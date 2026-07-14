"Bông hồng thép" Nguyễn Hoàng Ngọc - học trò của Khánh Thi được Liên đoàn Dancesport thế giới vinh danh

Tấm HCĐ lịch sử tại giải thế giới cùng chức vô địch châu Á 2026 ngay trên sân nhà của nữ vận động viên khiêu vũ thể thao (dancesport) Nguyễn Hoàng Ngọc đã tạo ấn tượng mạnh mẽ, khiến Liên đoàn Dancesport thế giới (WDSF) phải dành riêng một bài viết để vinh danh hành trình vượt khó đầy truyền cảm hứng của cô.

Trên trang chủ của Liên đoàn Dancesport thế giới (WDSF), một bài viết với tiêu đề đầy xúc động "Từ những đêm ngủ trên sàn tập đến ngôi vô địch châu Á: Những hy sinh thầm lặng của Nguyễn Hoàng Ngọc" đã phác họa lại hành trình đầy chông gai nhưng cũng rất tự hào của đại diện Việt Nam.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn hai tuần, nữ tuyển thủ trẻ đã liên tiếp tạo nên những cột mốc chói lọi cho dancesport nước nhà. Cuối tháng 6, cô xuất sắc giành tấm Huy chương Đồng lịch sử ở nội dung Solo Latin nữ tại Giải vô địch thế giới tổ chức ở Bremen (Đức). Ngay sau đó, ngày 12/7/2026, Hoàng Ngọc tiếp tục đăng quang ngôi vô địch tại Giải vô địch châu Á 2026 diễn ra tại TP.HCM.

Hoàng Ngọc được WDSF vinh danh

Trước đó, trải qua một lịch trình di chuyển và thi đấu dày đặc từ châu Âu về thẳng Việt Nam, dù phải đối mặt với sự mệt mỏi thể chất, Hoàng Ngọc vẫn duy trì sự tập trung tối đa để tỏa sáng trước khán giả quê nhà. Chia sẻ về cảm xúc của mình với WDSF, cô nghẹn ngào: "Giành Huy chương Đồng thế giới là một cột mốc rất đặc biệt trong sự nghiệp của tôi, nhưng trở về thi đấu trước khán giả Việt Nam mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Khi nghe mọi người cổ vũ, tôi có thêm rất nhiều năng lượng và động lực. Điều đó cũng nhắc tôi rằng luôn có rất nhiều người đã tin tưởng và đồng hành cùng mình. Tôi chỉ muốn cống hiến màn trình diễn tốt nhất để đáp lại sự ủng hộ ấy".

Phía sau ánh hào quang lấp lánh của những tấm huy chương là một hành trình dài thấm đẫm mồ hôi và cả những lo toan đời thường. Ít ai biết rằng, cô gái nhỏ nhắn này từng phải đối mặt với không ít áp lực tài chính để duy trì đam mê.

Ngọc tâm sự: "Có rất nhiều lần tôi phải cân nhắc từng chuyến đi, từng khoản chi chỉ để có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ. Cuộc sống của tôi nhiều năm gần như chỉ xoay quanh việc tập luyện. Có những ngày tôi ở phòng tập từ sáng đến tối, mệt quá thì ngủ luôn tại đó rồi sáng hôm sau lại tiếp tục tập. Cuộc sống của tôi rất đơn giản, chủ yếu là tập luyện, thi đấu và không ngừng cố gắng để tiến bộ hơn mỗi ngày".

Đồng hành cùng cô từ những bước đi chập chững đầu tiên khi mới 13 tuổi chính là "Nữ hoàng dancesport" Khánh Thi. Với vai trò là người thầy, người huấn luyện viên, Khánh Thi đã tự tay chăm lo cho học trò từng chút một, từ miếng ăn, giấc ngủ, lịch tập luyện, thi đấu cho đến việc học văn hóa. Chứng kiến quả ngọt ngày hôm nay, huấn luyện viên Khánh Thi tự hào khẳng định đây là thành quả xứng đáng cho quá trình rèn luyện nghiêm túc, chấp nhận hy sinh và nỗ lực bền bỉ suốt nhiều năm của Hoàng Ngọc.

Hoàng Ngọc với hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ đã dần hái được quả ngọt

Nhìn lại chặng đường gian nan đã vượt qua, nữ nhà vô địch châu Á tin rằng điều quý giá nhất không nằm ở số lượng danh hiệu trong phòng truyền thống, mà chính là sự trưởng thành vượt bậc của bản thân sau mỗi lần đối diện với khó khăn và thất bại. Hướng tới tương lai, Hoàng Ngọc khẳng định cô vẫn còn nguyên vẹn khát khao chinh phục:

"Tôi tin rằng mỗi thành tích chỉ là khởi đầu của thử thách tiếp theo. Tôi muốn tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, chinh phục thêm nhiều danh hiệu và góp phần đưa khiêu vũ thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới trên đấu trường quốc tế".

Hành trình bền bỉ của Nguyễn Hoàng Ngọc không chỉ nhận được sự khâm phục từ người hâm mộ nước nhà mà còn lay động cả giới chuyên môn quốc tế. Chủ tịch Liên đoàn Dancesport thế giới Shawn Tay đánh giá câu chuyện của Ngọc là minh chứng rõ nét nhất cho thấy tài năng, sự kiên trì và ý chí sắt đá có thể giúp một vận động viên vượt qua mọi rào cản để vươn tới đỉnh cao, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ theo đuổi bộ môn khiêu vũ thể thao.