tăng 8,3%, còn lợi nhuận kinh doanh đạt 172,9 tỷ Yên, tăng 15,1%.

Riêng giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5, doanh số các cửa hàng tăng 9,9%, nhờ các sản phẩm bắt kịp xu hướng như quần Easy Pants, áo Parka chống tia UV cùng hiệu ứng từ Tuần lễ Vàng (Golden Week) và chương trình Thank You Festival.

Trong khi đó, thương hiệu GU tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với doanh thu đạt 265,6 tỷ Yên, tăng 3,7%, còn lợi nhuận kinh doanh tăng mạnh 28%, lên 32,1 tỷ Yên.

Các sản phẩm như quần Barrel dài đến mắt cá, áo thun vải Sheer và giày Ballet Sneakers tiếp tục trở thành động lực doanh số, đồng thời việc tối ưu chuỗi cung ứng và quản trị hàng tồn kho giúp cải thiện đáng kể biên lợi nhuận.

Ở nhóm Global Brands, doanh thu giảm 4,2%, còn 96,3 tỷ Yên, trong khi lợi nhuận kinh doanh giảm 33,4%, xuống 1,9 tỷ Yên. Tuy nhiên, riêng trong quý III, Theory vẫn cải thiện lợi nhuận nếu tính theo đồng nội tệ, còn PLST ghi nhận tăng trưởng cả doanh thu lẫn lợi nhuận nhờ mở rộng thương mại điện tử và kết quả tích cực của dòng thời trang nam.

Tiếp tục mở rộng toàn cầu và theo đuổi chiến lược phát triển bền vững

Fast Retailing cho biết kết quả kinh doanh tích cực tạo nền tảng để tập đoàn tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành thương hiệu thời trang số một thế giới.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tập trung vào sáu chiến lược trọng tâm, gồm nâng cao năng lực quản trị; thúc đẩy tăng trưởng gắn với phát triển bền vững; đáp ứng nhanh nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng; đa dạng hóa nguồn doanh thu toàn cầu; mở rộng quy mô thương hiệu GU và nhóm Global Brands; đồng thời tối ưu cấu trúc chi phí trong bối cảnh lạm phát.

Đối với UNIQLO International, tập đoàn tiếp tục xem đây là động lực tăng trưởng chủ lực thông qua ba trụ cột gồm mở rộng hệ thống cửa hàng chất lượng cao, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm và xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Song song với tăng trưởng kinh doanh, Fast Retailing khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi triết lý LifeWear, phát triển các dòng trang phục có chất lượng cao, độ bền lâu dài, giảm tác động tới môi trường, được sản xuất trong điều kiện lao động an toàn và có thể tái chế hoặc tái sử dụng theo mô hình kinh tế tuần hoàn.