Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai xin lỗi

Tối 6/7, fanpage chính thức của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đăng tải tâm thư gửi khán giả và cộng đồng người hâm mộ (Gai Con), chính thức lên tiếng xin lỗi sau hàng loạt tranh cãi xảy ra trong những ngày qua. Đại diện chương trình cho biết lời xin lỗi được đưa ra sau khi toàn bộ ê-kíp ngồi lại rà soát quy trình vận hành, nhìn nhận những lỗ hổng và đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm tránh lặp lại sai sót trong tương lai.

Tối 6/7, fanpage chính thức của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đăng tải tâm thư gửi khán giả và cộng đồng người hâm mộ (Gai Con)

Theo chia sẻ từ chương trình, sự cố nghiêm trọng nhất xảy ra trong quá trình kiểm duyệt nội dung trên group cộng đồng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào đêm 4/7, thời điểm tập 2 đang phát sóng. Ê-kíp thừa nhận đã lơ là, thiếu cẩn trọng trong khâu kiểm duyệt, dẫn đến việc một bài viết có nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ được đăng tải. Dù bài viết đã được phát hiện và gỡ bỏ ngay sau đó, chương trình khẳng định đây vẫn là sai phạm nghiêm trọng. Ngoài ra, ê-kíp cũng thừa nhận còn tồn tại những thiếu sót liên quan đến nội dung hiển thị trên các nền tảng nhạc số cũng như quá trình phát hành các tiết mục trên YouTube, khiến nhiều khán giả không hài lòng.

Bên cạnh lời xin lỗi, chương trình khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mùa hai với mong muốn xây dựng "Gia Tộc Anh Tài" trở thành nơi các nghệ sĩ được yêu thương, bảo vệ và có thể trở về sau những áp lực bên ngoài. Ê-kíp cũng nhấn mạnh những giá trị cốt lõi của chương trình vẫn được giữ nguyên, bao gồm sự tử tế, chân thành, tinh thần kết nối, đoàn kết và nói không với chiêu trò hay văn hóa độc hại. Cuối bài viết, đại diện chương trình gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã đồng hành và mong người hâm mộ tiếp tục cho ê-kíp cơ hội sửa sai.

Toàn văn bài xin lỗi đăng tải trên fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tối 6/7:

"Thương gửi Quý khán giả và Gai Con thân yêu. Chúng mình - Ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đây, Những ngày vừa qua, chắc hẳn mọi người đã buồn lòng, hoang mang, phẫn nộ, thậm chí lung lay niềm tin vào chương trình vì những sự việc đã xảy ra. Trước hết, ekip chân thành gửi lời xin lỗi vì những sai sót không nên có. Dù đây là lời xin lỗi muộn nhưng không phải ekip muốn trốn tránh hay không nhận thấy hậu quả việc làm của mình, mà vì chúng mình đã cùng ngồi lại để suy nghĩ thật cẩn trọng, rà soát lại tất cả những lỗ hổng trong cách vận hành để thay đổi, để hoàn thiện và đặc biệt để đảm bảo sẽ không xảy ra những sự việc tương tự như vậy trong tương lai. Trong khâu kiểm duyệt nội dung trên group Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đêm ngày 4/7/2026, khi đang phát sóng tập 2, ekip đã lơ là, thiếu cẩn thận dẫn đến lỗi duyệt đăng bài có nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ. Dù phát hiện ngay và lập tức gỡ bài nhưng ekip hiểu rõ đây là sai phạm rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, những thiếu sót về nội dung hiển thị trên nền tảng nhạc số và trong khâu phát hành tiết mục trên nền tảng YouTube cũng đã khiến khán giả và cộng đồng Gai Con phiền lòng. Chúng mình xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về những sai sót này. Trong 2 ngày qua, ekip đã có các biện pháp siết chặt kiểm duyệt, chấn chỉnh cách làm, kỷ luật nghiêm khắc các nhân sự không làm tròn nhiệm vụ để cam kết những lỗi tương tự sẽ không bao giờ lặp lại. Chúng mình tiếp tục hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với mong muốn mở rộng Gia Tộc Anh Tài - nơi các Anh Tài nỗ lực đến vắt kiệt mình để chứng minh cho khán giả thấy họ xứng đáng được yêu thương, bảo vệ, được sống trong một ngôi nhà, vùng an toàn để họ có thể quay về trú ẩn khi đối mặt với những khó khăn ngoài kia. Trên hành trình ấy, ekip hiểu rằng mình vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi, và sẽ còn phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn nữa để mang đến những sản phẩm chỉn chu nhất. Chúng mình hiểu rằng, Gia Tộc Anh Tài có lớn mạnh và vững vàng được hay không, tất cả là nhờ năng lượng và sự kết nối của các Anh, của ekip với khán giả, với Gai Con, những người đã bền bỉ ủng hộ, bảo vệ, động viên, chia sẻ với các Anh và ekip suốt hành trình vừa qua. Tiêu chí và cam kết của hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn còn đây, đó là sự tử tế và chân thành, là những câu chuyện đẹp về sự kết nối và đoàn kết, nói không với chiêu trò, drama, văn hóa độc hại. Giá trị cốt lõi này chắc chắn sẽ luôn được đặt lên hàng đầu, không thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính sự yêu thương, bảo vệ của khán giả và Gai Con đã tạo nên sức mạnh giúp các Anh Tài và ekip vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Chúng mình xin tri ân và cam kết sẽ làm hết sức, để chúng ta cùng nhau có thêm một mùa hè rực rỡ nữa. Những sai sót đã xảy ra không thể bào chữa, nhưng ekip sẽ nỗ lực hết mình để hành trình này được trọn vẹn, để những gì đẹp nhất sẽ dành trọn cho các Anh Tài cùng Quý khán giả và Gai Con. Xin hãy cho ekip được sửa sai, và xin hãy ở lại để cho chúng mình một điểm tựa, một sức mạnh và một động lực để phấn đấu hoàn thiện hơn mỗi ngày. CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐẾN VÀ ĐÃ Ở LẠI! EKIP ANH TRAI VƯỢT NGÀN CHÔNG GAI"

