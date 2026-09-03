Ngày 3/9/2026, ông Nguyễn Đức Nhi (SN 1959, trú tại thôn 9, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng) đến Đồn Công an KCN Tân Rai trình báo việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận 2.400.000 đồng từ một tài khoản không quen biết.

Theo trình báo, số tiền 2.400.000 đồng được chuyển từ tài khoản mang tên “HOANG GIA DO”. Ông Nhi cho biết không biết người gửi cũng như lý do khoản tiền được chuyển vào tài khoản của mình. Tiếp nhận thông tin, Đồn Công an KCN Tân Rai nhanh chóng xác minh, đối chiếu thông tin giao dịch để làm rõ nguồn gốc khoản tiền.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định người chuyển tiền là anh Hoàng Gia Đỏ (SN 1991), trú tại thôn 9, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng. Làm việc với cơ quan công an, anh Đỏ cho biết đã thực hiện giao dịch và chuyển nhầm 2.400.000 đồng vào tài khoản của ông Nhi. Sau khi xác định rõ nguyên nhân, với sự phối hợp của các bên, số tiền chuyển nhầm đã được hoàn trả cho anh Đỏ.

Đồn Công an KCN Tân Rai hướng dẫn người dân hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm.

Từ vụ việc trên, Đồn Công an KCN Tân Rai khuyến cáo người dân khi bất ngờ nhận tiền từ tài khoản không quen biết cần giữ nguyên số tiền, lưu lại thông tin giao dịch và liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn, xác minh.

Người dân cũng không nên tự ý rút, chuyển tiếp hoặc sử dụng số tiền khi chưa xác định rõ nguồn gốc. Việc chủ động xác minh không chỉ giúp bảo vệ tài sản của bản thân mà còn hạn chế những rắc rối có thể phát sinh từ các giao dịch không rõ nguyên nhân.

Đặc biệt, mọi người cần cảnh giác nếu sau khi nhận tiền có người lạ liên hệ, yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản khác hoặc đề nghị cung cấp mã OTP, mật khẩu, số thẻ, mã PIN với lý do “hoàn tiền” hay “xác minh giao dịch”.

Trong những trường hợp này, người dân không nên làm theo hướng dẫn của người lạ, không truy cập các đường link hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động bảo vệ thông tin tài khoản, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch và thận trọng khi xử lý các khoản tiền bất ngờ được chuyển vào tài khoản.

Khi phát hiện giao dịch bất thường, người dân nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc cơ quan công an để được xác minh, hướng dẫn xử lý, qua đó bảo vệ tài sản và hạn chế nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

(Theo Công an tỉnh Lâm Đồng)