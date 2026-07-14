Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày 13/7, sân bay Nội Bài thực hiện nghi thức phun vòi rồng đón 1 máy bay lạ hạ cánh

| | Lifestyle

Ngày 13/7, sân bay Nội Bài thực hiện nghi thức phun vòi rồng đón 1 máy bay lạ hạ cánh

Ngày 13/7, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã tổ chức chào đón chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Parata Air trên đường bay thẳng kết nối Incheon (Hàn Quốc) và Hà Nội. Sự kiện đánh dấu việc Parata Air chính thức gia nhập mạng lưới khai thác tại sân bay Nội Bài, trở thành hãng hàng không thứ 71 hoạt động tại đây.

Để chào mừng chuyến bay đầu tiên, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã thực hiện nghi thức phun vòi rồng (Water Salute) ngay khi máy bay hạ cánh. Đây là nghi thức thường được áp dụng để đánh dấu những cột mốc quan trọng trong ngành hàng không, như khai trương đường bay mới hoặc chào đón hãng hàng không lần đầu khai thác tại một sân bay.

Việc Parata Air mở đường bay thường lệ Hà Nội - Incheon được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn cho hành khách trên một trong những tuyến quốc tế có nhu cầu đi lại lớn nhất của Việt Nam. Đồng thời, đường bay mới cũng góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch, thương mại và văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Với sự tham gia của Parata Air, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài hiện có 71 hãng hàng không đang khai thác, kết nối Thủ đô Hà Nội với 90 điểm đến trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, Parata Air sẽ khai thác đường bay Incheon - Hà Nội với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Lịch bay cụ thể như sau:

  • Chuyến WE271: Incheon (ICN) khởi hành lúc 19h55, hạ cánh tại Hà Nội (HAN) lúc 22h50.
  • Chuyến WE272: Hà Nội (HAN) khởi hành lúc 0h20, hạ cánh tại Incheon (ICN) lúc 6h40.

Hãng cho biết sẽ cung cấp mức giá cạnh tranh cùng các hạng dịch vụ hướng tới trải nghiệm theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, trong đó có hạng ghế Business Smart với không gian rộng rãi hơn so với ghế phổ thông.

Trong thời gian tới, Parata Air cũng dự kiến đưa tàu bay thân rộng Airbus A330 vào khai thác trên một số đường bay được lựa chọn nhằm nâng cao năng lực vận chuyển và cải thiện trải nghiệm của hành khách.

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hãng trong quá trình khai thác tại Việt Nam, đồng thời kỳ vọng đường bay mới sẽ góp phần mở rộng kết nối hàng không giữa hai quốc gia và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách trên tuyến Hà Nội - Incheon.

(Theo Noibai International Airport)

Ánh Lê

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỉnh duy nhất ở Việt Nam sở hữu di sản hỗn hợp UNESCO, được ví như "Hạ Long trên cạn": nửa đầu năm 2026 đã hút 17,6 triệu lượt khách, doanh thu 18.000 tỷ đồng

Tỉnh duy nhất ở Việt Nam sở hữu di sản hỗn hợp UNESCO, được ví như "Hạ Long trên cạn": nửa đầu năm 2026 đã hút 17,6 triệu lượt khách, doanh thu 18.000 tỷ đồng Nổi bật

Chủ tịch sáng lập DatVietVAC: Nếu không có doanh nghiệp kỳ lân công nghiệp văn hóa, sẽ không có Công nghiệp văn hóa cạnh tranh toàn cầu

Chủ tịch sáng lập DatVietVAC: Nếu không có doanh nghiệp kỳ lân công nghiệp văn hóa, sẽ không có Công nghiệp văn hóa cạnh tranh toàn cầu Nổi bật

Số phận căn nhà Hoa hậu Thuỳ Tiên mua cho mẹ ruột

Số phận căn nhà Hoa hậu Thuỳ Tiên mua cho mẹ ruột

11:17 , 14/07/2026
Chủ tiệm bánh có thu nhập 3,8 tỷ/năm: Lấy chồng hơn 16 tuổi có con riêng, tuyên bố không hối hận

Chủ tiệm bánh có thu nhập 3,8 tỷ/năm: Lấy chồng hơn 16 tuổi có con riêng, tuyên bố không hối hận

10:50 , 14/07/2026
Mở bán được 5 ngày, 1 dịch vụ của tập đoàn Vingroup liên tục ‘cháy vé’

Mở bán được 5 ngày, 1 dịch vụ của tập đoàn Vingroup liên tục ‘cháy vé’

10:45 , 14/07/2026
1 mỹ nhân showbiz xác nhận ly thân chồng tuyển thủ 3 năm, để lại món nợ 720 tỷ đồng

1 mỹ nhân showbiz xác nhận ly thân chồng tuyển thủ 3 năm, để lại món nợ 720 tỷ đồng

10:40 , 14/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên