Sau lùm xùm AISVN tạm cho 1.400 học sinh nghỉ học, đồng loạt các trường quốc tế ở HN và TP.HCM công bố học phí mới: Mức tăng bất ngờ, 1 năm bằng 4 năm đi học RMIT

Hà Nội

Trong số những trường công bố học phí năm học mới 2024-2025, mức phí của Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc - UNIS là cao nhất, dao động từ 24.910 USD - 36.920 USD/năm (620 - 920 triệu đồng) cho các cấp học từ mầm non đến trung học. Năm học 2023-2024, mức phí cao nhất UNIS thu là 832 triệu đồng/ năm với học sinh lớp 12. UNIS Hà Nội là một trong hai trường quốc tế Liên Hợp Quốc duy nhất trên thế giới, toạ lạc tại Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ.

Học phí UNIS 2024-2025

Xếp sau là Trường Quốc Tế Anh BIS Hà Nội với mức phí cao nhất lên tới 896 triệu đồng/năm với học sinh lớp 12 và 13 chương trình Tú Tài IB (tương đương với lớp 11 và lớp 12 của Việt Nam). Các cấp học còn lại học phí dao động 317 - 825 triệu đồng/năm.



Mức phí này tăng trung bình hơn 30 triệu đồng so với năm ngoái khi BIS Hà Nội thu 863 triệu đồng/năm với lớp 12,13 và 305-794 triệu đồng với các lớp thấp hơn. BIS Hà Nội đặt tại khu đô thị Vinhomes Riverside, là 1 trong 4 trường Quốc tế Anh tại Việt Nam.

Năm học 2024-2025, Trường Quốc tế Hà Nội HIS có mức phí dao động 418 - 738 triệu đồng cho các cấp học. Trường Quốc tế Park City Hà Nội thu học phí từ 359-646 triệu đồng, không tăng so với năm ngoái. Nhóm trường có học phí tầm trung còn trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội - BVIS thu 273-588 triệu đồng/năm

Học phí BVIS 2024-2025

Trường Quốc tế Singapore SIS có học phí 105-338 triệu đồng cho cấp mầm non và cao nhất 589 triệu đồng cho bậc trung học. Trường song ngữ Horizon có khung học phí một năm từ 273 triệu đồng (mầm non) - 543 triệu đồng (trung học), tăng 30-60 triệu đồng/năm so với năm học 2023-2024.

Trường có mức học phí thấp nhất trong các trường vừa công bố là Trường Quốc tế Pháp - LFAY, từ 4550 - 8440 Euro/năm (122 - 227 triệu đồng). So với năm học trước, học phí ngôi trường này có tăng khoảng 200 Euro/năm (hơn 5 triệu đồng).

Một ngôi trường quốc tế có mức học phí “mềm” khác là Quốc tế Nhật Bản - JIS với 100-150 triệu đồng/năm bậc mầm non, 260-280 triệu đồng cho bậc tiểu học - THCS và cao nhất 400 triệu đồng/năm cho chương trình A Level.

Học phí trường Quốc tế Pháp

TP.HCM

So sánh từ học phí của các trường đã công bố cho năm học mới này thuộc khu vực TP.HCM, hiện trường quốc tế Canada (CIS) đang có mức học phí cao nhất.

Học phí trường Quốc tế Canada

Cụ thể, học phí của trường đang dao động 349,4-824,1 triệu đồng/năm nếu phụ huynh đóng học phí trọn năm (chưa bao gồm ưu đãi). Chương trình lớp 12 - IBDP có tiền học cao nhất, 824,1 triệu đồng/năm. Các lớp mầm non (4-5 tuổi) có mức học phí là 349,4 triệu đồng/năm. So với năm 2023-2024, mức học phí này vẫn được giữ nguyên.

