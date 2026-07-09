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Ngoại hình của nam ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam cưới mẹ đơn thân, có 1 con riêng

| | Lifestyle

Hành trình "lột xác" của nam ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam khiến nhiều người trầm trồ.

Là một trong những giọng ca cá tính bậc nhất của làng nhạc Việt, Tùng Dương không chỉ ghi dấu ấn bằng chất giọng nội lực mà còn gây chú ý bởi sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình và phong cách qua hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Ngoại hình của nam ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam cưới mẹ đơn thân, có 1 con riêng- Ảnh 1.

Tùng Dương những năm đầu vào nghề.

Khi mới chạm ngõ hào quang tại cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2004, Tùng Dương sở hữu một ngoại hình hoàn toàn đối lập với danh xưng Divo quyền lực hiện tại. Công chúng thời điểm đó nhớ đến anh là một chàng trai gầy gò, nhỏ con, gương mặt góc cạnh và mái tóc sư tử dài.

Trang phục của nam ca sĩ thuở ấy vô cùng giản dị, chủ yếu là sơ mi thêu hoa văn hoặc những bộ đồ thổ cẩm dáng suông dường. Sau này trong một chương trình truyền hình khi nhìn lại hình ảnh của mình, Tùng Dương không giấu được sự thảng thốt khi thấy mình trông "hơi đói ăn".

Ngoại hình của nam ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam cưới mẹ đơn thân, có 1 con riêng- Ảnh 2.
Ngoại hình của nam ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam cưới mẹ đơn thân, có 1 con riêng- Ảnh 3.
Ngoại hình của nam ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam cưới mẹ đơn thân, có 1 con riêng- Ảnh 4.

Giai đoạn Tùng Dương ưa chuộng thời trang dị biệt.

Một thời gian sau, Tùng Dương rũ bỏ vẻ ngoài chân phương để dấn thân vào trường phái thời trang Avant-Garde đầy quái tính và dị biệt. Khán giả bắt đầu choáng váng với một Tùng Dương diện những bộ cánh cấu trúc bất đối xứng, cầu vai độn cao sắc sảo, tà áo dài quét đất cùng mái tóc vuốt dựng phom lớn độc lạ.

"Những người bình thường khác chắc chẳng dám mặc những bộ trang phục của Tùng Dương đang mặc. Mặc thấy ngại", nam ca sĩ từng nói trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần.

Ở giai đoạn này, Tùng Dương còn gây chú ý khi công khai yêu và lấy mẹ đơn thân có một con gái riêng. Dù từng bị mẹ ngăn cản nhưng Tùng Dương vẫn chọn gắn bó với Giang Phạm một họa sĩ đa tài.

Nam ca sĩ cũng từng tiết lộ, vợ chính là người kiềm được cái chất nghệ thuật hơi quá đà của anh: "Cô ấy cũng giúp tôi tìm được sự tinh tế bên cạnh cá tính thích những cái 'quái', 'độc' trong gout thời trang của tôi", Tùng Dương từng chia sẻ trên VTC News.

Ngoại hình của nam ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam cưới mẹ đơn thân, có 1 con riêng- Ảnh 5.

Tùng Dương của hiện tại vô cùng phong độ.

Ngoại hình của nam ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam cưới mẹ đơn thân, có 1 con riêng- Ảnh 6.

Tùng Dương bên vợ con.

Đến thời điểm hiện tại, sau nhiều năm viên mãn bên tổ ấm nhỏ cùng người vợ hơn vài tuổi và các con, ngoại hình của Tùng Dương đã chạm đến đỉnh cao của sự chín muồi và phong độ. Không còn hình ảnh gầy gò năm xưa, Divo của làng nhạc Việt hiện tại xuất hiện với vóc dáng đầy đặn, săn chắc và thần thái uy quyền của một người đàn ông thành đạt, có chỗ đứng vững chắc trong gia đình lẫn xã hội.

Trang phục biểu diễn của anh dù vẫn giữ cái "tôi" độc bản và hơi hướng đa vũ trụ nhưng đã được tiết chế sang trọng, tinh tế hơn rất nhiều. Sự kết hợp giữa những bộ suit cách điệu cao cấp, trang sức bản to quý phái cùng kiểu tóc gọn gàng lịch lãm giúp anh khẳng định vị thế độc tôn, chứng minh đẳng cấp của một người đàn ông hạnh phúc đứng trên đỉnh cao danh vọng.

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Theo Dạ Vũ

Thanh niên Việt

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