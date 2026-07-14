Mỹ nam VTV đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Cao 1m86, đóng 3 phim trăm tỷ
Theo Ngọc Thanh/ VTC NEWS |
14-07-2026 - 23:45 PM |
Lifestyle
Sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt đẹp cùng phong cách lịch lãm, chàng trai sinh năm 1998 được xem là một trong những nam thần nổi bật của màn ảnh Việt hiện nay.
- 13-07-2026
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Theo Ngọc Thanh/ VTC NEWS
VTC NEWS
Theo VTC NEWS
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