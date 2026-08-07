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Vì sao ghế nhựa thường có lỗ tròn ở giữa?

| | Sống

Không chỉ để cho đẹp hay lạ mà lỗ hổng tròn giữa ghế nhựa còn có nhiều tác dụng khác.

Nếu để ý một chút, bạn sẽ nhận ra hầu hết những chiếc ghế nhựa quen thuộc ở quán ăn, đám cưới, trường học hay sân nhà đều có một chi tiết giống nhau: một chiếc lỗ tròn nằm ngay giữa mặt ghế hoặc phần tựa lưng. Nhìn qua tưởng chỉ là một chi tiết "cho có", nhưng thực tế, đó lại là kết quả của hàng loạt tính toán về thiết kế và sản xuất.

Nói cách khác, chiếc lỗ nhỏ ấy không xuất hiện để trang trí, mà giúp giải quyết nhiều vấn đề cùng lúc.

Những chiếc ghế nhựa thường có lỗ ở giữa. Ảnh: thestoly

Không chỉ để đẹp, chiếc lỗ này giúp giảm chi phí sản xuất

Một trong những lý do được nhiều nguồn cùng nhắc đến là giảm lượng nhựa sử dụng.

Theo bài viết của SAYS và chuyên trang Plastic Practical có tên “ Đây là lý do tại sao ghế nhựa lại có một lỗ ở giữa” lý giải thì việc loại bỏ một phần vật liệu ở giữa giúp nhà sản xuất tiết kiệm nguyên liệu, từ đó giảm chi phí sản xuất. Với một chiếc ghế, lượng nhựa tiết kiệm không nhiều, nhưng khi sản xuất hàng triệu sản phẩm mỗi năm, con số này trở nên đáng kể.

Việc dùng ít vật liệu hơn cũng khiến chiếc ghế nhẹ hơn, thuận tiện cho quá trình vận chuyển, bốc xếp và sử dụng hằng ngày.

Giúp xếp chồng hàng chục chiếc ghế mà không bị "dính" vào nhau

Đây là công dụng rất dễ bắt gặp nếu từng giúp gia đình hay quán ăn dọn ghế.

Theo “Vì sao ghế nhựa lại có lỗ ở giữa” đăng trên Plastic Practical, khi nhiều chiếc ghế được xếp chồng lên nhau, mặt ghế áp sát có thể tạo ra hiện tượng hút chân không (vacuum suction), khiến các ghế bám chặt và khó tách.

Chiếc lỗ ở giữa tạo đường cho không khí thoát ra, giúp việc xếp và lấy từng chiếc ghế trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là lý do các quán ăn, trung tâm hội nghị hay đơn vị tổ chức sự kiện có thể xếp hàng chục chiếc ghế mà vẫn nhanh chóng di chuyển khi cần.

Lỗ nhỏ trên ghế giúp không khí thoát ra dễ dàng hơn, làm giảm khả năng ghế dính vào nhau. Nguồn: sweethome

Ngoài ra, nhiều người cũng tận dụng chính chiếc lỗ này để xỏ tay vào, bê nhiều ghế cùng lúc thay vì ôm cả chồng ghế khá cồng kềnh.

Nhỏ vậy thôi nhưng rất hữu ích khi dùng ngoài trời

Nếu từng ngồi ghế nhựa sau một cơn mưa, bạn sẽ hiểu cảm giác "ướt quần" khó chịu đến mức nào.

Theo Times of India trong vài viết “Vì sao ghế nhựa có lỗ và lợi ích bất ngờ” lý giải rằng chiếc lỗ giúp nước mưa thoát xuống ngay thay vì đọng lại trên mặt ghế. Điều này cũng khiến việc vệ sinh trở nên đơn giản hơn khi nước và xà phòng có thể chảy qua dễ dàng, hạn chế bám bẩn sau thời gian sử dụng.

Đó cũng là lý do ghế nhựa trở thành lựa chọn quen thuộc ở quán ăn vỉa hè, chợ, khu du lịch, trường học hay các sự kiện ngoài trời.

Một chi tiết nhỏ nhưng cũng là tính toán về kết cấu

Ngoài công năng sử dụng, chiếc lỗ còn liên quan đến yếu tố kỹ thuật.

Theo Times of India, khoảng hở trên ghế giúp phân bố ứng suất lên phần tựa hoặc mặt ghế tốt hơn, giảm nguy cơ nứt gãy khi sản phẩm phải chịu tải trọng lớn. Nếu cần tạo khoảng hở trên bề mặt ghế, hình tròn là dạng thiết kế giúp phân bố lực tốt hơn so với các hình có góc cạnh.

Các nguồn cũng lưu ý rằng hiệu quả này còn phụ thuộc vào thiết kế của từng nhà sản xuất, nhưng nhìn chung đây là một trong những yếu tố được cân nhắc trong quá trình thiết kế ghế nhựa.

Thêm một chút thoải mái cho người ngồi

Một lợi ích khác là khả năng tăng lưu thông không khí.

Nguồn: hxcommodity

Khoảng hở giúp phần lưng hoặc mặt ghế thông thoáng hơn, giảm cảm giác bí bách khi phải ngồi trong thời gian dài, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Có thể nói, chỉ với một chiếc lỗ nhỏ, các nhà thiết kế đã giải quyết được nhiều bài toán cùng lúc: tiết kiệm nguyên liệu, giảm trọng lượng, thuận tiện khi vận chuyển, dễ xếp chồng, thoát nước, dễ vệ sinh và cải thiện trải nghiệm sử dụng.

Vì vậy, lần tới khi bắt gặp một chiếc ghế nhựa quen thuộc, có lẽ bạn sẽ nhìn chiếc lỗ tròn ở giữa bằng một góc nhìn khác: tưởng như rất đơn giản, nhưng lại là chi tiết được tính toán kỹ lưỡng để chiếc ghế bền hơn, tiện hơn và xuất hiện ở khắp mọi nơi suốt nhiều thập kỷ.

Nguồn: Plastic Practical, SAYS, Times of India.

Ngồi ghế nhựa hàng chục năm, giờ tôi mới biết cách dùng chiếc lỗ nhỏ này: Tự trách mình "vô tri"

Theo Trần Hà

Sức khỏe 24h

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