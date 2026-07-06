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Thiếu gia tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng công khai khoe vợ nổi tiếng: "Vợ anh!"

| | Lifestyle

Thiếu gia này khiến nhiều người ngưỡng mộ khi công khai thể hiện tình yêu dành cho vợ.

Chỉ với hai từ ngắn gọn: "Vợ anh!", Ông Cao Thắng đã khiến mạng xã hội "tan chảy" khi đăng hình ảnh ca sĩ Đông Nhi trên trang cá nhân. Không cần những lời hoa mỹ hay dòng trạng thái dài, cách gọi đầy thân thương của nam ca sĩ vẫn đủ để thể hiện niềm tự hào, sự yêu chiều dành cho người bạn đời sau nhiều năm gắn bó.

Thiếu gia tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng công khai khoe vợ nổi tiếng: "Vợ anh!"- Ảnh 1.

Ông Cao Thắng tự hào khoe bà xã Đông Nhi trên trang cá nhân

Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà Ông Cao Thắng dành cho Đông Nhi, cho rằng chính sự giản dị, chân thành đã tạo nên sức hút của cặp đôi. Đây cũng không phải lần đầu tiên thiếu gia Tân Hiệp Hưng công khai thể hiện tình yêu với vợ bằng những hành động nhỏ nhưng đầy tinh tế.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất của showbiz Việt. Cả hai công khai hẹn hò năm 2009, đồng hành cùng nhau suốt một thập kỷ trước khi nam ca sĩ cầu hôn bạn gái tại New York, Mỹ vào năm 2019.

Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 11 cùng năm tại Phú Quốc, quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng và từng được xem là một trong những hôn lễ đáng nhớ của làng giải trí Việt.

Thiếu gia tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng công khai khoe vợ nổi tiếng: "Vợ anh!"- Ảnh 2.
Thiếu gia tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng công khai khoe vợ nổi tiếng: "Vợ anh!"- Ảnh 3.

Cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ

Sau khi kết hôn, Ông Cao Thắng dần lui về phía sau để tập trung chăm lo gia đình và hỗ trợ vợ phát triển sự nghiệp. Đông Nhi nhiều lần chia sẻ trên các phương tiện truyền thông rằng ông xã luôn là chỗ dựa vững chắc, sẵn sàng san sẻ việc nhà, chăm sóc con cái để cô yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Nữ ca sĩ cũng cho biết bí quyết giữ gìn hôn nhân là luôn yêu thương, tôn trọng và đối xử với nhau như những ngày đầu mới yêu.

Hiện tại, tổ ấm của Đông Nhi và Ông Cao Thắng càng thêm viên mãn với hai cô con gái đáng yêu là Winnie và Hannie. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị như đưa con đi học, du lịch hay cùng nhau tận hưởng những chuyến nghỉ dưỡng.

Hình ảnh Ông Cao Thắng âm thầm đồng hành bên vợ và các con nhận được nhiều lời khen từ khán giả, bởi dù xuất thân là thiếu gia của Tập đoàn Nhựa Tân Hiệp Hưng, anh vẫn chọn cuộc sống kín tiếng, đặt gia đình lên trên ánh hào quang.

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Theo PV

Thanh niên Việt

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