Ngày 13/7, sân bay Nội Bài thực hiện nghi thức phun vòi rồng đón 1 máy bay lạ hạ cánh

Để chào mừng chuyến bay đầu tiên, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã thực hiện nghi thức phun vòi rồng (Water Salute) ngay khi máy bay hạ cánh. Đây là nghi thức thường được áp dụng để đánh dấu những cột mốc quan trọng trong ngành hàng không, như khai trương đường bay mới hoặc chào đón hãng hàng không lần đầu khai thác tại một sân bay.

Việc Parata Air mở đường bay thường lệ Hà Nội - Incheon được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn cho hành khách trên một trong những tuyến quốc tế có nhu cầu đi lại lớn nhất của Việt Nam. Đồng thời, đường bay mới cũng góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch, thương mại và văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Với sự tham gia của Parata Air, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài hiện có 71 hãng hàng không đang khai thác, kết nối Thủ đô Hà Nội với 90 điểm đến trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, Parata Air sẽ khai thác đường bay Incheon - Hà Nội với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Lịch bay cụ thể như sau:

Chuyến WE271: Incheon (ICN) khởi hành lúc 19h55, hạ cánh tại Hà Nội (HAN) lúc 22h50.

Chuyến WE272: Hà Nội (HAN) khởi hành lúc 0h20, hạ cánh tại Incheon (ICN) lúc 6h40.

Hãng cho biết sẽ cung cấp mức giá cạnh tranh cùng các hạng dịch vụ hướng tới trải nghiệm theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, trong đó có hạng ghế Business Smart với không gian rộng rãi hơn so với ghế phổ thông.

Trong thời gian tới, Parata Air cũng dự kiến đưa tàu bay thân rộng Airbus A330 vào khai thác trên một số đường bay được lựa chọn nhằm nâng cao năng lực vận chuyển và cải thiện trải nghiệm của hành khách.

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hãng trong quá trình khai thác tại Việt Nam, đồng thời kỳ vọng đường bay mới sẽ góp phần mở rộng kết nối hàng không giữa hai quốc gia và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách trên tuyến Hà Nội - Incheon.

(Theo Noibai International Airport)