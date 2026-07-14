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Mỹ nam VTV đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Cao 1m86, đóng 3 phim trăm tỷ

| | Lifestyle

Mỹ nam VTV đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Cao 1m86, đóng 3 phim trăm tỷ

Sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt đẹp cùng phong cách lịch lãm, chàng trai sinh năm 1998 được xem là một trong những nam thần nổi bật của màn ảnh Việt hiện nay.

Diễn viên Quốc Anh gây chú ý khi tiếp tục xuất hiện trong đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 do chuyên trang phê bình điện ảnh độc lập TC Candler bình chọn.

Nam diễn viên được đề cử cùng các gương mặt quốc tế như cầu thủ bóng chày Shohei Ohtani, cầu thủ Jude Bellingham, ca sĩ Minhyuk, nhiếp ảnh gia Chuando Tan, ca sĩ Sombr...

Trước Quốc Anh, một số nghệ sĩ nam Việt Nam như Sơn Tùng M-TP, Isaac, Hieuthuhai, Jack, Anh Tú Atus cũng xuất hiện trong danh sách đề cử.

Quốc Anh sinh năm 1998, sở hữu chiều cao khoảng 1m86. Trước khi nổi tiếng ở lĩnh vực phim ảnh, anh hoạt động với vai trò người mẫu.

Năm 2019, Quốc Anh lấn sân sang điện ảnh với vai chính trong phim “Trạng Quỳnh”, diễn cùng Trấn Thành và Nhã Phương. Phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, giúp anh trở thành tên tuổi triển vọng.

Năm 2024, Quốc Anh đảm nhận vai Lâm thời trẻ trong “Chúng ta của 8 năm sau” trên VTV. Ngoại hình điển trai cùng lối diễn tự nhiên giúp nam diễn viên nhận được nhiều lời khen, đồng thời mở rộng lượng người hâm mộ sau khi bộ phim lên sóng giờ vàng.

Bước ngoặt của Quốc Anh đến khi anh được Trấn Thành lựa chọn vào vai nam chính trong “Bộ tứ báo thủ” (2025). Bộ phim thu về hơn 332 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Thành công thương mại của bộ phim giúp tên tuổi Quốc Anh được biết đến rộng rãi hơn.

Tiếp đó, Quốc Anh tiếp tục đảm nhận vai Ngọc Sơn trong dự án 416 tỷ đồng “Thỏ ơi” (2026). Thành tích này cũng giúp Quốc Anh trở thành sao nam hiếm hoi đóng 3 phim trăm tỷ.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Quốc Anh gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật và phong cách thời trang lịch lãm, cuốn hút. Trên mạng xã hội, anh được khán giả ưu ái gọi là “nam thần màn ảnh Việt thế hệ mới”.

Về đời tư, Quốc Anh khá kín tiếng. Anh hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm, chủ yếu cập nhật hình ảnh liên quan đến các dự án nghệ thuật hay cuộc sống thường ngày.

Theo Ngọc Thanh/ VTC NEWS

VTC NEWS

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