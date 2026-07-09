Trước câu hỏi từng khiến nhiều người trăn trở: "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?", Tùng Dương có câu trả lời bất ngờ

Theo tác giả Đạt Max, “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” ban đầu chỉ là câu nói trend vui vẻ trên mạng, nhưng đã chạm đến trái tim và khiến tôi suy nghĩ mãi về câu nói này. Bản thân anh cũng rong ruổi theo đuổi đam mê, trải qua nhiều câu chuyện và từng nghĩ sẽ bỏ cuộc, nhưng hiện tại vẫn được sống trong chính niềm đam mê của mình.

‘Với tôi, “rực rỡ” không có nghĩa nhất định là phải nổi tiếng hay thành công vượt bậc mà là sống hết lòng với những điều mình dám mơ, dám tin, dám làm khi còn đủ sức. Với tôi, mỗi lần hoàn thành một bài hát khiến ai đó đồng cảm hay nhận được một lời chia sẻ rằng âm nhạc của mình đã giúp họ mạnh mẽ hơn thì đó đã là một khoảnh khắc rất rực rỡ.

Khi hoàn thành bài hát, tôi nghĩ ngay đến Tùng Dương - một nghệ sĩ có chất giọng rất riêng, nội lực, giàu cảm xúc và luôn dám thử thách bản thân với những giá trị nghệ thuật mới. Tôi tin Tùng Dương không chỉ hát hay mà còn truyền tải được đúng chiều sâu tinh thần của bài hát mới này,” tác giả Đạt Max trải lòng.

a sĩ Tùng Dương vừa phát hành MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? vào ngày 9/7

Được xây dựng từ câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng đầy ám ảnh: “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”, ca khúc do tác giả Đạt Max viết lời không chỉ là lời tự sự của một cá nhân mà còn là tiếng lòng của nhiều người đang từng ngày loay hoay giữa áp lực cuộc sống, kỳ vọng của xã hội và những giấc mơ còn dang dở.

MV được đạo diễn Jayden Trần và Nguyễn Trương Kiên (Zodiac II) xây dựng trên một ý tưởng đặc biệt xoay quanh ba nhân vật đều do Thừa Tuấn Anh nhập vai. Diễn viên Thừa Tuấn Anh - người từng tham gia các bộ phim trên VTV: Không thời gian, Gia đình trái dấu, Em ước mình cùng bay hay tác phẩm điện ảnh: Kẻ ẩn danh, Út Lan, Bẫy tiền… với lối diễn tự nhiên đã lột tả chiều sâu của ba nhân vật trong MV nhưng thực chất là ba phiên bản có thể cùng tồn tại trong mỗi chúng ta, ở những thời điểm khác nhau của cuộc đời hoặc trong ba vũ trụ song song của cùng một con người.

Đó là một nhiếp ảnh gia luôn khao khát được khẳng định bản sắc nghệ thuật của mình, nhưng dần lạc lối khi bị cuốn theo những tiêu chuẩn đại trà và áp lực phải chiều lòng số đông. Anh đại diện cho những người làm sáng tạo đang đánh mất tiếng nói riêng để đổi lấy sự công nhận.

Đó là một nhân viên văn phòng với guồng quay công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Sự ổn định dần trở thành chiếc lồng vô hình khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt, vô vị. Đến một thời điểm, anh quyết định tạm gác lại những bộn bề để bước vào một hành trình dành riêng cho chính mình, không phải để chạy trốn cuộc sống mà để tìm lại cảm hứng, lòng can đảm và lý do khiến mình muốn tiếp tục sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Đó cũng là một chàng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vừa học vừa chạy xe ôm công nghệ để trang trải cuộc sống. Mỗi ngày của cậu là sự đánh đổi bằng mồ hôi và sự kiên trì. Thế nhưng, phía sau những chuyến xe là một trái tim chưa từng từ bỏ ước mơ. Cậu đại diện cho nhiều người trẻ đang âm thầm nỗ lực, tin rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến.

Tùng Dương và ekip thực hiện MV

Thông qua hình ảnh ba nhân vật, MV gửi gắm thông điệp rằng mỗi con người đều có những cuộc chiến rất riêng. Có người đang vật lộn với cơm áo gạo tiền. Có người bị mắc kẹt trong sự an toàn. Có người đánh mất chính mình giữa những hào nhoáng của thành công. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, điều đáng quý nhất vẫn là dám bước tiếp và không từ bỏ niềm tin vào bản thân.

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? đánh dấu một Tùng Dương với một tâm thế điềm tĩnh, chín chắn cùng cách hát đầy tiết chế nhưng giàu nội lực. Giọng hát của anh không phô diễn kỹ thuật mà dẫn dắt người nghe bằng những lớp cảm xúc sâu lắng, day dứt và đầy sẻ chia. Đặc biệt ở phần cao trào, chất giọng mạnh mẽ, giàu chiều sâu của Tùng Dương như vỡ òa cùng những chất vấn nội tâm, đưa cảm xúc của bài hát lên đến đỉnh điểm mà vẫn giữ được sự chân thành và nhân văn. Nam ca sĩ hát như kể chuyện, những câu chuyện dung dị trong đời sống.

Tùng Dương chia sẻ: "Trong một thời đại mà ai cũng bị cuốn vào cuộc đua thành công và những tiêu chuẩn về sự nổi bật, Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? giống như một khoảng lặng cần thiết để mỗi người tự hỏi: “Nếu không trở thành ngôi sao sáng nhất, liệu mình vẫn có thể sống một cuộc đời đáng tự hào?”. Tôi nghĩ rằng câu trả lời không nằm ở việc cuộc đời có rực rỡ hay không mà ở việc chúng ta đã từng dũng cảm sống đúng với chính mình’’.

Nhiều nghệ sĩ có mặt trong buổi họp báo để ủng hộ Tùng Dương

Theo ekip thực hiện, Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? không chỉ là một MV âm nhạc mà còn là lời động viên dành cho tất cả những ai đang thấy mình nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn: Hãy tiếp tục bước đi, bởi mỗi con người đều có một ánh sáng riêng và chỉ cần không từ bỏ, ánh sáng ấy sẽ có ngày được nhìn thấy.