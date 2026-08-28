Lời khuyên cho những gia đình đi chơi trong kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 2/9 tới đây là dịp nhiều gia đình tranh thủ về quê, du lịch hoặc dành vài ngày nghỉ ngơi ở một nơi khác. Quần áo, giấy tờ, vé xe hay hành lý thường được chuẩn bị từ sớm, nhưng chính ngôi nhà sắp để trống vài ngày lại dễ bị bỏ quên. Không cần thực hiện quá nhiều thao tác phức tạp. Trước khi rời nhà, một vòng kiểm tra từ điện, nước, bếp đến cửa ra vào có thể giúp gia đình yên tâm hơn trong suốt chuyến đi. Đặc biệt với những gia đình dự định vắng nhà nhiều ngày, có 5 việc nên lưu ý.

1. Kiểm tra thiết bị điện, nhưng không nhất thiết phải ngắt aptomat tổng

Điều hòa, bình nóng lạnh, quạt, TV, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, bàn là, máy sấy tóc... là những thiết bị nên được kiểm tra trước khi cả nhà rời đi. Với những thiết bị không cần hoạt động trong thời gian vắng nhà và có phích cắm dễ tiếp cận, gia đình có thể tắt rồi rút khỏi ổ điện. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với các thiết bị sinh nhiệt hoặc những món đồ vốn chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, không nên mặc định đi chơi xa là phải ngắt aptomat tổng. Tủ lạnh có thực phẩm, camera an ninh, hệ thống báo động, modem/router phục vụ camera hay một số thiết bị nhà thông minh vẫn có thể cần nguồn điện. Nếu tủ điện được chia thành từng mạch và ghi rõ chức năng, gia đình có thể ngắt những mạch chắc chắn không cần sử dụng trong thời gian đi vắng, đồng thời duy trì nguồn cho các thiết bị cần thiết.

2. Kiểm tra bếp và nguồn gas

Sau hệ thống điện, bếp là khu vực đáng dành thêm vài phút kiểm tra. Nếu gia đình sử dụng bếp gas, hãy chắc chắn các núm bếp đã được đưa về vị trí tắt. Với bình LPG dùng trong gia đình, khi không sử dụng, van bình nên được khóa đúng cách. Nếu phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ rò rỉ trước khi lên đường, không nên bỏ qua rồi nghĩ rằng "nhà không có người thì không sao"; cần xử lý nguyên nhân trước khi rời nhà. Bếp từ, bếp điện, lò nướng, lò vi sóng, nồi chiên không dầu và những thiết bị bếp khác cũng cần được kiểm tra để chắc chắn đã ngừng hoạt động. Đây cũng là lúc nhìn lại xem trên bếp còn nồi thức ăn, khăn giấy, khăn vải hoặc vật dễ cháy đặt gần nguồn nhiệt hay không.

3. Kiểm tra vòi nước và những vị trí có nguy cơ rò rỉ

Một vòi nước đóng chưa kín có thể chỉ nhỏ từng giọt và khó nhận thấy khi gia đình vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng nếu để như vậy trong nhiều ngày, lượng nước thất thoát có thể đáng kể. Trước khi đi, nên kiểm tra vòi bếp, vòi lavabo, vòi sen, bồn cầu và những vị trí đường nước dễ quan sát. Nhà có máy giặt, máy lọc nước hoặc các thiết bị nối trực tiếp với nguồn nước cũng nên kiểm tra xem có dấu hiệu rò rỉ hay không. Nếu gia đình dự định vắng nhà dài ngày và hệ thống cấp nước cho phép, có thể cân nhắc khóa van cấp nước phù hợp. Tuy nhiên, trước khi làm điều này cần xác định trong nhà có thiết bị nào vẫn cần nguồn nước tự động hay không. Nhà sử dụng bồn nước trên mái cũng có thể tranh thủ quan sát xem máy bơm và hệ thống phao có hoạt động bình thường, tránh trường hợp bồn tràn trong thời gian không có ai ở nhà.

4. Đừng chỉ khóa cửa chính, hãy kiểm tra cả cửa sổ và ban công

Sát giờ đi, nhiều người thường kéo vali ra ngoài rồi tập trung kiểm tra duy nhất cửa chính. Trong khi đó, một cửa sổ quên đóng có thể gây phiền toái nếu thời tiết thay đổi trong những ngày gia đình vắng nhà. Hãy kiểm tra cửa sổ, cửa ban công và những cửa thông ra không gian bên ngoài. Nếu nhà có sân thượng hoặc ban công, các vật nhẹ dễ bị gió thổi như chậu cây nhỏ, đồ phơi, vật dụng sinh hoạt cũng nên được thu gọn hoặc đặt ở vị trí chắc chắn. Đặc biệt trong mùa mưa, cần chú ý các miệng thoát nước ngoài ban công và sân thượng. Lá cây, rác hoặc đồ vật che kín miệng thoát nước có thể khiến nước thoát chậm khi xuất hiện mưa lớn. Không nhất thiết phải đóng kín mọi khe thông gió được thiết kế cho ngôi nhà. Mục tiêu là bảo đảm những cửa cần khóa đã được khóa và các khu vực tiếp xúc trực tiếp với thời tiết đã được kiểm tra.

5. Dọn rác và xử lý thực phẩm dễ hỏng

Đây là việc nhỏ nhưng rất dễ khiến cả nhà "mất vui" ngay khi trở về. Rác thực phẩm không nên được để lại trong thùng nhiều ngày. Trước khi đi, nên đổ rác ở bếp, kiểm tra thùng rác trong các phòng và dọn những thức ăn thừa còn để bên ngoài. Tủ lạnh cũng cần được kiểm tra. Những thực phẩm sắp hết hạn, rau củ đã héo hoặc thức ăn nấu chín không có kế hoạch sử dụng nên được xử lý phù hợp. Nếu tủ lạnh vẫn chứa thực phẩm cần bảo quản, đương nhiên thiết bị phải tiếp tục được cấp điện. Ngược lại, nếu gia đình muốn ngắt điện hoàn toàn cho tủ lạnh trong một chuyến đi dài, cần lấy hết thực phẩm ra, vệ sinh và lau khô bên trong. Cửa tủ nên được để hé thay vì đóng kín một chiếc tủ lạnh đã ngắt điện trong thời gian dài.

Trước khi đóng cửa, nên đi một vòng quanh nhà

Sau khi mọi người đã mang hành lý ra ngoài, một thành viên có thể dành thêm vài phút đi từ phòng trong ra cửa chính. Thay vì cố nhớ "hình như mình đã tắt rồi", hãy kiểm tra trực tiếp những vị trí quan trọng. Có thể nhớ theo thứ tự đơn giản: bếp - điện - nước - cửa sổ/ban công - cửa chính. Nếu chuyến đi kéo dài nhiều ngày, gia đình cũng không nên đăng công khai quá nhiều thông tin chi tiết về thời gian ngôi nhà không có người, đặc biệt trên các tài khoản mạng xã hội để chế độ công khai.

Một chuyến đi chơi xa sẽ thoải mái hơn rất nhiều khi không phải giữa đường lại băn khoăn "đã tắt bình nóng lạnh chưa?" hay "cửa sổ phòng ngủ đã đóng chưa?". Không cần biến việc rời nhà thành một danh sách kiểm tra quá phức tạp; chỉ cần dành vài phút kiểm tra điện, gas, nước, cửa và thực phẩm trước khi khóa cửa là đã loại bỏ được khá nhiều bất tiện có thể xảy ra trong những ngày cả gia đình đi vắng.