Xếp theo sau, trường quốc tế Renaissance Sài Gòn có mức học phí cao nhất là 765 triệu đồng/năm, dành cho khối lớp 12. Khối cấp 1 và 2 có mức tiền học dao động 491,3-656,2 triệu đồng/năm. So với năm học trước đó, khung học phí tăng tăng nhẹ. Nếu như năm mức học phí cao nhất của năm 2023-2024 là 726,5 triệu đồng. Năm học này, cùng cấp học đó, tiền học đã tăng 38,5 triệu đồng.

Trường quốc tế Bắc Mỹ (SNA) thu học phí cao nhất là 722,9 triệu đồng/năm trong năm học này. Mức học phí này không có biến động gì nhiều so với năm học trước đó. Hiện lớp 1 của trường đang đóng mức học phí thấp nhất 463,1 triệu đồng/năm.

Học phí trường quốc tế Bắc Mỹ năm học 2024-2025

Năm học 2023-2024,thu mức học phí từ lớp 1 đến lớp 12 từ 507,1 đến mức cao nhất là 689 triệu đồng/năm đối với học sinh lớp 12.

Trường song ngữ quốc tế Horizon có mức học phí từ 209 đến mức cao nhất ở lớp 12 với 292,4 triệu đồng.

Trường Phổ thông liên cấp song ngữ quốc tế Wellspring Saigon ghi nhận mức học phí thấp nhất, 225,6 triệu đồng/năm ở khối lớp 1-4 và cao nhất ở khối 12 với 387,4 triệu đồng/tháng. So với năm học 2023-2024, mức học phí này tăng khoảng 12-21 triệu đồng, tùy từng cấp học.

Trường song ngữ quốc tế EMASI đang có khung học phí khoảng 341,9-132,9 triệu đồng/năm. Học sinh lớp 9 và 10 theo học chương trình IGCSE sẽ phải đóng mức học phí cao hơn 317,9-350,9 triệu đồng/năm học. Chương trình học A LEVEL dành cho học sinh lớp 11, 12 cũng sẽ có học phí cao hơn chương trình thường, khoảng 375,9-408,9 triệu đồng/năm.

Trường quốc tế Nam Mỹ (UTS) đang thu mức học phí 166-294 triệu đồng/năm. Trong đó, khối lớp 1 sẽ có mức học phí thấp nhất và khối 12 có tiền học cao nhất. So với năm học trước đó, mức biểu phí này tăng 8-18 triệu đồng/năm tùy từng cấp học.

Học phí trường Quốc tế Nam Mỹ

Học phí trường quốc tế Tây Úc (WASS) trong năm học 2024-2025 từ lớp 1 đến lớp 12 dao động 138,1279 triệu đồng/năm, đối với chương trình Quốc tế Bang Tây Úc. Đối với chương trình tích hợp quốc tế toàn phần, học phí cao hơn, khoảng 289-435,4 triệu đồng/năm. Đối với chương trình lớp 11, 12 theo hệ IBDP, học phí lần lượt là 440,6-480,6 triệu đồng/năm.

Trường quốc tế Mỹ Pennsylvania đang thu mức học phí 104,9-123,3 triệu đồng/năm đối với chương trình tiêu chuẩn. Với chương trình Song ngữ, học phí dao động 142-178,8 triệu đồng/năm. Theo học chương trình tích hợp quốc tế toàn phần, học sinh sẽ phải đóng mức phí 284,6-325,7 triệu đồng/năm.

Đối với đa số các trường quốc tế, mức học phí trên chưa bao gồm hàng loạt những khoản phí khác như đồng phục, tài liệu, bán trú, xe buýt đưa đón, bổ trợ tiếng Anh…

Nếu tính cả học phí và cả phí dịch vụ, chi phí học tập cao nhất tại một số trường quốc tế ở Hà Nội và TP.HCM vượt xa mức 1 tỷ đồng/năm, tương đương với giá tiền của của một chiếc SUV hạng trung. 1 năm đi học ở trường quốc tế tương đương với 3-4 năm học ở đại học RMIT khi học phí tại ngôi trường nổi tiếng đắt đỏ này đang ở mức 1 - 1,3 tỷ đồng/chương trình học.