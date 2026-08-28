Công an xác minh giao dịch 7.000.000 đồng chuyển từ tài khoản của Lê Quốc Ánh SN 1966

Vừa qua, Công an xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại 7 triệu đồng chuyển nhầm. Theo thông tin xác minh, ngày 25/7/2026, ông Lê Quốc Ánh (SN 1966, trú tại xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng) đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 7.000.000 đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1986, trú tại thôn Nam, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ).

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an xã Đinh Trang Thượng, Công an xã Tiên Lữ đã khẩn trương phối hợp xác minh, làm rõ chủ tài khoản nhận tiền. Qua trao đổi, chị Nguyễn Thị Thu Hương đã đến trụ sở Công an xã Tiên Lữ trình báo và xác nhận việc tài khoản của mình nhận được số tiền 7 triệu đồng từ một giao dịch không liên quan đến bản thân.Trên cơ sở xác minh, xác định đây là khoản tiền do ông Lê Quốc Ánh chuyển nhầm, Công an xã Tiên Lữ đã phối hợp với các bên liên quan hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện việc hoàn trả.

Sáng ngày 25/8/2026, tại trụ sở Công an xã Tiên Lữ, chị Nguyễn Thị Thu Hương đã chuyển trả đầy đủ số tiền 7.000.000 đồng cho ông Lê Quốc Ánh.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương chuyển lại tiền đã nhận chuyển nhầm tại Công an xã Tiên Lữ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Việc chủ động phối hợp xác minh, hoàn trả tiền chuyển nhầm của chị Nguyễn Thị Thu Hương thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và sự sẻ chia trong cộng đồng. Qua vụ việc, Công an xã Tiên Lữ ghi nhận, biểu dương tinh thần tự giác của chị Hương; đồng thời khuyến nghị người dân nâng cao ý thức thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản.

Để hạn chế những sai sót có thể xảy ra, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, tên chủ tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng nơi thực hiện giao dịch và cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xác minh, giải quyết theo quy định.

Việc mỗi người dân chủ động nâng cao ý thức, trách nhiệm trong các giao dịch tài chính, đồng thời sẵn sàng phối hợp giải quyết khi phát sinh sự cố sẽ góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, văn minh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Theo cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