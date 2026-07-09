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NS Hoài Linh trở về Mỹ

| | Lifestyle

Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Hoài Linh nhận nhiều sự quan tâm.

Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng chú ý trong lễ cưới của một thành viên trong gia đình được tổ chức tại Mỹ. Bên cạnh niềm vui của cô dâu, chú rể, điều khiến nhiều khán giả quan tâm chính là sự xuất hiện của NS Hoài Linh. Nam nghệ sĩ đã trở về Mỹ để chung vui cùng người thân, đồng thời thay mặt gia đình từ Việt Nam gửi lời chúc phúc đến đôi uyên ương.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, NS Hoài Linh diện sơ mi trắng đơn giản, luôn nở nụ cười tươi, thoải mái tạo dáng bên người thân và không giấu được sự vui vẻ trong ngày trọng đại của gia đình. Dù vẫn giữ phong thái gần gũi quen thuộc, nhiều khán giả nhận xét Hoài Linh trông gầy hơn trước, gương mặt lộ rõ những dấu vết của thời gian. Bù lại, thần sắc rạng rỡ cùng nụ cười thường trực khiến nam nghệ sĩ được khen trông khỏe khoắn và tươi tắn hơn trong lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng.

Hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh trong lễ cưới của một người thân trong gia đình tại Mỹ

Được biết, phần lớn người thân của NS Hoài Linh hiện sinh sống tại Mỹ, trong khi nam nghệ sĩ nhiều năm qua chọn gắn bó với Việt Nam để làm việc và phát triển các dự án nghệ thuật. Chính vì vậy, mỗi dịp gia đình có sự kiện quan trọng, việc Hoài Linh thu xếp thời gian trở về Mỹ đều nhận được sự quan tâm của khán giả.

Hiện tại, nam danh hài chủ yếu sinh sống tại khu nhà thờ Tổ nghiệp do chính nam danh hài xây dựng. Công trình có tổng kinh phí được tiết lộ vào khoảng 100 tỷ đồng, vừa là nơi thờ Tổ nghề sân khấu, vừa là không gian sinh hoạt và tiếp đón đồng nghiệp mỗi dịp giỗ Tổ hay các sự kiện đặc biệt. Đây cũng là nơi Hoài Linh dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Đền thờ Tổ 100 tỷ của nghệ sĩ Hoài Linh

Sau biến cố liên quan đến hoạt động từ thiện vào năm 2021, NS Hoài Linh lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn hẳn so với trước. Nam nghệ sĩ gần như không còn sử dụng mạng xã hội để cập nhật cuộc sống cá nhân hay tương tác với khán giả. Những hình ảnh đời thường của anh chủ yếu được người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp chia sẻ trong các dịp hội ngộ, sự kiện gia đình hoặc hậu trường công việc.

Dù hạn chế xuất hiện trước truyền thông, Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật một cách chọn lọc. Thời gian gần đây, nam danh hài đánh dấu sự trở lại với lĩnh vực điện ảnh khi góp mặt trong một số dự án phim mới. Mỗi lần tái xuất, anh đều nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả, đặc biệt là những người đã gắn bó với tên tuổi Hoài Linh qua nhiều thế hệ.

Nam danh hài có cuộc sống an yên sau biến cố từ thiện

Ảnh: FBNV

Theo Liên Hoa

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
NS Hoài Linh

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