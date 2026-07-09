Phát hiện cặp vợ chồng sở hữu khối tài sản hơn 56.000 tỷ đồng nhờ kinh doanh chuỗi trà sữa giá rẻ

Tháng 4/2024, chuỗi trà sữa Chabaidao (còn gọi là Cha Panda) chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, trở thành một trong những thương hiệu trà sữa nhượng quyền lớn nhất Trung Quốc. Ít ai biết rằng, 16 năm trước, doanh nghiệp này chỉ là một cửa hàng nhỏ do một cặp vợ chồng trẻ mở gần một trường trung học ở Thành Đô.

Theo đó, Người sáng lập Chabaidao là Vương Tiêu Khôn và Lưu Vĩ Hoành, đều thuộc thế hệ 8X. Vương Tiêu Khôn từng là một trà sư giàu kinh nghiệm, trong khi người vợ Lưu Vĩ Hoành có niềm yêu thích đặc biệt với trà. Kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong lĩnh vực này đã thôi thúc cặp vợ chồng này thử sức với việc kinh doanh đồ uống.

Năm 2008, khi mới 25 và 27 tuổi, vợ chồng Vương Tiêu Khôn mở cửa hàng Chabaidao đầu tiên gần Trường Trung học số 2 Ôn Giang, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Cửa hàng chỉ rộng chưa đầy 20 m², chủ yếu phục vụ học sinh, sinh viên với các loại trà sữa pha sẵn mang đi.

Thời điểm đó, thị trường trà sữa pha chế tại Trung Quốc vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, việc khởi nghiệp với một quán trà sữa không đòi hỏi quá nhiều vốn, cũng không cần bằng cấp cao, công nghệ hay bằng sáng chế. Chỉ với việc chọn được vị trí thuận lợi và tạo ra đồ uống hợp khẩu vị, cửa hàng của vợ chồng Vương Tiêu Khôn đã có thể nhanh chóng tạo dòng tiền.

Nhờ lượng khách ổn định, đặc biệt là nhóm học sinh, cửa hàng đầu tiên nhanh chóng thành công. Chỉ một năm sau, hai vợ chồng tiếp tục mở cửa hàng thứ hai gần Đại học Tài chính và Kinh tế Tây Nam.

Ở giai đoạn đầu, Vương Tiêu Khôn và Lưu Vĩ Hoành chưa có kế hoạch xây dựng một thương hiệu quy mô lớn. Phải đến năm 2010, tức năm thứ ba hoạt động, họ mới chính thức đăng ký nhãn hiệu "ChaBaiDao". Đến năm 2018, tức 10 năm sau khi khởi nghiệp, công ty mới phát triển hình tượng linh vật "Đinh Đinh Miêu" nhằm xây dựng bản sắc thương hiệu và tăng khả năng kết nối với người tiêu dùng.

Sau nhiều năm phát triển, ChaBaiDao bắt đầu mở rộng thông qua mô hình nhượng quyền. Từ vài cửa hàng ban đầu, mạng lưới của hãng liên tục tăng trưởng, vượt mốc 500 cửa hàng vào năm 2019, hơn 3.000 cửa hàng vào cuối năm 2020.

Tháng 4/2023, ChaBaiDao – khi đó đã sở hữu hơn 7.000 cửa hàng trên toàn Trung Quốc – chính thức công bố chiến lược nâng cấp thương hiệu. Doanh nghiệp đưa ra định vị mới với thông điệp "lấy trà ngon làm nền tảng, tạo nên sự tươi mới", đồng thời tiếp tục theo đuổi định hướng kế thừa và đổi mới văn hóa trà truyền thống Trung Quốc.

Dưới sự dẫn dắt của nhà sáng lập Vương Tiêu Khôn, ChaBaiDao tiến hành tinh gọn danh mục sản phẩm, tập trung quảng bá những đồ uống "làm nên tên tuổi" của thương hiệu, tạo dấu ấn khác biệt so với các đối thủ trên thị trường. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng đẩy mạnh yếu tố bản sắc vùng miền với hình ảnh gấu trúc, biểu tượng gắn liền với tỉnh Tứ Xuyên – quê hương của ChaBaiDao.

Tháng 4/2023, ChaBaiDao tổ chức hội nghị nâng cấp thương hiệu tại Thành Đô, công bố định vị mới, đổi logo, giới thiệu IP "Đinh Đinh Miêu" và đổi tên tiếng Anh từ "ChaBaiDao" thành "ChaPanda".

Tháng 5/2023, ChaBaiDao thông báo hoàn tất vòng gọi vốn do Orchid Asia dẫn dắt, với sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư như Zhenxin Valley, Grassroots Capital, CICC Capital và Tomato Capital. Đây cũng là vòng gọi vốn công khai đầu tiên của doanh nghiệp sau hơn một thập kỷ hoạt động.

Theo hồ sơ IPO của ChaBaiDao, hai nhà sáng lập Vương Tiêu Khôn và Lưu Vĩ Hoành cùng nắm giữ khoảng 81,75% cổ phần của công ty. Với mức định giá gần 18 tỷ NDT sau vòng gọi vốn, khối tài sản của cặp vợ chồng này được ước tính đạt khoảng 14,5 tỷ NDT (hơn 56.000 tỷ đồng).

Nhờ đó, Vương Tiêu Khôn và Lưu Vĩ Hoành lần đầu góp mặt trong Danh sách người giàu Hurun 2023, xếp hạng 388 và đứng thứ 9 trong nhóm những gương mặt mới của bảng xếp hạng, trở thành một trong những "ngựa ô" đáng chú ý của giới doanh nhân Trung Quốc.

Tháng 4/2024, ChaBaiDao (Cha Panda) chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, ghi tên mình vào nhóm những "ông lớn" của thị trường trà sữa Trung Quốc. Đây cũng là cột mốc khẳng định thành công của hành trình khởi nghiệp kéo dài 16 năm của vợ chồng Vương Tiêu Khôn và Lưu Vĩ Hoành.

(Tổng hợp)