Bộ 3 "phép thuật" giúp xoong nồi cháy đen sáng bóng như mới: Nhà nào cũng có sẵn trong bếp

Xoong nồi sau một thời gian sử dụng thường bị bám dầu mỡ, cháy đen hoặc ố vàng khiến nhiều người tốn không ít công sức để cọ rửa. Thay vì phải dùng đến các loại hóa chất tẩy rửa mạnh, ngay trong căn bếp của bạn đã có sẵn những nguyên liệu quen thuộc nhưng lại sở hữu khả năng làm sạch đáng kinh ngạc.

Chỉ với mẻ và dấm ăn - hai nguyên liệu tưởng chừng chỉ dùng để nấu nướng, bạn có thể đánh bay các vết bẩn cứng đầu, giúp xoong nồi sáng sạch như mới. Hiệu quả của cách làm này đơn giản nhưng khiến không ít chị em bất ngờ khi áp dụng.

1. Dùng mẻ làm sạch xoong nồi

Mẻ không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn dân dã mà còn là "trợ thủ" làm sạch xoong nồi cực kỳ hiệu quả nhờ hàm lượng axit tự nhiên có trong quá trình lên men.

(Nguồn: @meminagiadung)

Với những chiếc nồi bị cháy đen hoặc bám cặn lâu ngày, bạn chỉ cần đổ một lượng mẻ vừa đủ lên phần đáy nồi, dùng tay hoặc miếng bọt biển xoa đều để mẻ phủ kín bề mặt cần làm sạch. Sau đó để nguyên khoảng 15-20 phút, nếu vết bẩn quá cứng đầu có thể để lâu hơn.

Khi mẻ đã thấm vào lớp cặn bám, chỉ cần dùng cọ hoặc búi rửa chà nhẹ là các vết cháy đen sẽ bong ra dễ dàng, giúp nồi niêu, xoong chảo sáng sạch gần như mới mà không cần dùng nhiều sức.

(Nguồn: @meminagiadung)

* Cách thực hiện:

- Trước khi bắt đầu làm sạch, đun nóng nồi niêu lên.

- Chuẩn bị 1 bát mẻ, dải đều khắp phần đế nồi và những chỗ cần làm sạch.

- Để nguyên như vậy trong 15 - 30 phút (lâu hơn cũng được).

- Dùng cọ chà sạch là xoong nồi sáng bóng.

(Nguồn: @zangggg)

2. Làm sạch với dấm/chanh và baking soda

Phần đế xoong nồi là nơi dễ bám dầu mỡ, cặn bẩn và các vết cháy sém nhất. Những vết bẩn này thường rất khó làm sạch hoàn toàn nếu chỉ rửa bằng nước rửa bát hoặc cho vào máy rửa bát. Vì vậy, nếu muốn đế nồi lấy lại vẻ sáng sạch, bạn có thể áp dụng một mẹo đơn giản với những nguyên liệu sẵn có trong bếp.

(Nguồn: @dautayhomes)

* Cách thực hiện:

- Rắc một lớp baking soda vào đế nồi trước để tăng hiệu quả làm sạch.

- Trộn hỗn hợp dấm/chanh + baking soda + nước rửa chén vào với nhau, dải đều khắp đế nồi.

- Để nguyên như vậy khoảng 30 phút - 1 tiếng, rồi dùng cọ chà sạch.

Baking soda khi kết hợp với dấm hoặc nước cốt chanh sẽ xảy ra phản ứng sủi bọt. Phản ứng này giúp khuấy động và làm lỏng cặn bẩn.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn có thể thoa baking soda lên bề mặt trước, sau đó thêm dấm hoặc chanh, hoặc dùng baking soda kết hợp với một ít nước rửa bát để tăng khả năng đánh bay dầu mỡ.

(Nguồn: @dautayhomes)

Không chỉ áp dụng cho xoong nồi, hỗn hợp này còn có thể dùng để vệ sinh bồn rửa bát, vòi nước, mặt bếp inox hay các bề mặt kim loại thường xuyên bám cặn nước và dầu mỡ, giúp chúng sạch sẽ và sáng bóng hơn.

(Nguồn: @dautayhomes)

3. Làm sạch bằng nước ngọt có ga + baking soda

Ít ai biết rằng nước ngọt có ga cũng có thể trở thành một "trợ thủ" hữu ích trong việc làm sạch xoong nồi. Nhờ chứa axit nhẹ, kết hợp với baking soda và nước rửa chén, hỗn hợp này giúp làm mềm các mảng bám dầu mỡ, cặn cháy và vết ố trên bề mặt nồi, giúp việc cọ rửa trở nên dễ dàng hơn.

* Cách thực hiện:

- Trộn nước có ga + baking soda + nước rửa chén để tạo thành hỗn hợp hơi sệt.

- Sau đó thoa đều lên phần đế nồi hoặc những khu vực bám bẩn.

- Để nguyên khoảng 20 -30 phút, rồi dùng miếng cọ hoặc búi rửa chà nhẹ trước khi rửa lại bằng nước sạch.

(Nguồn: @toiduong.1976)

Không chỉ phù hợp với nồi inox hay xoong chảo thông thường, mẹo này còn có thể áp dụng để làm sạch nồi nhôm bị xỉn màu hoặc bám bẩn lâu ngày. Sau khi vệ sinh, bề mặt nồi sẽ sáng hơn, các vết bẩn cứng đầu cũng được loại bỏ đáng kể mà không cần dùng đến các chất tẩy rửa mạnh.

Với nồi nhôm, nên dùng miếng bọt biển hoặc khăn mềm để chà rửa, tránh sử dụng búi cọ kim loại vì có thể làm trầy xước bề mặt. Ngoài ra, không nên ngâm nhôm quá lâu trong các dung dịch có tính axit để hạn chế ảnh hưởng đến lớp bề mặt của nồi.

(Nguồn: @toiduong.1976)

Với 3 mẹo làm sạch này, những chiếc xoong nồi bám bẩn, cháy đen hay xỉn màu sẽ được làm sạch dễ dàng hơn mà không cần phụ thuộc vào các chất tẩy rửa mạnh. Chỉ với những nguyên liệu sẵn có trong căn bếp, chị em có thể tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn giúp nồi niêu luôn sáng bóng như mới.