Đại học được mệnh danh là "Stanford Việt Nam" có thay đổi lớn trong tuyển sinh năm sau: Dự kiến bỏ 1 kiểu xét tuyển quen thuộc

Theo định hướng được nhà trường công bố, phương thức xét tuyển kết hợp sẽ không còn được áp dụng như những năm trước. Thay vào đó, các kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy sẽ được sử dụng độc lập trong xét tuyển. Đáng chú ý, trường cũng dự kiến lần đầu bổ sung kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT).

Những điều chỉnh dự kiến cho năm 2027 được đưa ra sau một mùa tuyển sinh 2026 với mặt bằng điểm chuẩn tiếp tục ở mức cao tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Điểm chuẩn 2026 cao nhất 28,84, hơn 70 ngành từ 25 điểm trở lên

Ngày 9/8, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 đối với 88 mã ngành. Điểm chuẩn quy đổi theo thang điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 23,48 đến 28,84 điểm.

Trong đó, Kiểm toán là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất, đạt 28,84 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần đạt trung bình khoảng 9,6 điểm mỗi môn mới có thể chạm tới ngưỡng trúng tuyển.

Theo sau là các ngành có mức điểm chuẩn rất cao như Thương mại điện tử với 28,62 điểm, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 28,53 điểm, Kinh doanh quốc tế 28,50 điểm và Kinh tế quốc tế 28,30 điểm.

Ở chiều ngược lại, Công nghệ môi trường và phát triển bền vững có điểm chuẩn thấp nhất, ở mức 23,48 điểm. Khoảng cách giữa ngành cao nhất và thấp nhất là 5,36 điểm.

Dù có sự chênh lệch giữa các nhóm ngành, mặt bằng tuyển sinh của NEU vẫn khá cao. Hơn 70 ngành và chương trình có điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên, trong đó có 25 ngành đạt ngưỡng từ 27 điểm.

Dự kiến dừng cách xét tuyển kết hợp

Tính đến thời điểm hiện tại, Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những cơ sở giáo dục đại học sớm công bố những định hướng chính về phương án tuyển sinh năm 2027.

Theo dự kiến, từ mùa tuyển sinh năm sau, nhà trường sẽ dừng cách xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, như IELTS hay TOEFL, với kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước. Các bài thi gồm HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội và V-ACT của Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ được sử dụng như những phương thức xét tuyển riêng.

Đây là thay đổi đáng chú ý bởi xét tuyển kết hợp từng là một trong những phương thức chiếm tỷ trọng lớn trong tuyển sinh của Đại học Kinh tế Quốc dân những năm gần đây.

Lần đầu đưa kỳ thi SPT vào phương án xét tuyển

Bên cạnh HSA, TSA và V-ACT, năm 2027, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến lần đầu sử dụng thêm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực SPT của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong danh mục xét tuyển.

Như vậy, thí sinh có thêm một lựa chọn về bài thi đánh giá năng lực để đăng ký xét tuyển vào trường, bên cạnh các kỳ thi đã được Đại học Kinh tế Quốc dân sử dụng trước đó.

Nhà trường cũng dự kiến tiếp tục xét tuyển độc lập bằng các chứng chỉ và kết quả khảo thí quốc tế như SAT, ACT và A-Level.

Trong khi đó, phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn được duy trì. Bốn tổ hợp truyền thống dự kiến tiếp tục được sử dụng gồm A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh).

Với phương thức xét tuyển thẳng, đối tượng được áp dụng vẫn thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng quy định riêng của Đại học Kinh tế Quốc dân, cơ bản giữ ổn định như năm 2026. Trường cũng cho biết sẽ xây dựng chính sách cụ thể nhằm khuyến khích và thu hút sinh viên quốc tế.

Các mức điểm cụ thể đối với từng kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và quốc tế, cùng quy định quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, dự kiến sẽ được công bố trong đề án tuyển sinh vào tháng 12/2026.

Vẫn cộng điểm thưởng cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ

Việc dừng xét tuyển kết hợp không đồng nghĩa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không còn giá trị trong tuyển sinh vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo định hướng tuyển sinh năm 2027, thí sinh sở hữu các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL iBT hoặc TOEIC vẫn có thể được tính điểm thưởng. Ngưỡng xét thưởng bắt đầu từ trình độ tương đương IELTS 5.5 trở lên.

Ngoài tiếng Anh, trường dự kiến chấp nhận các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ở một số ngôn ngữ khác, gồm tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp và tiếng Đức.

Theo thông tin trong phương án dự kiến, mức điểm thưởng cụ thể ứng với từng mức chứng chỉ sẽ được công bố trong Đề án tuyển sinh tháng 12/2026. Điểm thưởng này được cộng vào điểm xét tuyển theo thang điểm 30.

Đồng thời, thí sinh vẫn phải đáp ứng ngưỡng đầu vào do trường quy định từng năm. Điểm quy đổi từ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cũng có thể được sử dụng thay thế cho điểm môn Tiếng Anh trong xét tuyển theo quy định của trường.

Bảng dự kiến cho thấy các thí sinh có chứng chỉ từ mức tương đương IELTS 5.5, 6.0, 6.5, 7.0 đến 7.5 trở lên đều thuộc nhóm được xem xét cộng điểm thưởng. Tuy nhiên, số điểm cụ thể cho từng mức chưa được công bố và sẽ được xác định trong Đề án tuyển sinh dự kiến ban hành vào tháng 12/2026.

(Tổng hợp/Ảnh: NEU - Đại học Kinh tế Quốc dân, Intern)