Lời xin lỗi được đưa ra trong bối cảnh Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đang đối mặt với làn sóng tranh luận dữ dội xoay quanh sự trở lại của Biệt Đội Tái Xuất gồm BB Trần, Jun Phạm, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê. Khép lại công diễn Hội ngộ ở tập 2, chương trình mang đến 28 tiết mục solo và nhóm của 34 Anh Tài. Bên cạnh nhiều sân khấu được đánh giá cao về chuyên môn, phần trình diễn của Biệt đội tái xuất lại trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngay từ khi công bố đội hình, nhóm được xem là "át chủ bài" của mùa hai khi cả 5 thành viên đều từng tạo dấu ấn ở mùa 2024, đồng thời tham gia chuỗi concert hậu chương trình và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Chính điều đó khiến sự trở lại của họ nhận được rất nhiều kỳ vọng từ khán giả.

Lời xin lỗi được đưa ra trong bối cảnh Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đang đối mặt với làn sóng tranh luận dữ dội xoay quanh sự trở lại của Biệt Đội Tái Xuất gồm BB Trần, Jun Phạm, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê

Tuy nhiên, sau khi tập phát sóng lên sóng, nhiều ý kiến cho rằng các tiết mục của nhóm chưa đạt chất lượng như mong đợi. Không ít khán giả nhận xét phần âm nhạc thiếu cao trào, bản phối chưa đủ mới, trong khi sân khấu, tạo hình và yếu tố trình diễn lại được đầu tư nhiều hơn phần nghe. Một số ý kiến cũng cho rằng khả năng vũ đạo của cả nhóm chưa thật sự đồng đều và chưa tạo được sự bùng nổ tương xứng với kinh nghiệm sân khấu mà các thành viên sở hữu. Trong đó, phần trình diễn của Jun Phạm, Neko Lê và Duy Khánh nhận nhiều bình luận trái chiều nhất.

Neko Lê

Jun Phạm

và Duy Khánh bị tấn công dữ dội sau tập 2

Nhiều khán giả cho rằng kết quả này phản ánh lợi thế về lượng người hâm mộ mà các Anh Tài mùa đầu đã tích lũy sau một năm hoạt động, thay vì chỉ dựa trên chất lượng của riêng đêm thi. Sau thành công của mùa 2024, BB Trần, Jun Phạm, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê đều xây dựng được cộng đồng người hâm mộ lớn thông qua chương trình, chuỗi concert và nhiều hoạt động hậu show. Trong khi đó, phần lớn nghệ sĩ mới của mùa hai chỉ vừa có hai tập phát sóng để giới thiệu bản thân, tạo nên khoảng cách đáng kể về mức độ nhận diện.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lên tiếng bảo vệ Biệt Đội Tái Xuất. Theo nhóm khán giả này, việc sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo là thành quả từ mùa giải trước chứ không phải lợi thế thiếu công bằng. Bên cạnh đó, kinh nghiệm biểu diễn, khả năng làm chủ sân khấu và tương tác với khán giả cũng là những yếu tố giúp 5 nghệ sĩ ghi điểm tại trường quay. Mạng xã hội tranh cãi không dứt, làn sóng tẩy chay bùng nổ giữa fan Anh Trai Chông Gai mùa 1 và 2.