Bỏ việc về quê bán hoa quả, 1 tháng bán được 15 tấn xoài, thu nhập cao hơn lương văn phòng

Dưới cái nắng gay gắt lúc 2 giờ chiều ở Quảng Tây, Trung Quốc, Huang Jun - Chàng trai 28 tuổi đang cầm gậy selfie và livestream giữa vườn xoài. Phía sau anh là những cây xoài trĩu quả, cành nặng đến mức gần chạm mặt đất. Trên màn hình điện thoại liên tục xuất hiện bình luận của khách hàng. Huang Jun vừa giới thiệu sản phẩm, vừa kiên nhẫn trả lời những câu hỏi về độ chín, hương vị và thời gian giao hàng.

“Đây là giống Gui Qi. Nhìn này, phần thịt không có xơ, vị ngọt và mọng nước. Chúng tôi sẽ hái đúng thời điểm rồi gửi cho các bạn” - Huang Jun nói trong buổi livestream.

Huang Jun

Khi buổi livestream kết thúc cũng là lúc người Huang Jun ướt đẫm mồ hôi. Chính bản thân anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ về quê bán xoài. Hơn 1 năm trước, Huang Jun vẫn còn là nhân viên văn phòng ở Thâm Quyến (Trung Quốc).

Về quê giúp bố mẹ làm nông sản

Gia đình Huang Jun đã trồng xoài hơn 20 năm. Tuy nhiên, trước đây, công việc của họ phụ thuộc rất nhiều vào thương lái. Mỗi khi đến mùa thu hoạch, gia đình chỉ có thể chờ người đến mua buôn. Giá cả thay đổi thất thường, trong khi xoài là loại quả dễ hỏng, đặc biệt khi gặp mưa lớn khiến việc vận chuyển bị trì hoãn.

Bước ngoặt khi cha anh gọi điện báo vụ xoài năm đó được mùa nhưng giá bán lại xuống rất thấp.

“Tôi vốn đã kiệt sức với cuộc sống công sở. Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ mình nên thử bán hàng trên mạng. Nhưng khi ấy tôi chẳng biết gì về việc livestream cả” - Huang Jun kể.

Buổi livestream đầu tiên của Huang Jun diễn ra khá vụng về. Anh sử dụng tài khoản cá nhân, chỉ đơn giản hướng camera về phía những cây xoài và không biết phải nói gì. Số người xem chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn là bạn bè vào xem để trêu chọc.

Không bỏ cuộc, Huang Jun bắt đầu tự học thông qua các video hướng dẫn trên mạng và dần hiểu rằng livestream bán hàng không chỉ đơn thuần là đưa sản phẩm lên màn hình mà còn phải biết giới thiệu đặc điểm, giải đáp thắc mắc và tương tác liên tục với người xem. Anh bắt đầu đứng ngay giữa vườn xoài để livestream, trả lời từng bình luận, kể cả những câu hỏi có phần hài hước.

Cơ hội thực sự xuất hiện khi một khách hàng ở Thượng Hải nhận được xoài, quay video chia sẻ rằng trái cây vẫn tươi ngon rồi đăng lên mạng xã hội. Sau đó, lượng người theo dõi Huang Jun bắt đầu tăng nhanh.

Chỉ trong một tháng, tài khoản của anh tăng từ vài trăm lên hơn 10.000 người theo dõi. Kết thúc mùa vụ đầu tiên, Huang Jun đã bán được khoảng 15.000 kg xoài - tương đương 15 tấn.

Ảnh minh họa

Hiện tại, 1 phiên livestream của Huang Jun thường kéo dài từ 2-3 tiếng, anh vừa trả lời câu hỏi, vừa nếm thử xoài, kể chuyện và pha trò với người xem.

Ngày càng nhiều người trẻ về quê làm nông sản

Công việc bán xoài ngày càng phát triển, nên Huang Jun quyết định đăng ký thành lập một công ty thương mại điện tử nhỏ và tuyển thêm hai người trẻ trong làng về làm nhân viên. Anh cũng bắt đầu hợp tác với 6 hộ gia đình trồng xoài lân cận, mua nông sản của họ với mức giá tốt hơn thương lái.

“Tôi kiếm được nhiều hơn thời còn làm văn phòng, nhưng chuyện này không chỉ liên quan đến tiền. Mọi người trong làng nhìn tôi khác trước. Một số người trẻ khác cũng bắt đầu trở về và bán những sản phẩm địa phương như quả óc chó hay trà” - Huang Jun cho biết.

Với anh, điều đáng giá nhất lại nằm ở việc có thể kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.

“Khi có khách nói rằng đây là quả xoài ngọt nhất họ từng ăn, tôi thực sự thấy tự hào. Trước đây, cha tôi thường nói giá xoài phụ thuộc vào thời tiết và thương lái. Còn bây giờ, chúng tôi có thể kết nối trực tiếp với những người ăn sản phẩm của mình”.

Ảnh minh họa

Câu chuyện của Huang Jun cũng phản ánh một thay đổi đang diễn ra tại Quảng Tây (Trung Quốc). Trong nhiều năm, những người trẻ ở các vùng nông thôn thường lên thành phố tìm việc và cho rằng đó là con đường duy nhất để kiếm tiền. Tuy nhiên bây giờ, với sự phát triển của thương mại điện tử và livestream, một bộ phận bắt đầu nhìn thấy cơ hội ngay tại quê nhà.

Không cần phải lên thành phố với mức sống đắt đỏ để tìm việc, họ có thể biến vườn cây, trang trại hoặc sản phẩm địa phương thành nguồn thu nhập. Tất nhiên, con đường này không hoàn toàn dễ dàng. Huang Jun thừa nhận sự cạnh tranh giữa những người bán hàng qua livestream ngày càng gay gắt. Người bán phải liên tục cập nhật xu hướng mới, trong khi sản xuất nông nghiệp vẫn đối mặt với rủi ro thời tiết, sâu bệnh và yêu cầu duy trì chất lượng ổn định.

Anh đang tính xây dựng một xưởng nhỏ để chế biến xoài sấy, qua đó giảm lượng trái cây bị lãng phí và tạo thêm nguồn thu nhập. Anh cũng muốn đầu tư hơn vào thiết kế bao bì để sản phẩm hấp dẫn hơn.

“Tôi vẫn học mỗi ngày. Làm nông bây giờ không còn chỉ là gieo trồng rồi chờ thu hoạch. Nó còn là marketing, logistics và kể câu chuyện về sản phẩm của mình” - Huang Jun nói.

Với Huang Jun, thành phố từng mang đến cho anh một công việc và mức lương ổn định. Nhưng khi trở về quê, anh mới có cảm giác mình đang sống thật và làm việc.

Từ một chiếc điện thoại, những trái xoài ở vùng quê Quảng Tây đang tìm được đường đến tay người tiêu dùng trên khắp Trung Quốc. Và từ một người trẻ trở về quê, ngày càng có thêm những gương mặt trẻ xuất hiện giữa các vườn cây, mở ra một cách làm nông khác với thế hệ trước.

(Nguồn: China Comes)