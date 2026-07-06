Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam ca sĩ đình đám bán cà phê ở phường Tân Định, vừa mở quán đã quá tải

| | Lifestyle

Chỉ sau hơn 1 tháng khai trương, quán của nam ca sĩ đình đám này đã đón lượng khách đông đảo.

Tối 5/7, quán cà phê của ca sĩ Đan Trường tại phường Tân Định (TP.HCM) rơi vào tình trạng quá tải khi lượng khách đổ về đông hơn thường lệ. Không chỉ kín chỗ ngồi ở các tầng, nhiều người còn đứng chờ để có cơ hội gặp gỡ thần tượng.

Đặc biệt, khi Đan Trường xuất hiện, không khí bên trong quán trở nên sôi động với những tràng vỗ tay, tiếng reo hò và hàng dài người hâm mộ xếp hàng xin chụp ảnh lưu niệm.

Nam ca sĩ đình đám bán cà phê ở phường Tân Định, vừa mở quán đã quá tải- Ảnh 1.

Rất đông người đã đến quán cà phê của Đan Trường để thưởng thức đồ uống và gặp thần tượng

Nam ca sĩ đình đám bán cà phê ở phường Tân Định, vừa mở quán đã quá tải- Ảnh 2.

Nam ca sĩ vui vẻ giao lưu với các khách hàng

Theo những hình ảnh được ghi lại, không gian quán chật kín khách từ khu vực quầy pha chế đến các lối đi. Nhiều người phải đứng sát nhau để chờ đến lượt gặp nam ca sĩ. Dù lượng khách rất đông, Đan Trường vẫn giữ nụ cười tươi, kiên nhẫn trò chuyện, bắt tay và chụp hình cùng từng người hâm mộ.

Không ít người nhận xét điều khiến họ ấn tượng không chỉ là việc được gặp thần tượng, mà còn là thái độ thân thiện của Đan Trường. Dù liên tục được đề nghị chụp ảnh, ký tặng hay trò chuyện, nam ca sĩ vẫn vui vẻ đáp lại từng người, khiến bầu không khí trong quán trở nên ấm áp.

Đan Trường mở quán cà phê ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định vào cuối tháng 5 vừa qua. Đây là dự án kinh doanh được nam ca sĩ đầu tư sau khi phát triển chuỗi cà phê tại Mỹ.

Nam ca sĩ đình đám bán cà phê ở phường Tân Định, vừa mở quán đã quá tải- Ảnh 3.

Quán cà phê của Đan Trường nằm ở mặt tiền một con đường sầm uất

Không gian quán gồm 4 tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu nâu - kem chủ đạo, nhiều cửa kính đón ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, tầng 3 được dành riêng để trưng bày hình ảnh, album và nhiều kỷ vật gắn với sự nghiệp của Đan Trường, trở thành điểm check-in được đông đảo người hâm mộ yêu thích.

Thực đơn của quán gồm cà phê, trà, trà sữa, matcha và bánh ngọt với mức giá phổ thông. Theo chia sẻ khi khai trương, Đan Trường trực tiếp lựa chọn nguyên liệu, trong đó các món cà phê sử dụng hạt nhập khẩu từ Pháp nhằm đảm bảo chất lượng đồ uống.

Chỉ sau hơn một tháng đi vào hoạt động, quán cà phê của nam ca sĩ đã nhiều lần thu hút đông đảo khách ghé thăm, đặc biệt vào những dịp Đan Trường có mặt giao lưu.

Nam ca sĩ Việt bệnh nặng lập di chúc ở tuổi 35: Thành viên nhóm nhạc đình đám, quyết làm 1 điều sau 10 năm loay hoay

Theo PV

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nàng "Vàng Anh" đình đám 40 tuổi thành đại úy công an, ngày càng đẹp gợi cảm, mạnh mẽ vượt biến cố

Nàng "Vàng Anh" đình đám 40 tuổi thành đại úy công an, ngày càng đẹp gợi cảm, mạnh mẽ vượt biến cố Nổi bật

Ronaldo nhận điểm 0, nhìn sang Messi thấy bất ngờ

Ronaldo nhận điểm 0, nhìn sang Messi thấy bất ngờ Nổi bật

Đàm Vĩnh Hưng công khai nhắc đến mẹ của con trai, lộ mối quan hệ hiện tại

Đàm Vĩnh Hưng công khai nhắc đến mẹ của con trai, lộ mối quan hệ hiện tại

20:30 , 06/07/2026
Đừng đứng cạnh Chi Pu!

Đừng đứng cạnh Chi Pu!

20:20 , 06/07/2026
Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai xin lỗi

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai xin lỗi

19:56 , 06/07/2026
Nghỉ hưu 10 năm, người phụ nữ 60 tuổi bán nhà lớn để mua 2 căn hộ: Ở gần con gái nhưng không làm phiền nhau, cuộc sống ai cũng ngưỡng mộ.

Nghỉ hưu 10 năm, người phụ nữ 60 tuổi bán nhà lớn để mua 2 căn hộ: Ở gần con gái nhưng không làm phiền nhau, cuộc sống ai cũng ngưỡng mộ.

19:10 , 06/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên