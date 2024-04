1 trường THCS ở Hà Nội có nhiều lớp 100% đỗ THPT chuyên: Học phí từ 6 triệu đồng/tháng, đầu vào không đặt nặng thành tích tiểu học

Là trường nằm học hệ thống Archimedes, Trường THCS Archimedes ở Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội, luôn được nhiều phụ huynh quan tâm tìm hiểu và đăng ký cho con mỗi mùa tuyển sinh. Tuy bề dày lịch sử chưa lâu bằng những ngôi trường khác ở Hà Nội, thế nhưng tiếng tăm về chất lượng giảng dạy của ngôi trường này luôn nằm trong top đầu, được các vị phụ huynh rất quan tâm.

Năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên. Kết quả của Trường THCS Archimedes Trung Yên gây bất ngờ lớn khi có hai lớp 9A1 và 9C1 trúng tuyển 100%.

Theo đó, 9C1 là lớp định hướng chuyên Toán, Tin có một thủ khoa và hai á khoa. Trong số 31 học sinh tham gia thi tuyển, lớp có 28 em đỗ hai trường, 22 em đỗ ba trường. Trong khi đó, lớp 9A1 định hướng chuyên Anh cũng có 78 lượt đỗ, ba học sinh đỗ 4-5 trường và 23 em trúng tuyển từ 2 trường chuyên trở lên.

Theo chia sẻ từ phía nhà trường, đây không phải lần đầu tiên những lớp này có toàn bộ học sinh đỗ chuyên. Cụ thể, lớp 9A1 của THCS Archimedes Trung Yên đã 6 lần liên tiếp đạt thành tích này. Không những thế, nhiều lớp khác ở ngôi trường này cũng có thành tích đáng nể như lớp 9A2 có 88,2% học sinh đỗ chuyên với 54 lượt đỗ với nhiều em học sinh không chỉ đỗ lớp chuyên Anh mà đồng thời còn đỗ các chuyên khác như: Sinh, Văn, Sử, Địa, Nga, Nhật. Lớp 9C3 chuyên Hoá có 51 lượt đỗ, đạt tỷ lệ là 96,3%.

Cùng với thành tích đáng nể đó, THCS Archimedes Trung Yên xứng đáng được nêu tên là một trong những ngôi trường THCS có chất lượng đào tạo nổi tiếng tại Hà Nội. Trường không xét học bạ mà tổ chức thi tuyển đầu vào nên các bạn học sinh không bị những áp lực như 5 năm tiểu học đều phải được học sinh giỏi, bảng thành tích phải toàn 9,10…

Chương trình học chất lượng

Chương trình học của trường THCS Archimedes theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cập nhật và chọn lọc; kết hợp cơ bản, nâng cao và tăng cường các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hoá học, Sinh học. Đặc biệt, chương trình học của trường đưa môn tiếng Anh đến với các em một cách tự nhiên và bài bản, chú trọng tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh học thuật hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện, đào tạo học sinh trở thành những công dân toàn cầu, tự do, bản lĩnh.

Ảnh: FB THCS Archimedes Academy

Học sinh THCS Archimedes sẽ được định hướng chuyên, C1 và A1 là các lớp chuyên Toán, Anh. Không chỉ có những lớp chọn đầu, các lớp tiếp theo như C2, C3 học sinh cũng học rất tốt và đồng đều. Các em sẽ được tham gia các kỳ thi trong nước như: Kỳ thi Học sinh giỏi các môn Văn hoá và Khoa học lớp 9 cấp Quận và Thành phố; Olympic Tiếng Anh thành phố Hà Nội dành cho học sinh THCS, TOEFL Junior, English Champion...hay các kỳ thi giao lưu quốc tế như IMSO, APMOPS, IMC, MIMO, IYMC, ITMO.



Bên cạnh chương trình học chất lượng, trường cũng phát triển các hoạt động nghệ thuật, thể thao, các chương trình ngoại khóa, xây dựng kỹ năng sống để học sinh phát triển một cách toàn diện.

Với những yếu tố kể trên, THCS Archimedes rất phù hợp cho các bạn học sinh có năng lực tốt và có định hướng thi chuyên. Ngược lại, với các bạn có học lực trung bình, không quen với cạnh tranh thì cũng sẽ rất dễ bị ngợp bởi áp lực học tập, thi không hề nhỏ.

Học phí “xắt ra miếng”

Học phí Trường Archimedes ở từng cơ sở là khác nhau. Theo đó, học phí khối 6,7 của Trường THCS Archimedes Trung Yên năm học 2024-2025 là 6.000.000 đồng/tháng với lớp chuẩn AS, và 7.000.000 đồng/tháng với lớp chất lượng cao. Học phí khối 8 là 6.500.000đ/tháng với lớp chuẩn AS và 8.000.000đ/tháng với lớp chất lượng cao. Với khối 9 là 6.500.000đ/tháng với lớp chuẩn AS và 9.000.000đ/tháng với lớp chất lượng cao.

Ngoài ra, một số khoản phí phụ huynh cần đóng bao gồm: Phí đồng phục; Phí xe đưa đón đóng theo kỳ 5 tháng (không bắt buộc); Phí ăn trưa và bán trú; Phí bảo hiểm y tế và các quỹ khác.

Với chất lượng đào tạo và các hoạt động dành cho học sinh, mức học phí trên của Trường THCS Archimedes được nhiều phụ huynh đánh giá là “đáng đồng tiền bát gạo”. Qua thời gian, ngôi trường này đã trở thành cái nôi đào tạo của nhiều thế hệ học sinh tài năng tại Hà Nội.

Cơ sở vật chất hiện đại

Cũng giống như các ngôi trường khác cùng hệ thống Archimedes, Trường THCS Archimedes Trung Yên được đầu tư cơ sở vật chất khang trang và hiện đại, cung cấp không gian học tập tốt nhất để học sinh phát triển toàn diện trí tuệ – thể chất – tâm hồn.

Ảnh: FB THCS Archimedes Academy

Theo đó, trường có hệ thống phòng học và tiện ích với diện tích hơn 9.650m2, được thiết kế rộng rãi, lưu thông không khí tự nhiên và đạt tiêu chuẩn cao về ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, cách âm và an toàn cháy nổ. Bên cạnh đó, nhà trường đầu tư trang bị đầy đủ máy chiếu, bảng từ, bảng nỉ, điều hòa, quạt, tủ đựng đồ cá nhân cho học sinh… Bàn ghế trong lớp học cũng được thiết kế thông minh, dễ dàng di chuyển để đáp ứng các phương pháp dạy và học khác nhau.

Nhà ăn và khu bếp cũng là một trong những khu vực được nhà trường chú trọng hàng đầu với các thiết bị hiện đại và tuyệt đối an toàn, không gian thoáng mát và sạch sẽ. Quy trình chế biến và chất lượng thực phẩm luôn được nhà trường đề cao, kiểm soát và đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP.

Ngoài ra, trường còn có các phòng chức năng như thư viện, phòng thí nghiệm/thực hành STEM, phòng học múa hát, sân bóng đá, bóng rổ.... Từ đó giúp học sinh phát huy năng lực học tập tốt nhất.

(Tổng hợp)