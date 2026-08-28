Ngày 24/4/2026, Công an phường Hưng Phú, TP Cần Thơ, tiếp nhận trình báo của một người dân về việc chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản của người không quen biết. Sau quá trình xác minh, phối hợp với ngân hàng và Công an các địa phương, số tiền đã được hoàn trả đầy đủ cho người chuyển.

Cụ thể, chị N.T.N.T. đến Công an phường Hưng Phú trình báo việc chuyển nhầm số tiền 499.999.998 đồng vào tài khoản mang tên N.T.H. tại Ngân hàng ACB. Theo trình bày của chị T., khoảng 22h33 ngày 23/4, chị sử dụng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để chuyển tiền cho anh T.G.H. Tuy nhiên, trong lúc nhập thông tin tài khoản, chị bấm nhầm một chữ số khiến toàn bộ số tiền gần 500 triệu đồng được chuyển đến tài khoản của một người khác.

Phát hiện chuyển nhầm, chị T. lo lắng bởi số tiền có giá trị lớn nhưng không có bất kỳ thông tin liên hệ nào của người nhận. Sáng 24/4, chị đến Công an phường Hưng Phú trình báo và đề nghị hỗ trợ tìm lại tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hưng Phú phân công cán bộ xác minh vụ việc. Lực lượng Công an đồng thời phối hợp với ngân hàng và Công an các địa phương liên quan để xác định chủ tài khoản nhận tiền.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là anh N.T.H., đăng ký thường trú tại tỉnh Cà Mau và hiện sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Do anh H. không sinh sống trên địa bàn, cán bộ Công an phường Hưng Phú chủ động tìm cách liên hệ, thông tin và giải thích rõ vụ việc để người nhận phối hợp hoàn trả tiền cho chị T.

Trong quá trình giải quyết, lực lượng Công an thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các bên thực hiện những thủ tục cần thiết, đồng thời theo sát vụ việc cho đến khi số tiền được hoàn trả. Đến ngày 4/5/2026, anh H. đến một chi nhánh Ngân hàng ACB tại TP Hồ Chí Minh và thực hiện thủ tục chuyển trả đầy đủ 499.999.998 đồng cho chị T.

Nhận lại nguyên vẹn số tiền, chị T. bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hưng Phú đã tiếp nhận, trấn an và hỗ trợ chị trong quá trình giải quyết vụ việc.

Theo chị T., dù vụ việc liên quan đến nhiều địa phương và người nhận tiền đang sinh sống cách xa Cần Thơ, cán bộ Công an phường vẫn kiên trì xác minh, phối hợp để hỗ trợ gia đình chị tránh được thiệt hại lớn về tài sản. Chị T. sau đó gửi thư cảm ơn đến Công an phường Hưng Phú, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hỗ trợ người dân.

(Theo Công an thành phố Cần Thơ)