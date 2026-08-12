Lý do chiếc dao thường có 1 lỗ tròn

Nếu để ý kỹ những dụng cụ quen thuộc trong căn bếp, bạn có thể bắt gặp một chi tiết khá thú vị trên một số loại dao: một lỗ tròn được tạo ngay trên phần lưỡi hoặc gần chuôi dao. Thoạt nhìn, nhiều người có thể nghĩ đây chỉ là điểm nhấn trong thiết kế, nhưng thực tế, chi tiết nhỏ này có thể mang đến những công dụng khá thiết thực. Tùy từng kiểu dao, vị trí và kích thước của lỗ tròn mà mục đích sử dụng cũng có thể khác nhau.

Công dụng quen thuộc nhất là để treo dao

Một trong những lý do phổ biến khiến dao được thiết kế thêm lỗ tròn là để treo lên móc hoặc thanh treo trong bếp. Thay vì đặt dao nằm trong ngăn kéo hoặc để lẫn với nhiều dụng cụ khác, người dùng có thể luồn móc qua lỗ và treo dao lên tường. Cách này giúp tận dụng không gian theo chiều dọc, đặc biệt hữu ích với những căn bếp có diện tích khiêm tốn. Việc treo dao riêng biệt cũng giúp hạn chế tình trạng lưỡi dao va chạm với các vật dụng khác trong ngăn kéo, đồng thời giúp dao nhanh khô sau khi vệ sinh. Với những gia đình thường xuyên nấu nướng, đây là một chi tiết nhỏ nhưng khá tiện lợi.

Lỗ tròn giúp dao nhẹ hơn

Ở một số thiết kế, lỗ tròn còn có thể được tạo ra nhằm giảm bớt trọng lượng của dao. Dù phần vật liệu được loại bỏ không quá nhiều, việc tạo một khoảng rỗng trên thân dao vẫn góp phần khiến tổng thể nhẹ hơn đôi chút. Điều này có thể mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn, nhất là với những loại dao có kích thước lớn hoặc được sử dụng trong thời gian dài. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ dao có lỗ là chắc chắn được thiết kế với mục đích giảm trọng lượng. Công dụng thực tế còn phụ thuộc vào cấu tạo và từng dòng dao cụ thể.

Giúp hạn chế thực phẩm bám vào lưỡi dao

Với một số loại dao, những lỗ tròn được tạo trên phần lưỡi còn có tác dụng hạn chế thực phẩm bám dính khi cắt thái. Khi dao tiếp xúc với các loại thực phẩm có bề mặt mềm hoặc dễ dính như khoai tây, phô mai, thịt hay rau củ, những khoảng trống trên lưỡi dao có thể làm giảm phần diện tích tiếp xúc giữa thực phẩm và bề mặt kim loại. Nhờ đó, thức ăn ít bị “kéo” theo lưỡi dao và việc cắt thái cũng trở nên thuận tiện hơn. Đây là lý do một số mẫu dao thái lát hoặc dao chuyên dụng thường được thiết kế với các lỗ hoặc hõm nhỏ trên lưỡi.

Không phải chiếc dao nào cũng có lỗ tròn

Dù tiện lợi nhưng không phải loại dao nào cũng được thiết kế với lỗ tròn trên thân hoặc gần chuôi dao. Nhiều mẫu dao hoàn toàn không có chi tiết này nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ công năng và sự tiện dụng. Việc có hay không có lỗ phụ thuộc vào kiểu dáng, mục đích sử dụng, cấu tạo cũng như định hướng thiết kế của từng nhà sản xuất.

Chi tiết lỗ tròn thường dễ bắt gặp ở các dòng dao bản lớn, dao chặt hoặc một số loại dao chuyên dụng, nơi khoảng trống này có thể phục vụ những mục đích nhất định như treo dao, giảm trọng lượng hoặc hỗ trợ thao tác. Trong khi đó, với những mẫu dao nhỏ dùng để gọt hoa quả, cắt thái thực phẩm đơn giản, nhà sản xuất thường không cần bổ sung thiết kế này bởi lợi ích mang lại không quá rõ rệt, đồng thời việc giữ phần thân dao liền mạch cũng giúp thiết kế gọn gàng hơn.