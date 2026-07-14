Cổ Lực Na Trát khiến trang sức vàng thủ công "gây sốt": Khi vẻ đẹp cổ điển được kể lại bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại

Những năm gần đây, ở Trung Quốc, trang sức vàng đang trải qua một cuộc "lột xác". Không còn chỉ gắn với hình ảnh cưới hỏi hay những thiết kế cầu kỳ dành cho các dịp đặc biệt, vàng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các bộ sưu tập thời trang cao cấp, các chiến dịch quảng bá của những tạp chí danh tiếng và trên người các ngôi sao trẻ.

Bộ ảnh mới của Cổ Lực Na Trát trên Bazaar Jewelry là một minh chứng rõ nét cho xu hướng ấy.

Trong loạt hình, nữ diễn viên khoác lên mình những thiết kế mang đậm tinh thần Á Đông với hàng loạt món trang sức vàng thủ công được chế tác bằng kỹ thuật hoa ti truyền thống. Xen kẽ đó là những thiết kế vàng chạm khắc hình cánh bướm, trang sức đính đá màu và kim cương cao cấp. Dù mỗi bộ trang sức mang một ngôn ngữ thiết kế khác nhau, tất cả đều hòa hợp với thần thái của Cổ Lực Na Trát, tạo nên những khung hình vừa cổ điển vừa hiện đại.

Điều thú vị là người xem không có cảm giác cô đang "đeo rất nhiều vàng". Thay vào đó, vàng trở thành một phần của tổng thể thời trang, giúp tôn lên đường nét gương mặt, màu da và khí chất của người mặc.

Đó cũng là điều khiến giới yêu trang sức đặc biệt chú ý.

Hoa ti vàng: Di sản thủ công đang trở lại mạnh mẽ

Điểm nhấn lớn nhất của bộ ảnh nằm ở những món trang sức được chế tác bằng kỹ thuật hoa ti.

Hoa ti (filigree) là một trong những kỹ thuật chế tác kim hoàn lâu đời nhất ở châu Á cũng như nhiều nền văn minh trên thế giới. Những sợi vàng cực mảnh được kéo thủ công, sau đó uốn, xoắn, đan và hàn lại với nhau để tạo thành các họa tiết tinh xảo như mây, hoa, lá, phượng, bướm hay những đường cong mềm mại. Nếu nhìn từ xa, món trang sức giống như được dệt từ ren. Nhưng khi quan sát kỹ mới thấy toàn bộ đều được làm từ vàng thật.

Đây là kỹ thuật đòi hỏi trình độ thủ công rất cao vì chỉ cần sai lệch một chút trong quá trình hàn hoặc tạo hình, toàn bộ cấu trúc có thể bị biến dạng. Chính sự kỳ công ấy tạo nên giá trị khác biệt cho trang sức hoa ti. Nó không chỉ là một món phụ kiện mà còn là kết tinh của tay nghề thủ công truyền thống.

Trong vài năm trở lại đây, cùng với làn sóng yêu thích văn hóa phương Đông và phong cách "Tân Trung Hoa" (New Chinese Style), kỹ thuật hoa ti dần quay trở lại sàn diễn thời trang. Thay vì giữ nguyên những kiểu dáng cổ điển, các nhà thiết kế bắt đầu giản lược đường nét, kết hợp với ngọc trai, đá màu hoặc kim cương để tạo nên những thiết kế dễ ứng dụng hơn trong cuộc sống hiện đại.

Vì sao Cổ Lực Na Trát đặc biệt hợp với trang sức vàng?

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người nhận xét Cổ Lực Na Trát là một trong những gương mặt hiếm hoi có thể "cân" được những bộ trang sức vàng khổ lớn. Nữ diễn viên sở hữu đường nét gương mặt sắc sảo nhưng không quá góc cạnh. Làn da sáng, mái tóc đen và thần thái điềm tĩnh giúp màu vàng trở nên nổi bật mà không tạo cảm giác nặng nề.

Trong bộ ảnh, cô gần như không sử dụng quá nhiều màu sắc trên trang phục. Những chiếc váy đen ôm sát, thiết kế tối giản hay các phom dáng mang cảm hứng cổ điển đều đóng vai trò làm nền cho trang sức. Sự tiết chế ấy khiến ánh kim của vàng trở thành điểm nhấn duy nhất. Đây cũng là công thức được nhiều stylist cao cấp áp dụng: Khi món trang sức đủ đẹp, quần áo nên "lùi lại" để nhường sân khấu. Không chỉ có vàng hoa ti, những mẫu vòng cổ chạm khắc hình cánh bướm hay các thiết kế đính đá quý nhiều màu sắc cũng được phối theo cách tinh giản, giúp tổng thể không bị rối mắt.

Trang sức vàng đang bước ra khỏi khuôn mẫu cũ

Trong nhiều năm, không ít người cho rằng vàng chỉ phù hợp với phụ nữ trung niên hoặc những dịp lễ cưới. Thế nhưng xu hướng hiện nay đang thay đổi rất nhanh.

Các thương hiệu kim hoàn ngày càng đưa vàng trở thành chất liệu của thời trang thay vì chỉ là tài sản tích trữ. Thiết kế cũng chuyển từ kiểu dày, nặng sang những đường nét mềm mại, có khoảng trống và chú trọng tính nghệ thuật.

Đặc biệt, nhóm khách hàng trẻ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các kỹ thuật chế tác truyền thống như hoa ti, chạm khắc hay đục nổi. Điều họ tìm kiếm không chỉ là giá trị của kim loại quý mà còn là câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món trang sức. Một chiếc vòng cổ được làm hoàn toàn bằng tay có thể mất hàng chục, thậm chí hàng trăm giờ chế tác. Chính khoảng thời gian ấy tạo nên giá trị mà những sản phẩm sản xuất hàng loạt khó có thể thay thế.

Bộ ảnh của Cổ Lực Na Trát cho thấy một góc nhìn khác về trang sức vàng. Thay vì phô trương, vàng có thể rất mềm mại. Thay vì mang cảm giác xa cách, vàng cũng có thể trở nên gần gũi khi kết hợp với những thiết kế tối giản và tinh thần thời trang đương đại. Điều làm nên sức hút của những món nữ trang trong bộ ảnh không nằm ở trọng lượng hay giá trị vật chất, mà ở sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và tư duy thẩm mỹ hiện đại.

Có lẽ cũng vì thế mà sau khi bộ ảnh được công bố, nhiều nhà thiết kế trang sức và người yêu thời trang đã xem đây như một nguồn cảm hứng mới. Không chỉ là cảm hứng về cách phối trang sức với trang phục, mà còn là lời nhắc rằng những giá trị truyền thống hoàn toàn có thể tiếp tục sống trong nhịp thở của thời đại mới.

Và Cổ Lực Na Trát, với vẻ đẹp vừa cổ điển vừa đương đại, đã trở thành người kể câu chuyện ấy theo cách thuyết phục nhất: Để vàng không chỉ tỏa sáng vì ánh kim, mà còn bởi những lớp giá trị văn hóa và nghệ thuật được gìn giữ qua nhiều thế hệ.