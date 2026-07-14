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Bắt khẩn cấp 2 tài xế Porsche, Mitsubishi ẩu đả giữa ngã tư trung tâm TP.HCM

| | Lifestyle

Bắt khẩn cấp 2 tài xế Porsche, Mitsubishi ẩu đả giữa ngã tư trung tâm TP.HCM

Mâu thuẫn khi lưu thông trên đường, hai tài xế ô tô Porsche và Mitsubishi dừng xe giữa ngã tư ở trung tâm TP.HCM chửi bới, đập phá tài sản, gây ùn tắc.

Ngày 14/7, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Lâm (46 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) và Dương Quốc Thái (42 tuổi, ngụ phường Long Bình) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng .

Dương Quốc Thái và Trần Thanh Lâm bị bắt khẩn cấp. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo cơ quan công an, khoảng 17h40 ngày 12/7, Công an phường Bến Thành tiếp nhận tin báo về vụ xô xát xảy ra tại giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa nên nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, Dương Quốc Thái điều khiển ô tô Porsche và Trần Thanh Lâm lái ô tô Mitsubishi cùng lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Khi rẽ vào đường Nguyễn Du, hai tài xế xảy ra mâu thuẫn do chèn ép, tạt đầu xe. Đến giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa, cả hai dừng xe giữa ngã tư, gây cản trở giao thông.

Tại đây, Thái xuống xe chửi bới, nhổ nước bọt, đạp gãy gương chiếu hậu bên trái ô tô của Lâm rồi quay lại xe định rời đi.

Lúc này, Lâm kéo một xe máy của người dân chắn trước đầu xe Porsche, đồng thời dùng tay và chân đạp làm móp cửa phụ phía trước ô tô của Thái.

Xe Porsche và Mitsubishi liên quan hành vi gây rối của Thái và Lâm tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Chưa dừng lại, Thái tiếp tục xuống xe, rượt đuổi và đánh nhau với Lâm ngay giữa ngã tư. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn tắc, nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi, quay phim và chụp ảnh. Dù được can ngăn, cả hai vẫn tiếp tục chửi bới, rượt đuổi và đập phá tài sản của nhau.

Theo Công an TP.HCM, hành vi của hai tài xế đã gây mất an ninh, trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông tại khu vực trung tâm thành phố. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với cả hai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh khi xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông, tuyệt đối không tự giải quyết bằng bạo lực.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, việc dừng xe giữa đường để xô xát, rượt đuổi hoặc đập phá tài sản không chỉ đe dọa an toàn của bản thân và những người tham gia giao thông mà còn có thể khiến người vi phạm bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo Lương Ý/ VTC News

VTC NEWS

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