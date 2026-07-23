Bếp gas và bếp từ: Loại nào đáng mua hơn?

Trong căn bếp hiện đại, bếp từ và bếp gas là hai lựa chọn phổ biến được nhiều gia đình cân nhắc khi thiết kế hoặc cải tạo không gian nấu nướng. Một bên ghi điểm nhờ thiết kế sang trọng, tiện lợi, bên còn lại vẫn giữ vị trí nhờ khả năng nấu nướng quen thuộc và linh hoạt. Vậy giữa bếp từ và bếp gas, đâu mới là lựa chọn đáng đầu tư hơn?

Bếp từ: Hiện đại, sạch sẽ nhưng cần đầu tư ban đầu

Điểm mạnh lớn nhất của bếp từ nằm ở khả năng làm nóng nhanh và hiệu suất sử dụng năng lượng cao. Thay vì truyền nhiệt qua mặt bếp như bếp gas, bếp từ tạo nhiệt trực tiếp ở đáy nồi thông qua từ trường, giúp giảm thất thoát nhiệt ra môi trường xung quanh. Nhờ đó, thời gian nấu nướng thường được rút ngắn hơn, đồng thời không gian bếp cũng ít bị nóng hơn khi sử dụng.

Một ưu điểm khác khiến nhiều gia đình, đặc biệt là các căn hộ chung cư, yêu thích bếp từ là sự gọn gàng và dễ vệ sinh. Mặt kính phẳng không có kiềng hay khe hở như bếp gas nên chỉ cần lau chùi sau khi nấu là có thể giữ được vẻ sạch đẹp. Ngoài ra, nhiều mẫu bếp từ hiện nay còn được trang bị các tính năng như hẹn giờ, khóa trẻ em, cảnh báo nhiệt dư, tự ngắt khi không có nồi... giúp quá trình sử dụng an toàn và tiện lợi hơn.

Tuy nhiên, bếp từ cũng có một số hạn chế. Người dùng cần sử dụng loại nồi, chảo có đáy nhiễm từ, đồng nghĩa với việc có thể phải thay đổi một phần dụng cụ nấu ăn nếu đang dùng đồ cũ. Chi phí mua bếp từ ban đầu cũng thường cao hơn so với bếp gas phổ thông. Bên cạnh đó, khi mất điện, việc nấu nướng bằng bếp từ cũng bị gián đoạn.

Bếp gas: Quen thuộc, dễ sử dụng nhưng cần chú ý an toàn

Bếp gas là lựa chọn đã gắn bó với nhiều gia đình Việt trong thời gian dài nhờ sự quen thuộc và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu nấu nướng. Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh ngọn lửa lớn nhỏ, phù hợp với nhiều món ăn cần kỹ thuật như xào, chiên, kho hay hầm.

Một ưu điểm khác của bếp gas là không kén dụng cụ nấu. Hầu hết các loại nồi, chảo bằng inox, nhôm, gang hay đất đều có thể sử dụng trực tiếp trên bếp. Giá thành của bếp gas cũng đa dạng, từ những mẫu bình dân đến các dòng cao cấp, phù hợp với nhiều mức ngân sách. Tuy nhiên, bếp gas có nhược điểm là tạo nhiệt ra môi trường xung quanh nhiều hơn, khiến căn bếp dễ nóng khi nấu lâu. Việc vệ sinh cũng mất nhiều thời gian hơn do có kiềng bếp, đầu đốt và các khe nhỏ dễ bám dầu mỡ. Đặc biệt, khi sử dụng bếp gas, yếu tố an toàn cần được đặt lên hàng đầu. Người dùng cần kiểm tra đường ống, van gas định kỳ, tránh để rò rỉ khí gây nguy hiểm.

Vậy gia đình nên chọn bếp từ hay bếp gas?

Thực tế, không có loại bếp nào hoàn toàn vượt trội trong mọi trường hợp. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu, thói quen nấu ăn và không gian sống của mỗi gia đình.

Bếp từ sẽ phù hợp với những người yêu thích sự hiện đại, ưu tiên không gian bếp sạch đẹp, an toàn và thường xuyên nấu các món ăn gia đình đơn giản. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc với những căn hộ chung cư, nơi yêu cầu cao về sự tiện nghi và hạn chế khói nhiệt. Trong khi đó, bếp gas vẫn là lựa chọn hợp lý với những gia đình thường xuyên nấu nhiều món cầu kỳ, cần điều chỉnh nhiệt linh hoạt hoặc muốn tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.

Cuối cùng, thay vì chỉ nhìn vào giá thành, người mua nên cân nhắc tổng thể về chi phí sử dụng lâu dài, thói quen nấu ăn, diện tích bếp và mức độ tiện lợi mong muốn. Một chiếc bếp phù hợp không nhất thiết là loại đắt tiền nhất, mà là thiết bị đáp ứng tốt nhất nhu cầu của gia đình.