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Á hậu Hoàng Thanh Nga vừa bị bắt trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia là ai?

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Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tố để điều tra về hành vi Buôn lậu.

Thông tin Hoàng Thị Thanh Nga - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội Buôn lậu đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Đáng chú ý, bà cũng chính là doanh nhân từng được biết đến với danh xưng Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022.

Cụ thể vào ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung 4 bị can để điều tra về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong số này có Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA - đơn vị sở hữu tiệm vàng Ngọc Châu Âu.

Thông tin Hoàng Thị Thanh Nga - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội Buôn lậu đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Cơ quan cung cấp

Cùng bị khởi tố trong đợt này còn có Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý - chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm - chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; và Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng liên hệ với đầu mối là người Ấn Độ để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép số hàng này về Việt Nam nhằm tiêu thụ, thu lợi bất chính. Đáng chú ý, các đối tượng còn thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm và chào bán kim cương cho khách hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội.

Từng giành Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022

Trước khi vướng vòng lao lý, Hoàng Thị Thanh Nga được nhiều người biết đến trong giới doanh nhân và các cuộc thi nhan sắc dành cho nữ doanh nhân. Đầu năm 2023, bà đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Mrs Universe 2022 (Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022) được tổ chức tại Bulgaria và giành danh hiệu Á hậu 1. Khi đó, truyền thông giới thiệu bà với tên Hoàng Thanh Nga, đồng thời ghi nhận bà là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo thông tin được công bố thời điểm đăng quang, Hoàng Thanh Nga là CEO thương hiệu trang sức Ngọc Châu Âu, đồng thời từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và các chương trình dành cho cộng đồng doanh nhân.

Sau cuộc thi, bà thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thời trang và hoạt động của giới hoa hậu. Hình ảnh doanh nhân thành đạt cùng danh hiệu Á hậu giúp Hoàng Thanh Nga được công chúng biết đến nhiều hơn.

Hoàng Thanh Nga đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022 và giành giải Á hậu 1. Ảnh: Tổng hợp

Trước khi vướng vòng lao lý, Hoàng Thanh Nga được biết đến là một nữ doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý. Theo thông tin từng được giới thiệu, bà tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Ngoại thương của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Nhờ nền tảng chuyên môn cùng kinh nghiệm kinh doanh, bà sớm xây dựng được chỗ đứng trong lĩnh vực trang sức.

Trong giới sắc đẹp, Hoàng Thanh Nga còn được nhiều người biết đến với biệt danh "bà trùm vương miện" khi đứng sau thiết kế và chế tác nhiều chiếc vương miện dành cho các cuộc thi nhan sắc trong nước. Thương hiệu trang sức do bà điều hành cũng từng đồng hành với nhiều cuộc thi hoa hậu và sự kiện giải trí lớn.

Doanh nhân Hoàng Thanh Nga tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Ngoại thương của Đại học Kinh tế TPHCM. Ảnh: Tổng hợp

Trước đó, bà được biết tới với danh xưng "bà trùm vương miện" khi đứng sau hàng loạt vương miện cho nhiều cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam. Ảnh: Tổng hợp

Theo Minh Ngọc

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