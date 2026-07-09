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WHO chỉ rõ: Muốn sống thọ, tránh ngay 9 thói quen này vào 3 thời điểm trong ngày

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WHO chỉ rõ: Muốn sống thọ, tránh ngay 9 thói quen này vào 3 thời điểm trong ngày

Những thói quen nhỏ thường ngày lại có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bạn.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lối sống đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và tuổi thọ con người, bên cạnh các yếu tố di truyền, xã hội, bệnh lý và khí hậu. Điều đáng nói là chỉ với vài thói quen nhỏ vào 3 thời điểm quen thuộc trong ngày: trước khi ngủ, sau khi thức dậy và ngay sau bữa ăn, nhiều người đang vô tình gây hại cho sức khỏe của chính mình mà không hề hay biết.

1. 3 điều cần tránh trước khi đi ngủ

Không ăn quá nhiều vào buổi tối. Các chuyên gia khuyên nên đi ngủ trước 23h và không ăn tối muộn hơn 20h. Lý do là khi đó nhu động ruột giảm, ăn quá no dễ khiến giấc ngủ bị gián đoạn.

Không tập thể dục cường độ cao. Sau khi vận động mạnh, vỏ não ở trạng thái hưng phấn cao, cần thời gian để "hạ nhiệt". Vì vậy nên tránh tập luyện trong vòng 2 giờ trước khi ngủ, tốt nhất nên tập vào ban ngày.

Không dùng điện thoại quá lâu trên giường. Sử dụng điện thoại hơn 1 giờ trước khi ngủ có thể làm giảm khoảng 22% lượng melatonin tiết ra do ánh sáng xanh, khiến giấc ngủ trở nên nông hơn. Chuyên gia khuyến cáo nên giảm độ sáng màn hình và giới hạn thời gian sử dụng không quá 45 phút vào buổi tối.

2. 3 điều cần tránh khi vừa thức dậy

Đừng vội rời khỏi giường. Với người lớn tuổi, đĩa đệm cột sống thường lỏng lẻo hơn, việc đột ngột đổi tư thế từ nằm sang đứng dễ gây căng cơ lưng, ảnh hưởng hệ thần kinh, đặc biệt nguy hiểm với người huyết áp cao hoặc có bệnh tim. Nên nằm thêm khoảng 5 phút, duỗi tay chân và các khớp trước khi từ từ ngồi dậy.

Đừng bỏ bữa sáng. Sau khoảng 10 tiếng nhịn ăn qua đêm, cơ thể cần được bổ sung năng lượng. Nhịn ăn sáng kéo dài có thể khiến huyết áp tăng vào buổi sáng và gây mất cân bằng nội tiết tố nếu duy trì lâu dài.

Đừng tập thể dục quá sớm. Đặc biệt vào mùa thu đông khi chênh lệch nhiệt độ lớn, tập luyện quá sớm có thể gây hại cho sức khỏe. Chuyên gia khuyên nên đợi ít nhất 1 giờ sau khi mặt trời mọc, lý tưởng nhất là ra ngoài vận động sau 8-9h sáng hoặc trước khi mặt trời lặn vào chiều tối.

3. 3 điều cần tránh ngay sau bữa ăn

Đừng vội đi bộ ngay sau ăn. Người cao tuổi, đặc biệt là người bị tăng huyết áp, tiểu đường, Parkinson hoặc rối loạn thần kinh tự chủ, có nguy cơ cao bị hạ huyết áp sau ăn. Thay vì vận động mạnh, nên ngồi hoặc nằm nghỉ, hoặc chỉ vận động nhẹ nhàng trong 20-30 phút sau bữa ăn.

Đừng vội đi ngủ. Cảm giác buồn ngủ sau ăn là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng ngủ ngay sau đó có thể làm chậm nhu động ruột, cản trở tiêu hóa. Người bị trào ngược dạ dày - thực quản nặng đặc biệt không nên nằm trong vòng 2 giờ sau khi ăn.

Đừng vội uống trà. Uống trà ngay sau bữa ăn có thể khiến chất tan trong trà ức chế tiết dịch vị và dịch ruột, dễ dẫn đến khó tiêu. Thời điểm uống trà lý tưởng là sau bữa ăn khoảng 1 tiếng.

Nhìn chung, chỉ cần điều chỉnh nhẹ nhàng 9 thói quen trên vào 3 thời điểm quan trọng trong ngày, mỗi người đều có thể chủ động bảo vệ sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống về lâu dài - đặc biệt với người trung niên và cao tuổi.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các chuyên gia sức khỏe.

Theo Aboluowang

WHO chỉ rõ: Muốn sống thọ, tránh ngay 9 thói quen này vào 3 thời điểm trong ngày - Ảnh 2.5 thói quen giúp nam giới sau tuổi 50 duy trì sức khỏe và tăng cơ hội sống thọ

Bên cạnh yếu tố di truyền, việc duy trì lối sống lành mạnh sau tuổi 50 có thể giúp nam giới cải thiện sức khỏe, giảm nguy cơ bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Minh Ánh

Phụ nữ mới

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