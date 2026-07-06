Đừng đứng cạnh Chi Pu!

Những ngày gần đây, một bài đăng trên Threads bất ngờ thu hút nhiều tương tác khi đào lại khoảnh khắc Chi Pu xuất hiện tại lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2016. Đi kèm là loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Chi Pu đứng cạnh Park Shin Hye, selfie với EXO hay vô tình chạm mặt Jimin (BTS). Sau gần 10 năm, những bức ảnh này vẫn khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ, đồng thời gợi nhớ một trong những lần hiếm hoi đại diện Việt Nam tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ tại một sự kiện giải trí tầm cỡ ở Hàn Quốc.

Trong bức ảnh chụp cùng Park Shin Hye phía sau cánh gà, Chi Pu gần như không hề lép vế trước nữ diễn viên đình đám xứ kim chi. Người đẹp Việt diện thiết kế đuôi cá màu trắng bạc được đính kết pha lê cầu kỳ của NTK Đỗ Long, ôm sát vóc dáng, kết hợp kiểu tóc búi cao thanh lịch và son đỏ nổi bật. Làn da trắng sáng, đường nét gương mặt sắc sảo cùng nụ cười rạng rỡ giúp Chi Pu toát lên thần thái sang trọng, kiêu sa.

Đứng cạnh Park Shin Hye trong bộ váy đen tối giản, Chi Pu thậm chí được nhiều khán giả nhận xét là nổi bật hơn nhờ tổng thể tạo hình lộng lẫy và khí chất đầy tự tin. Chính bức ảnh này từng được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn Hàn Quốc lẫn Việt Nam như minh chứng cho việc nhan sắc của Chi Pu hoàn toàn đủ sức sánh vai với những mỹ nhân hàng đầu xứ sở kim chi. Tại AAA 2016, Chi Pu trở thành số ít nghệ sĩ quốc tế nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông Hàn Quốc.

Hàng loạt tờ báo lớn như Hankook Ilbo, Osen, MyDaily, Xportsnews, Starnews, Korea Daily... đều đăng tải hình ảnh của Chi Pu với những mỹ từ hiếm thấy. Trong đó, Hankook Ilbo gây chú ý khi gọi cô là "Jun Ji Hyun Việt Nam", còn MyDaily ví nữ diễn viên là "nữ thần Việt Nam", dành nhiều lời khen cho thần thái và nhan sắc nổi bật trên thảm đỏ.

Năm 2016 cũng là mùa đầu tiên Asia Artist Awards được tổ chức. Dù là một lễ trao giải non trẻ vào thời điểm đó, AAA đã quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám bậc nhất châu Á như Yoona, Suzy, Park Shin Hye, Park Bo Gum, Park Hae Jin, EXO, TWICE, AOA... Giữa "rừng" ngôi sao hạng A ấy, Chi Pu là đại diện duy nhất của Việt Nam được mời tham dự và cũng là chủ nhân của giải thưởng Rising Star (Ngôi sao triển vọng châu Á) ở hạng mục điện ảnh.

Nhan sắc Chi Pu nổi bật giữa cả dàn sao Hàn

Đến nay, gần một thập kỷ đã trôi qua, AAA 2016 vẫn được xem là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong hành trình hoạt động của Chi Pu. Không chỉ mang về giải thưởng quốc tế, sự kiện này còn giúp cô tạo dựng hình ảnh đẹp trong mắt truyền thông Hàn Quốc. Những khung hình đứng cạnh Park Shin Hye, Suzy, Nana hay selfie cùng EXO vì thế vẫn thường xuyên được cộng đồng mạng đào lại mỗi khi nhắc đến những lần sao Việt ghi dấu ấn bằng nhan sắc trên đấu trường quốc tế.

Một số bình luận của netizen:

- Đứng đứng cạnh Chi Pu nếu không muốn bị dìm nhan sắc.

- Công nhận Chi đẹp không kém sao Hàn, có thể nói nổi bật hơn.

- Hồi đó ảnh ọt còn không dùng filter cơ mà Chi bén quá bén.

- Chipu gương mặt tỉ lệ chuẩn, không góc chết mà, góc nghiêng góc thẳng đều đúng đẹp.

- Park Shin Hye nhìn lép vế khỏi bàn luôn.

Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô được biết đến sau khi lọt Top 20 Miss Teen 2009, nhanh chóng trở thành một trong những "hot girl đời đầu" có sức ảnh hưởng lớn nhất mạng xã hội Việt Nam. Thay vì chỉ gắn với hình tượng hot girl, Chi Pu từng bước chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, lấn sân sang diễn xuất, ca hát, sản xuất và kinh doanh.

Ở lĩnh vực diễn xuất, Chi Pu ghi dấu qua loạt phim truyền hình và điện ảnh như Giọt nước rơi, Vẫn Có Em Bên Đời, 5S Online, Thần Tượng, Yêu, Vệ Sĩ Sài Gòn, Chị Chị Em Em, Mười: Lời Nguyền Trở Lại, Người Mặt Trời... Cô từng giành giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Ngôi Sao Xanh và Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích tại HTV Awards.

Năm 2017, Chi Pu gây tranh cãi khi tuyên bố theo đuổi con đường ca hát với sản phẩm đầu tay Từ Hôm Nay (Feel Like Ooh). Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về giọng hát, cô vẫn kiên trì đầu tư vào âm nhạc, liên tục phát hành các ca khúc như Cho Ta Gần Hơn (I'm In Love), Anh Ơi Ở Lại, Đóa Hoa Hồng, Cung Đàn Vỡ Đôi, Mơ Anh, Sashimi....

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Chi Pu đến vào năm 2023 khi tham gia chương trình Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc. Màn thể hiện ấn tượng giúp cô trở thành một trong những nghệ sĩ quốc tế nổi bật nhất mùa thi, mở rộng đáng kể sức ảnh hưởng tại thị trường tỷ dân. Sau chương trình, Chi Pu liên tục hoạt động ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc, phát hành sản phẩm tiếng Trung, tham gia nhiều chương trình truyền hình, sự kiện thời trang và trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu quốc tế săn đón.

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Đến năm 2026, sau 17 năm hoạt động nghệ thuật, Chi Pu không chỉ là ca sĩ, diễn viên mà còn bước sang vai trò doanh nhân. Cô trở thành đồng sáng lập và lãnh đạo chiến lược của C-Global Entertainment, công ty giải trí định hướng phát triển nghệ sĩ và kết nối thị trường Việt Nam với quốc tế. Song song với công việc quản lý, Chi Pu cho biết vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc với kế hoạch phát hành album, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế và tổ chức concert trong thời gian tới. Cùng năm, cô nàng được đồn đoán sẽ đóng chính bộ phim Chị Chị Em Em 3 đang trong quá trình ghi hình tại Bắc Ninh.