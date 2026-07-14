Gần 100 “Erling Haaland” vừa sinh ra đời

Sức ảnh hưởng của Erling Haaland tại World Cup 2026 không chỉ thể hiện trên sân cỏ mà còn lan sang cả đời sống xã hội. Chỉ từ đầu tháng 7 đến nay, đã có 468 trẻ em tại Peru được đặt tên Haaland, trong đó 91 em mang đầy đủ tên Erling Haaland khi đăng ký khai sinh.

Hiện tượng này tiếp tục nối dài xu hướng vốn đã phổ biến nhiều năm qua tại quốc gia Nam Mỹ khi không ít bậc phụ huynh chọn tên các danh thủ nổi tiếng để đặt cho con.

Xu hướng đặt tên con theo danh thủ

Theo Cơ quan Đăng ký Hộ tịch và Nhận dạng Quốc gia Peru (RENIEC), số lượng trẻ mang tên Haaland tăng mạnh trong những tuần sau khi World Cup 2026 khởi tranh và đặc biệt bùng nổ vào đầu tháng 7, thời điểm tuyển Na Uy vượt qua Brazil để giành vé vào tứ kết.

Tại giải đấu năm nay, tiền đạo 25 tuổi đã ghi 7 bàn thắng, trong đó có cú đúp vào lưới Brazil ở vòng đấu loại trực tiếp, góp công lớn giúp Na Uy tạo nên bất ngờ.

Theo quy định của Peru, cha mẹ được toàn quyền lựa chọn tên cho con miễn không mang ý nghĩa phản cảm. Ông Ivan Torres, người phát ngôn của RENIEC, cho biết việc lấy tên các ngôi sao bóng đá để đặt cho trẻ sơ sinh từ lâu đã là điều quen thuộc tại nước này.

"Các cầu thủ nổi tiếng luôn là nguồn cảm hứng để nhiều gia đình Peru lựa chọn tên cho con mình", ông Torres chia sẻ.

Dữ liệu từ RENIEC cho thấy Neymar hiện là cái tên phổ biến nhất với 33.809 người mang tên này. Xếp sau là 3.402 người mang tên Messi, trong đó có 292 trường hợp được đăng ký đầy đủ là Lionel Messi. Ngoài ra, Peru còn có 1.241 người tên Yamal và 1.185 người mang tên Cristiano Ronaldo.

Phong độ nổi bật của Haaland tại World Cup 2026 cũng giúp sức hút của anh gia tăng mạnh trên mạng xã hội. Chỉ trong khoảng một tháng diễn ra giải đấu tại Mỹ, tổng số người theo dõi tiền đạo Na Uy trên các nền tảng trực tuyến đã tăng từ khoảng 40 triệu lên 62 triệu tính đến ngày 11/7.

Đây là một trong những mức tăng trưởng người hâm mộ ấn tượng nhất tại World Cup 2026, vượt xa khoảng 10 triệu người theo dõi mới của Cristiano Ronaldo và khoảng 5 triệu của Lionel Messi hay Kylian Mbappe, dù họ đều khoác áo những đội tuyển giàu truyền thống hơn.

Theo thống kê, chỉ có Vozinha - thủ môn của đội tuyển Cape Verde - đạt mức tăng người theo dõi cao hơn Haaland tại giải đấu năm nay.

Erling Haaland và tuyển Na Uy trở về trong sự nồng nhiệt

Khép lại hành trình tại World Cup 2026, Erling Haaland cùng các đồng đội trở về Na Uy trên chuyên cơ riêng, hạ cánh xuống sân bay Oslo Gardermoen lúc 19h06 (giờ địa phương). Ngay khi máy bay chạm đường băng, đội tuyển được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng (water salute) - nghi lễ thường chỉ dành cho những chuyến bay hoặc sự kiện có ý nghĩa đặc biệt.

Theo nhật báo Aftenposten, trước thời điểm hạ cánh, chuyên cơ chở đội tuyển còn được hai tiêm kích F-35 của Không quân Hoàng gia Na Uy hộ tống khi tiến vào không phận quốc gia. Đây được xem là màn tri ân của quân đội dành cho thành tích lịch sử của đội bóng.

Hành trình trở về của tuyển Na Uy cũng thu hút sự quan tâm lớn trên ứng dụng theo dõi chuyến bay Flightradar24. Có thời điểm, khoảng 114.000 người cùng theo dõi trực tiếp chuyến bay từ Mỹ về Oslo, giúp đây trở thành chuyến bay được quan tâm nhất trên nền tảng này.

Một chi tiết thú vị khác là chuyến bay được đổi tên thành "Ro Ro Ro Ro Airlines" trên Flightradar24. Cách đặt tên này lấy cảm hứng từ màn ăn mừng "Viking Row" (chèo thuyền Viking), hình ảnh biểu tượng của tuyển Na Uy trong suốt chiến dịch World Cup 2026.

Sau khi trở về quê nhà, Erling Haaland và Sander Berge tách đoàn để giải quyết lịch trình cá nhân, trong khi các thành viên còn lại của đội tuyển đến khu vực phía trước Cung điện Hoàng gia để gặp gỡ người hâm mộ.

Khoảng 90.000 cổ động viên đã có mặt tại quảng trường trước cung điện để chào đón những người hùng của bóng đá Na Uy. Tại đây, các tuyển thủ cùng người hâm mộ tái hiện màn ăn mừng "Viking Row", với Thái tử Haakon trực tiếp đánh trống dẫn nhịp.

Đội trưởng Martin Odegaard thừa nhận anh hoàn toàn bất ngờ trước bầu không khí cuồng nhiệt mà người hâm mộ dành cho đội tuyển.

"Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người đến như vậy. Chắc không ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng được khung cảnh này", tiền vệ của Arsenal chia sẻ với NRK.

Sau buổi giao lưu, tuyển Na Uy tiếp tục tham gia lễ diễu hành trên xe buýt mui trần qua trung tâm thủ đô Oslo. Đoàn xe khởi hành sau 22h từ Cung điện Hoàng gia và kết thúc hành trình tại Quảng trường Tòa thị chính.