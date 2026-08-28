Chính thức: Công bố danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới AI, tương lai của chúng ta đang được định hình không chỉ bởi Elon Musk hay Sam Altman

Ngày 27/8, tạp chí TIME đã công bố danh sách TIME100 AI thường niên lần thứ tư, vinh danh 100 cá nhân có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Ấn phẩm TIME100 AI 2026 sở hữu một ảnh bìa toàn cầu duy nhất quy tụ những nhân vật góp mặt trong danh sách, bao gồm: Sam Altman, Dario Amodei, Jeff Bezos, Doreen Bogdan-Martin, Marian Croak, Larry Ellison, Joseph Gordon-Levitt, Paris Hilton, Lila Ibrahim, Arvind Krishna, Fei-Fei Li, Mira Murati, Elon Musk, David Sacks, Liz Shuler, Ilya Sutskever và Eddie Wu.

Bìa ấn phẩm công bố danh sách TIME100 AI năm 2026 với những gương mặt tiêu biểu nhất

Được xuất bản cùng với danh sách TIME100 AI là các bài phỏng vấn chuyên sâu với Mira Murati - Giám đốc điều hành của Thinking Machines Lab, Doreen Bogdan-Martin - Tổng thư ký Liên minh Bưu chính Viễn thông Quốc tế (ITU), và Daniel Nadler - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành OpenEvidence.

Năm 2026 này, những cái tên tiêu biểu đang định hình thế giới AI toàn cầu vừa lạ và cũng vừa quen với công chúng:

Sam Altman, Dario Amodei & Elon Musk: Những người đứng đầu các phòng lab AI hàng đầu thế giới (OpenAI, Anthropic, xAI), định hình cuộc đua mô hình trí tuệ nhân tạo lớn (LLM) và các chính sách an toàn AI.

Larry Ellison (Oracle): Đại diện cho nhóm hạ tầng, chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ và cung cấp năng lượng tính toán cần thiết cho AI.

Fei-Fei Li (Lý Phi Phi) & Ilya Sutskever: Những nhà nghiên cứu huyền thoại của ngành - Fei-Fei Li tiên phong về học máy/thị giác máy tính, còn Ilya Sutskever đóng vai trò tri thức then chốt đằng sau sự đột phá của các mô hình học sâu.

Yang Zhilin (Moonshot AI): Đại diện cho thế hệ đổi mới công nghệ mới từ Trung Quốc, sở hữu các mô hình AI có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn công nghệ Mỹ.

Mira Murati (Thinking Machines Lab): Cựu lãnh đạo công nghệ OpenAI, hiện dẫn dắt đơn vị nghiên cứu mới tập trung vào định hướng ứng dụng AI tương lai.

Bernie Sanders, Liz Shuler & Joseph Gordon-Levitt: Nhóm đại biểu chính trị, công đoàn và nghệ sĩ mang tiếng nói phản biện, cảnh báo về tác động của AI tới việc làm, quyền lao động và bản quyền sáng tạo.

Cái tên đến từ Trung Quốc - Fei-Fei Li

Dario Amodei - gương mặt lớn nhất trên trang bìa cùng với Sam Altman

Mira Murati - một người phụ nữ khác cũng đang định hình thế giới AI

Sam Altman và Elon Musk vẫn là những cái tên quan trọng không thể thiếu

Ngôi sao Hollywood Paris Hilton cũng có mặt trên trang bìa. Cô được vinh danh nhờ hoạt động tích cực chống lại vấn nạn bóc lột kỹ thuật số.

Để lập ra danh sách này, các biên tập viên và phóng viên của TIME đã dành nhiều tháng nghiên cứu các ứng viên, bao gồm việc tham khảo khuyến nghị từ các nhà lãnh đạo ngành và hàng chục nguồn chuyên gia. Kết quả là danh sách gồm 100 nhà lãnh đạo, nhà đổi mới, người định hình và nhà tư tưởng đang xây dựng tương lai AI của chúng ta.

Chia sẻ về danh sách TIME100 AI, Tổng biên tập của TIME - Sam Jacobs viết: "Chúng tôi bắt đầu dự án TIME100 AI từ ba năm trước với mục tiêu xác định những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Kể từ đó, công nghệ này đã đi từ một sự tò mò trở thành một yếu tố hiện hữu liên tục trong cách chúng ta làm việc và tổ chức cuộc sống. Nó đã trở thành một phương thức chính để thế giới tìm kiếm tri thức."

Jacobs viết tiếp: "Các hoạt động trong lĩnh vực AI diễn ra bùng nổ và đầy chia rẽ, đan xen giữa những hứa hẹn to lớn và sự lo ngại sâu sắc. Những cá nhân trong danh sách TIME100 AI năm 2026 phản ánh bức tranh đầy biến động của lĩnh vực này. Trong 12 tháng qua, chúng ta đã chứng kiến các lãnh đạo như Elon Musk của xAI đưa các công ty AI hàng đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán; những nhân vật như Dario Amodei của Anthropic bất đồng ý kiến với Lầu Năm Góc về cách công cụ AI được sử dụng trong chiến tranh; các nhà sáng lập như Larry Ellison của Oracle chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu mà ngành công nghiệp cho là cần thiết để đạt hết tiềm năng; và những nhà nghiên cứu như Yang Zhilin của startup Trung Quốc Moonshot AI phát triển các mô hình thu hút sự chú ý đặc biệt và đôi khi vượt mặt các đối thủ cạnh tranh tiên tiến nhất của Mỹ."

Nguồn: TIME



