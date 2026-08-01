Một sinh viên có thể nắm nhiều kiến thức về thương mại điện tử, marketing, dữ liệu hay công nghệ, nhưng điều doanh nghiệp cần sau cùng là khả năng biến kiến thức thành công việc. Khi AI và công nghệ số thay đổi nhanh thị trường lao động, khoảng cách giữa “biết” và “làm được” trở thành bài toán đặt ra với giáo dục đại học.

Khi “biết” chưa đủ để “làm được”

Theo các chuyên gia kinh tế, khoảng cách giữa kiến thức và năng lực nghề nghiệp thể hiện rõ trong những lĩnh vực mới. Sinh viên có thể biết marketing số nhưng chưa chắc triển khai được một chiến dịch; hiểu thương mại điện tử nhưng chưa từng vận hành gian hàng; học dữ liệu nhưng chưa biết biến dữ liệu khách hàng thành quyết định kinh doanh.

Toàn cảnh Trường Đại học Đại Nam (Ảnh DNU)

Với livestream commerce, khoảng cách ấy càng rõ: biết mô hình chưa đồng nghĩa với khả năng xây dựng kịch bản, tương tác khách hàng và đo lường hiệu quả. Khi công nghệ, dữ liệu và AI đang thay đổi nhanh cách doanh nghiệp vận hành, thị trường cần những người trẻ không chỉ biết mà phải làm được.

Đây cũng là định hướng của Trường Đại học Đại Nam (DNU) khi triển khai Trung tâm Thực hành Thương mại điện tử 2.000m², nơi sinh viên được trải nghiệm vận hành gian hàng số, marketing, dữ liệu, sáng tạo nội dung, livestream và thương mại điện tử xuyên biên giới.

2.000m² chỉ có ý nghĩa khi sinh viên được làm thật

Theo PGS.TS Đào Thị Thu Giang - Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam, một trung tâm thực hành hiện đại không tự tạo ra chất lượng đào tạo. Đầu tư cho giáo dục phải hướng tới nâng cao năng lực người học, trong đó không gian thực hành cần giúp sinh viên tiếp cận công nghệ, chuyên gia và những bài toán thực tế.

Vì vậy, giá trị của 2.000m² không nằm ở diện tích hay thiết bị, mà ở việc sinh viên được làm gì trong không gian đó.

Phối cảnh Trung tâm Thực hành Thương mại điện tử quy mô 2.000 m² đang được DNU triển khai (Ảnh: DNU)

Từ một sản phẩm cụ thể, sinh viên có thể phải xác định khách hàng, nghiên cứu thị trường, xây dựng nội dung, vận hành gian hàng, thực hiện livestream và phân tích dữ liệu. Kết quả được đánh giá qua sản phẩm và khả năng giải quyết vấn đề, thay vì chỉ dừng ở một bài kiểm tra.

Doanh nghiệp tham gia, giảng đường gần thị trường hơn

Trung tâm được Đại học Đại Nam triển khai với sự hợp tác của các đối tác Trung Quốc. Nhà trường đảm nhiệm không gian, hạ tầng; đối tác tham gia về thiết bị, công nghệ, phần mềm, chương trình đào tạo và kết nối chuyên gia.

Công ty TNHH Giáo dục và Công nghệ Quốc tế Hoàn Vũ tham gia phát triển chương trình, phối hợp đào tạo; Công ty TNHH Giải trí Văn hóa Kình Hồng đóng góp kinh nghiệm vận hành thương mại điện tử và livestream commerce tại Trung Quốc.

Học đi đôi với hành (Ảnh: DNU)

Giá trị của hợp tác không nằm ở số lượng biên bản, mà ở việc doanh nghiệp tham gia thực chất đến đâu và sinh viên nhận được gì: tiếp xúc chuyên gia, giải quyết bài toán thực tế, sử dụng công cụ nghề nghiệp và mở rộng cơ hội thực tập, việc làm.

“Điều quan trọng không phải sinh viên học thêm bao nhiêu nội dung, mà sau quá trình học, các em có thể làm được gì. Năng lực cần được thể hiện qua sản phẩm, kết quả công việc và khả năng giải quyết vấn đề”, TS. Nguyễn Thanh Huyền - Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý DNU chia sẻ.

Được biết, Trung tâm không chỉ phục vụ sinh viên Thương mại điện tử mà còn hỗ trợ đào tạo kinh doanh số, marketing số và phân tích dữ liệu kinh doanh.

Cơ sở vật chất chỉ là điểm bắt đầu

Một trung tâm hiện đại chưa thể tự giải quyết bài toán đào tạo. Phép thử nằm ở việc chương trình có thực sự thay đổi, giảng viên có tổ chức được các dự án thực tế, doanh nghiệp có tham gia đủ sâu và sinh viên có được thực hành thường xuyên hay không. Quan trọng hơn, năng lực ấy có được thị trường lao động công nhận sau khi sinh viên tốt nghiệp hay không.

Sinh viên Đại học Đại Nam trong một hoạt động thực hành livestream, làm quen với quy trình xây dựng nội dung và kinh doanh trên nền tảng số (Ảnh: DNU)

Theo DNU, sinh viên sẽ được tiếp cận từ bài tập mô phỏng, dự án thực hành đến làm việc với chuyên gia và giải quyết các bài toán cụ thể. Giá trị của “thực hành” không chỉ là sử dụng thiết bị, mà là tạo sản phẩm, nhận phản hồi, sửa sai và làm lại.

Khi chọn đại học, nên hỏi thêm một câu

Ngành học, học phí, điểm chuẩn, cơ sở vật chất và cơ hội việc làm đều là những tiêu chí quan trọng. Nhưng trước sự thay đổi nhanh của công nghệ và AI, người học có thể đặt thêm câu hỏi: “Trong những năm học tại trường, tôi thực sự được làm những gì?”

Không chỉ hỏi trường có phòng thực hành hay không, mà sinh viên được làm gì trong đó; không chỉ hỏi trường hợp tác với doanh nghiệp nào, mà doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo ra sao.

Và sau cùng: “Khi tốt nghiệp, ngoài tấm bằng đại học, tôi có thể chứng minh mình làm được gì?”Đó là câu hỏi mỗi trường đại học cần trả lời bằng chính năng lực của người học.