Đi xa gần 1 tháng, người đàn ông lạnh sống lưng khi vào bếp: Thứ không ai ngờ vẫn hoạt động suốt 27 ngày

Người đàn ông phát hiện bếp vẫn đỏ lửa

Tháng 9/2025, câu chuyện của ông Ye, sống tại thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, gây chú ý trên mạng xã hội.

Theo Xinhua, trước khi rời nhà, người đàn ông đặt một túi thuốc Đông y vào nồi sắt rồi bật bếp gas ở mức lửa nhỏ để làm nóng. Sau khi lấy túi thuốc ra, ông lại quên tắt bếp.

Ông Ye sau đó đi khỏi nhà suốt 27 ngày. Trong khoảng thời gian này, căn bếp không có người trông coi, còn ngọn lửa nhỏ dưới đáy nồi vẫn tiếp tục cháy.

Ngày trở về, vừa bước vào bếp, người đàn ông lạnh sống lưng khi nhận ra bếp gas vẫn đang hoạt động. Nước trong nồi đã cạn hoàn toàn, đáy nồi đổi màu vì bị nung nóng liên tục.

May mắn, chiếc nồi không bị thủng và ngọn lửa không bén sang các vật dụng xung quanh. Sự việc cũng không gây cháy nhà hay thương vong.

Ông Ye cho biết bản thân vô cùng sợ hãi khi nghĩ lại. Nếu lửa bén vào đồ vật trong bếp, hậu quả có thể ảnh hưởng tới những gia đình khác trong tòa nhà.

Nhận tin hết tiền gas vẫn không nhớ ra

Điều khiến nhiều người khó tin là trong thời gian đi xa, ông Ye từng nhận thông báo tài khoản gas sắp hết tiền.

Thay vì nghi ngờ mức tiêu thụ bất thường, người đàn ông chỉ nạp thêm tiền theo thói quen. Ông hoàn toàn không nhớ ra bếp ở nhà chưa được tắt, vì vậy ngọn lửa tiếp tục cháy.

Ông Ye cho biết sự việc bắt đầu ngày 10/8/2025. Bếp được chỉnh ở mức lửa thấp nhất nên lượng gas tiêu thụ không quá nhanh. Đây có thể là một lý do ngọn lửa duy trì suốt 27 ngày.

Ngày 6/9, ông đăng video kể lại sự việc. Một ngày sau, người đàn ông cho biết chiếc bếp mua năm 2023 vẫn có thể sử dụng.

Sau sự cố, ông hình thành thói quen kiểm tra bếp gas, nguồn nước và thiết bị điện trước khi rời nhà. Câu chuyện sau đó được nhiều người quan tâm tại Trung Quốc.

Người đàn ông may mắn vì lửa không bị tắt

Điều đáng sợ không chỉ nằm ở việc chiếc nồi bị đun khô quá lâu. Nếu ngọn lửa bất ngờ bị gió thổi tắt nhưng gas vẫn tiếp tục thoát ra, căn hộ có thể tích tụ khí dễ cháy.

Theo Xinhua, bếp gas gia đình cần có bộ phận bảo vệ khi lửa tắt. Thiết bị này tự động ngắt nguồn gas nếu ngọn lửa bị dập bởi gió hoặc chất lỏng tràn khỏi nồi.

Tuy nhiên, cơ chế bảo vệ không thể thay thế thói quen an toàn. Đầu cảm biến cần được vệ sinh thường xuyên; bếp dùng quá lâu cũng phải được kiểm tra và thay thế đúng hạn.

Các hộ gia đình có thể lắp van tự ngắt và thiết bị cảnh báo rò rỉ gas. Khi áp suất hoặc lưu lượng bất thường, van có thể tự động cắt nguồn cung.

Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc nhấn mạnh không được rời khu vực nấu nướng khi bếp đang cháy. Trước chuyến đi dài ngày, người dân nên kiểm tra bếp, khóa van gas và ngắt thiết bị điện không cần thiết.

Với ông Ye, 27 ngày đỏ lửa kết thúc mà không xảy ra tai nạn là một sự may mắn hiếm có. Nhưng câu chuyện cho thấy chỉ một lần quên tắt bếp cũng có thể biến căn bếp quen thuộc thành mối nguy hiểm kéo dài khi chủ nhà đi xa.

Theo Xinhua, Guangming, Sichuan Daily