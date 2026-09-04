1 tuần nữa sẽ có 2 con giáp chia tay vận xui, tài lộc dồi dào, 1 con giáp lại cần thận trọng

Con giáp tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp sở hữu những điểm mạnh nổi bật, không bao giờ lùi bước trước nghịch cảnh. Trong công việc, họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh có tầm nhìn xa trông rộng, luôn tràn đầy nhiệt huyết và sự quyết đoán để biến những ý tưởng táo bạo thành hiện thực rực rỡ.

Năm Bính Ngọ 2026, nói đến những con giáp may mắn bậc nhất mà không nhắc đến tuổi Dần thì sẽ là một thiếu sót lớn. Có thể nói, năm Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời để tuổi Dần thể hiện khả năng và bứt phá mạnh mẽ của họ trong sự nghiệp. Với bản tính độc lập, dám nghĩ dám làm, cùng sự hỗ trợ của thế cục Tam hợp Dần - Ngọ - Tuất trong năm nay, dự đoán tuổi Dần sẽ là con giáp gặt hái được nhiều thành công bậc nhất trong số 12 con giáp.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Tam Hợp, Tử Vi, Học Đường, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội trong cả con đường học vấn cũng như sự nghiệp, có thể nói là công thành danh toại, muốn tiền có tiền, muốn chức vị có chức vị, dù làm gì cũng dễ thành công, xây dựng được một sự nghiệp huy hoàng, chói lọi, xứng đáng với tài năng và phẩm chất của con giáp tuổi Dần.

Trong tử vi học, cát tinh Tam Hợp mang lại lợi ích to lớn về may mắn, sự hỗ trợ, và thành công trong cuộc sống và công việc. Còn cát tinh Tử Vi được ví như "đế tinh" trong tử vi, mang lại lợi ích cốt lõi về quyền lực, sự tôn quý, thông minh và năng lực lãnh đạo. Người có sao này chiếu mệnh thường đôn hậu, có khả năng giải trừ tai họa, mang lại công danh sự nghiệp vững chắc và phúc thọ vững bền.

Chỉ còn 1 tuần nữa là chúng ta sẽ chia tay tháng 7 âm - tháng Bính Thân, thời điểm khó khăn của tuổi Dần. Vì thế, con giáp này sẽ bước sang tháng 8 âm đầy lộc lá, viên mãn. Có sao Tử Vi chiếu rọi, công danh sự nghiệp và chuyện tình cảm của tuổi Dần đều có tin vui.

Con giáp tuổi Tỵ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tỵ là con giáp thường mang trong mình vẻ bí ẩn, điềm tĩnh cùng trí tuệ sắc sảo và khả năng quan sát tinh tế. Trong công việc, họ là những người có kế hoạch rõ ràng, luôn kiên định theo đuổi mục tiêu.

Với tư duy logic và trực giác nhạy bén, tuổi Tỵ thường đưa ra được những quyết định chính xác trong những thời điểm then chốt nhất. Họ không ưa sự ồn ào mà chọn cách lặng lẽ cống hiến, tích lũy nội lực để chờ đợi thời cơ bứt phá mạnh mẽ.

(Ảnh minh họa)

Năm Bính Ngọ sẽ mang đến cho con giáp này vô số những cơ hội tốt trong sự nghiệp, giúp họ nâng cao khả năng tài chính và tận hưởng cuộc sống sung túc, dư dả.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Kim Quỹ, Lộc Huân, Thiên Đức, Tử Vi, tuổi Tỵ sẽ luôn có quý nhân phù trợ trên con đường công danh sự nghiệp, dù làm gì cũng gặt hái nhiều lộc lá, cơ hội làm giàu nằm trong tầm tay.

Khi tháng 7 âm khép lại, tháng 8 âm mở ra cũng sẽ giúp tuổi Tỵ chia tay với khó khăn và gặt hái nhiều tài lộc. Với sự xuất hiện của cát tinh Kim Quỹ, sự nghiệp của tuổi Tỵ sẽ vô cùng thuận lợi, bản mệnh sẽ nằm trong số những con giáp hút tiền nhiều nhất và trở nên giàu có.

Con giáp tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp sở hữu nét tính cách tinh tế với trái tim nhân hậu, luôn biết cách thấu hiểu và duy trì sự hòa khí trong mọi mối quan hệ xã hội. Nhờ sự khéo léo và nhạy bén bẩm sinh, họ thường giải quyết những xung đột một cách êm đẹp và nhận được sự tin yêu, giúp đỡ từ quý nhân xung quanh.

(Ảnh minh họa)

Năm Bính Ngọ 2026 sẽ mang lại cho tuổi Mão nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống. Với sự hỗ trợ của rất nhiều cát tinh, con giáp này sẽ được quý nhân trợ giúp, có nhiều cơ hội để vươn lên, xây dựng sự nghiệp vững chắc.

Với các cát tinh hỗ trợ cho con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống, tuổi Mão có thể yên tâm phát triển sự nghiệp. Các cát tinh nổi bật nhất soi rọi cho tuổi Mão trong năm Bính Ngọ phải kể đến là sao Thiên Đức, Phúc Đức, Nguyệt Đức, Phúc Tinh, Thiên Hỷ. Đây đều là các sao tốt, chủ về sự may mắn, thịnh vượng, hạnh phúc, có quý nhân phù trợ, giúp đỡ những lúc khó khăn. Được những cát tinh này hỗ trợ, tuổi Mão sẽ luôn được hỗ trợ trong công việc, dễ gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ, cuộc sống luôn đủ đầy, sung túc.

Tháng 7 âm, tuổi Mão nằm trong số những con giáp giàu có, cuộc sống hanh thông, thuận lợi. Tuy nhiên, khi khoảng thời gian này kết thúc, tuổi Mão lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định để bảo toàn thành quả của mình.

Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Mão cần quản lý tài chính hiệu quả để tránh thâm hụt. Ngoài ra, con giáp này cũng nên chú ý vấn đề sức khỏe, đi lại để tránh rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.